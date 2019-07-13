「戲劇療癒師」張嘉容：「心靈英雄」的追索和實踐

文：洪素珍（上半篇作者，國立台北教育大學心理與諮商學系副教授）、劉慧芬（下半篇，文化大學中國戲劇學系教授／系主任）

等待定義的未來劇場：一個客體關係理論的看法

人類不分軫域，各民族幾乎都有形式不一的戲劇表演，其目的或者上達天聽、儀式過渡、溝通幽冥，或者模仿人生、表現情感、探索心靈，還是單純地只為引人注目、博君一粲等等，在現實與幻想之間出入。就心理學理論而言，戲劇正是古老的心理原型，劇場遍及物理疆域，甚至心靈內在，無所不在、隨時就地開演，尋求自由解放。張嘉容老師以個人創作以及演劇經驗，創作《水面上與水面下：用戲劇轉化人生》一書，既是個人心理獨白，也是開門向外與世界交流的吶喊，充滿精神分析的意象，繽紛多彩。

人說人生如戲，或說人生就是一齣戲。這無疑地，全然具有心理學論據支持。

就精神分析而言，人生就是從一個心理小劇場開始，持續發展而來。佛洛伊德提出「原初場景」（primal scene）的理論說法，人因為在孩童時期目睹父母性交，而引發了焦慮。人終其一生，都在對抗這種被排除在關係之外的心理創傷。能力佳者，較可以控制如是的心理糾葛，也就愈能適應獨處；反之，則依賴成性，難以面對獨自一人的境況。

佛洛伊德所謂的原初場景，並不一定是真實地目睹父母歡愛，也許是因為性本能的驅動，自然地對父母間的關係產生懷疑。他不喜歡這種不知道是怎麼回事、自己無法參與的感覺，本能地加以拒斥，不由自主地上演一齣青天霹靂的「內心戲」。

佛洛伊德的說法，讓人有這一切都是內在心理戲的錯覺，但後起的客體關係派大師如克萊恩（Melanie Klein）、溫尼考特（Donald Winnicott）等，將劇情向外擴展到真實「他者」，主角不再演出獨角戲，他的性欲原力因朝實際的外在客體投射，將其捲入劇目中，客體也沒有選擇地必然得參與到演出中。因此，人的生命，既為孤獨，也是多彩紛呈，亦幻亦真。

真假難分的人類無意識如水般流動，以水面分界，時而浮現，時而潛藏。嘉容老師的《水面上與水面下：用戲劇轉化人生》，無論講戲還是文字，在在充滿無意識意象。她在2010年成立水面上與水面下劇場，在劇本及表演、傳統和現代、觀眾與演員等互動關係之間探索，她稱自己做的是「無法定義的未來劇場」。就理論來看，所謂的「無法定義」，以克萊恩客體關係理論分析之，可視為其藝術性發展過程的「憂鬱心理位置」（depressive position），既驚為內攝的壞客體吞噬，又恐失去所愛的客體，但這所謂的好壞客體並無所別，實為同一。在水面的分界上下間沉浮，出入於夢境與真實之間。一旦喪失內在自體客體，自我感亦隨之喪失。

想跳脫這種憂鬱的折磨，就必須經過「哀悼」（mourning），放棄那個對客體的幻想式之愛，將之埋葬，鄭重告別。「哀悼」是深層的心理覺醒，在水面下翻騰。然而，我們也可以在水面上召喚，以儀式性的過渡，創造深入心靈深海的療癒契機，比如說，戲劇就是常見的方式。《水面上與水面下：用戲劇轉化人生》所提及的，不管是參與式劇場、沉浸式劇場，或者紀實互動劇場，甚至發展中的社會參與式藝術等，都有觀者與演者互相滲透的特點，不管是交流抑或交融，在劇場內兩者互為主客，經過演劇的歷程，創造投射、憂鬱、哀悼的儀式條件，當主、客體下戲去角色化，心理的過渡依然持續發生著，主、客體因而成功分離，成為各自成熟獨立的個體。

當然，透過演劇而達成心靈療癒，是個理想化的理論性論述。現實狀況肯定沒有那麼美好，可想而知，前程必然困難重重、荊棘密布。在心理學上，主、客體必須也必然分離，但在人生現實中，卻總是欲去還留，構成生命的重大難點與關卡。然而，嘉容老師期待透過戲劇的藝術形式，對現代人憂鬱焦慮的精神處境，加以關注與進行改變。我們在她於書中所舉的經驗事例，以及文字的紀實描述之中，真實地看到了這個「無法定義的未來劇場」的希望。

「心靈英雄」的追索和實踐

十多年前，初識嘉容。第一眼的印象是，眼前的女孩兒，外表亮麗，身材修長，雙眼圓亮，清透有神，說話時未語先笑，啟齒時音緩柔甜，看起來，就是一位標準的現代美貌女子；然而，隨著時間的積累，逐漸了解她後，心中不禁發出陣陣的驚詫，腦海中一個個的驚嘆號，陸陸續續地蹦躍而出。

她的不平凡，首先，顯示在她對劇場藝術的熱愛與努力追求創作成果的雄心壯志上。她從小劇場、小作品出發，身兼編劇與導演，勾勒出片段的人生切面，呈現世人迷惘、苦痛、掙扎、追尋真理等種種心路歷程。我隱約地感受到，她對人心與人性的關懷，甚於一般的同齡劇場編創者。

數年的光陰，在我們彼此並無經常性地往還中流逝。但從網路等公開的訊息上，我仍得知她開創了自己的劇團，命名為「水面上與水面下劇場」，特別關懷女性議題與觀演互動，並將其置於戲劇作品中，成為自創風格的戲劇特徵。2013年，看了她一齣新編劇《下一站出發》，作品依舊以人的自我內在發掘與認知為關懷主軸，但已清楚展開了藝術跨界元素的融合，巧妙的結合南管、偶戲、與環境劇場的特性。記得當晚的演出場景在北投溫泉博物館，身處傳統日式典雅秀麗的空間中，所有的觀眾席地而坐，把桌椅排列成高低長短不一的不規則幾何形狀，演員們利用矮几的高度與虛擬的走位調度，創造出舞台的概念，在樹影搖曳的窗景烘托下，對映室內的人景紛呈，形成絕佳的天然氛圍，既維持了劇場觀賞的本質，又突破既定劇場的僵化形式，充分發揮了環境劇場的特性。事隔多年，當晚的戲劇情境仍然歷歷在目，讓我對她的編導才華，更加佩服與肯定。

2018年，我們同時成為台灣戲曲中心戲劇競演參賽團隊的一員，嘉容是集藝劇坊的編劇與導演，推出《孟夢之間的時光》；我則受聘為台灣京崑劇團參賽劇目《琵琶行》的戲劇顧問，雖然同為參賽身份，但卻絲毫沒有競爭者之間的防衛心情，反而藉著這次的巧遇，讓我有機會更進一步的觀察到，嘉容的編導功力，在這幾年來的飛躍進步。

這齣戲的內容，還是沿著嘉容持續關注的女性議題，探討女性生命的價值意義，同時兼論女性與家庭、事業、夫妻、子女之間的關係。由於參賽條件的設定，需以孟麗君為情節主題，各個團隊無不八仙過海，各顯奇能。嘉容的思維，異軍突起，選擇從孟麗君這個角色的創作者陳端生切入，由於陳端生也是女性，於是陳端生、孟麗君、張嘉容，串結起一條古今女子生命觀的無形鍊，對映劇中人物單親家庭女孩小若，與小若的母親、繼母之間的愛恨情仇，同步呈現了雙重論述架構與變化有致的多元觀點。陳端生創造了孟麗君，張嘉容則直接擷取陳端生與孟麗君古代女子的生命經驗，創造了現代社會的女性小若與母親，刻畫她們的心靈成長過程，傳達出相同的女性心靈呼喊。

然而，只是發揮戲劇的創作功效，仍屬消極。張嘉容關心劇場的當代社會實踐，她利用多層次的劇場經驗，分析個案，累積成果，完成這本新作《水面上與水面下：用戲劇轉化人生》，糾正了國內時人對戲劇的狹隘偏見，充分改變了戲劇與人的關係與運用的形式，並能運用豐富的劇場專業知識，結合了編導技法、肢體舞蹈、戲曲劇種、心理學、社會學、心靈學、佛學、氣功、瑜珈等等不同領域的技法、理論與美學觀，將戲劇帶入了探索人類心靈能量、家庭關係、人際互動等療癒層面，使得戲劇成為轉化和療癒人類身心的有效工具。讓我們明白一個美好的訊息：「戲劇，可以善加利用，成為療癒當代人身心狀態的有效工具」。張嘉容乃成為國內少數利用戲劇進行心理調整與療癒的前衛「戲劇療癒師」。

這本《水面上與水面下：用戲劇轉化人生》，有實例，有理論，有方法，有技術，提供了「全方位」的思考與實踐步驟，幫助現代人探索自我，進行身心統合。身為戲劇專業人士的我，欣慰戲劇得以發揮深蘊的能量，讓人們重新與戲劇相遇，讓戲劇助益眾生，造福人間。

謹祝嘉容，創作、修行、教學、療癒，一切課題，完美達成。在現實生活中，催生出一個又一個勇敢的「心靈英雄」來。

延伸閱讀：用戲劇轉化人生：水面劇戲劇療癒技術三階段

《歐菲斯星球-職場文化變革》演出資訊演出時間：

2019/07/20(六) 19:30

2019/07/21(日) 14:30

2019/07/22(一) 19:30

演出地點：花漾Hana展演空間（台北市仁愛路一段17號10樓）

售票資訊：

一般票價600元

兩廳院售票連結點此瀏覽，大宗團體（20人以上）訂票請私訊水面上與水面下劇團粉專。

書籍介紹

本文摘錄自《水面上與水面下：用戲劇轉化人生》，張老師文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：張嘉容

不管幾歲，你都擁有改變命運的可能。

戲劇是你我都可以用來轉化自己人生的便利技術，

用戲劇成為更好的自己，

克服人生的種種挑戰，脫穎而出！

作者張嘉容集跨界編導與戲劇療癒工作於一身，致力於探討文化／個人生命課題的複雜度與多義性。本書集結她多年的工作關懷，分享將戲劇與日常生活結合，運用在個人身心強韌、劇場、創作、療癒、社區、弱勢服務、文化推動的方法。書中既有抒情靈動的散文、翔實描述的戲劇田野與心理學工作誌，也有舉重若輕的闡述、創作和成長回顧。

追求身心靈成長的讀者不可錯過本書。你可藉由書中的個案歷程描述和介紹的各種方法，多角度地反思成長，並將方法運用在生活中、療癒內在小孩、自我培力、突破問題，獲得平衡與整合。

從事教育諮商輔導、應用劇場、戲劇創作的讀者更不能錯過本書，書中對療癒技術的陳述及個人故事，可使專業人員有所成長，運用在工作和教學中。

Photo Credit: 張老師文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航