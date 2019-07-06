雅子皇后：「東方黛安娜」的束縛與哀愁

日本「令和」元年開始，小和田雅子（Masako Owada）由雅子妃升格成為雅子皇后（Empress Masako）。她升格成為皇后，連帶讓我這個八竿子打不著的粉絲也雀躍不已──她是我的女神，我追蹤她的新聞已經至少10年了。

圖片來源：Princess Masako: Prisoner of the Chrysanthemum Throne書封

第一次注意到小和田雅子是逛書店的時候，澳洲記者Ben Hills 寫的《Princess Masako: Prisoner of the Chrysanthemum Throne》剛剛出版。封面上她穿著日本傳統結婚禮服，臉上帶著謎樣的微笑。書裡有許多她的照片，其中一張是她穿著白色西式禮服向群眾揮手的照片，帶著鑽石皇冠的她氣質優雅，「東方黛安娜」稱號當之無愧。

書封上介紹她是牛津和哈佛畢業的高材生，精通英、法、俄、德、日等5國語言，而且是日本外務省的新秀外交官；初出校門開始工作時的她一頭短髮帶著燦爛的笑容。她的背景，和結婚照裡那個一襲綠色花飾大褂、像是從歷史裡走出來的日本新娘太不合襯了。

Photo Credit：AP/ 達志影像

她能在傳統與現代之間找到平衡點嗎？為了找到答案，我把精裝本買了回家，不眠不休地在幾天內把書看完。那應該是我看過讓我嘆息最多次的書，第一次讀到林黛玉在賈寶玉成親時去逝、一邊冷澀孤寂另一邊張燈結綵也讓我嘆息了很多次，但畢竟《紅樓夢》只是個虛構故事，而小和田雅子卻是個真實人物。

印象最深刻的故事，就是她在宣布訂婚的記者會上侃侃而談，發言時間比太子德仁多了28秒，而被主管皇室內務的「宮內廳」下達禁言令。之後她發言的機會與時間就越來越少，也難怪被Ben Hills形容為菊花王朝的囚犯。

最近《紐約時報》針對日本皇室改朝換代系列報導中，以雅子妃為主題的文章佔了兩篇。第一篇標題為「不情願的新娘」，另一篇標題為「牢籠裡的公主」。大致不脫Ben Hills書裡的架構：

哈佛高材生抵擋不過皇子的癡情追求加入皇室、結婚後皇室「宮內廳」對太子妃百般刁難、日復一日全國人民聚焦於她身上傳宗接代的壓力，於是她的活動漸漸少了，臉上的笑容漸漸淡了。好不容易過了幾年總算生了個小公主，輿論仍然抱怨沒有男嗣，而她身心不適的消息卻越傳越盛。

經過了10年，這幾天報章媒體的報導所寫的雅子妃，跟書裡的沒有太大分別，只不過多了愛子公主成年後的生活照。

我欣賞她的才華與樸實。她沒有追求「美魔女」般的不老容顏，多年來歲月在她身上留下了清楚的痕跡，皺紋多了、肌肉鬆弛了，可是她看著女兒和丈夫的表情總是那樣全心全意、那樣溫柔。

剛開始知道小和田雅子的故事時，我還是個十足的女權主義者，對於她放棄職業生涯選擇步入婚姻，之後十餘年被宮廷官僚、還有日本傳統壓抑得身心俱疲的經歷，覺得扼腕不已。

年輕的我無法理解她因為丈夫「會用全力、用一生守護妳」這樣的承諾，而放棄自我實現的目標。在那個追求個人成就的階段，我無法認同她放棄個人事業的決定。

每次看到新聞裡關於她受憂鬱症困擾的消息，我的心就沉一次。想著要是她當初選擇事業，也許現在已經是外務省的要員，甚或像她父親一樣是個駐外大使，也不會病痛纏身。

明智的抉擇

但在職場奔走多年之後，重新回顧有關小和田雅子的新聞報導、還有她自1993年結婚之後歷年的照片，我卻覺得她當初選擇步入家庭，其實是個非常正確的決定。

當然，如果事業與家庭可以兩全最好，但在二者只能擇其一的狀況下，選擇家庭卻是個極有智慧的決定。事業成就固然值得追尋，但再大的成就只要一離開職場就立刻歸零，頂多留下一些「白頭宮女」閒話家常的追憶。

但一家和樂、深情的丈夫和健康成長的女兒，卻是永遠帶不走的，比什麼都珍貴。

當然，雅子的一家和樂和我們升斗小民不同。她不但沒有個人自由，而且還得受宮廷禮節的規範、還有守舊派對她從未停止的批評。宮廷壓力之巨大，連她同為平民出身的婆婆──美智子皇后，都得了失語症，也難怪雅子妃多年來飽受身心症的折磨。

1993年結婚到現在超過25年，在一個保守、充滿束縛的環境裡生活，需要何等的韌性與耐力。

後記

「令和時代」的開始，將是雅子新的開始。看她在接受民眾祝福時一臉神清氣爽，主持紅十字會議、與最近會晤美國總統川普夫婿一副氣定神閒。相信新的身份可以帶給她新的環境，掙脫束縛、展現真正的自己。

祝願「東方的黛安娜」真正發熱，發光。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

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