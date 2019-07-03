防止中國因素介入，美國情報授權法首次將「台灣大選」列入調查範圍

（中央社）美國聯邦眾議院情報委員會日前通過《財政年度情報授權法》，要求國家情報總監必須在台灣總統大選後45天內提出報告，說明中國干預或破壞選舉的行動與美國阻止這些行動的努力。

眾議院情報委員會於6月26日無異議通過以去年辭世的眾議員尼爾森（Damon Paul Nelson）與參議員波拉德（Matthew Young Pollard）為名的《2018、2019與2020財政年度情報授權法》。這項法案由眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）提出，法案第503條特別針對中國影響台灣選舉提出國會意見。

第503條指出，國會基於《台灣關係法》規定，要求國家情報總監在2020年台灣總統、副總統選舉後45天內，針對中國干預或破壞台灣選舉的任何影響行動以及美國遏止這類行動所做的努力，向國會情報委員會提交報告。

Photo Credit: 美國眾議院 網站

國會要求報告內容應描述美國情報機構協調技術與物質，支援台灣辨認、遏止與打擊中國影響行動所做的任何重大努力；協助台灣增進能力遏止外部勢力損害自由公平選舉所做的任何努力。

報告也須評估中國影響行動的程度與細節，提供中國支持特定政府與非政府機構清單，並說明每個機構的作用；同時也須確認中國採取的策略、技術與程序。

根據這項條文，國家情報總監提供的調查報告應以非機密形式提交，但可包括機密附件。

這項法案將待眾議院院會通過，以及參議院通過參院版本後，再經兩院協商並各自表決通過，送白宮經美國總統簽署後才會正式生效。

《自由時報》報導，這項法案中「外國有關事項」篇章，其中一節是關於「中國如何影響台灣選舉」。據了解，這是美國立法部門近年首次在「情報授權法案」中專章討論「中國介入台灣大選」，意即立法部門預期中國會干預、介入甚至破壞台灣的選舉，以此提案向情治機構提出警示。

《中央社》報導，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今年6月在亞洲政策論壇的閉幕演講中指出，中國干預台灣選舉「無庸置疑」，中國在1996年台灣首度總統直選時，就曾以飛彈威脅；2000年時，時任中國國務院總理朱鎔基也語出恫嚇。針對明年總統大選，薛瑞福表示，挑戰將更為複雜，預期中國會透過社群媒體、網路入侵等方式干預台灣選舉。

薛瑞福當時透露，美台在這方面已經展開對話，透過專家合作，依據需要，直接提供台灣所需的能力與技能，以便在選舉時能面對這一問題。至於細節，他不願多談。

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核稿編輯：楊士範