掌握品酒五大要領，讓葡萄酒的迷人風味完全展現

葡萄酒是門學問，品酒其實也是。如何讓葡萄酒的香氣完整綻放？又該怎麼喝才能真正品出酒香？其實這些都和品酒有關。如果能了解品酒的重點和要領，將會讓你擁有更美好的品酒體驗！

1. 溫度：冰過更好喝

你也許有過這樣的疑問：為什麼喝葡萄酒之前，都需要先冷藏、冰鎮過？因為如果溫度超過攝氏22度，酒精就會開始揮發，喝的時候就會感受到強烈的酒精味，還會因此蓋住葡萄酒原有的香氣！但如果酒款溫度過低，低於攝氏6度以下，也一樣不行，因為過冰會讓酒裡頭的微生物被凍僵，導致它們無法和空氣接觸變化出果香、花香等這些美好的香氣，也會放大單寧口感，讓酒喝起來更澀。

那麼葡萄酒究竟該喝幾度，香氣和口感才會最剛好？一般來說，紅酒適飲溫度是攝氏14-18度，白酒為攝氏6-10度，氣泡酒則是攝氏6-8度左右。

2. 醒酒：讓你的葡萄酒深呼吸

葡萄酒的迷人之處，在於他擁有各式各樣的香氣，從果香、花香、香料風味等等一應俱全。但如果想要這些迷人風味被完美的展現出來，那麼在品嚐之前，你需要先讓葡萄酒呼吸，這個過程，就是所謂的「醒酒」。

醒酒其實就是讓酒與空氣接觸。隨著酒與氧氣的接觸面積／時間增加，加速葡萄酒中香氣綻放，也讓單寧軟化、創造柔順的口感！

怎麼醒酒？

最簡單的方式就是開瓶後先到出一杯再杯中，這樣無論是酒杯裡的酒，或是酒瓶裡的酒，都可以和空氣接觸。或者你也可以買醒酒器，把酒液倒入醒酒器中。

通常只有紅酒需要醒酒，因為單寧較重。醒酒時間則大概半小時到一小時左右就能完成！

3. 酒杯：捕捉葡萄酒香氣必備神器

無論是冷藏葡萄酒或是醒酒，都是為了忠實呈現葡萄酒的香氣。但如果想要在品嚐的過程中聞到酒香，那麼酒杯也是相當重要的關鍵。

我們品飲的感受會被我們的鼻子所影響，因此嗅覺是品酒中相當重要的關鍵，而葡萄酒杯的設計，就是為了捕捉香氣而存在。如果你是品酒初學者，建議可以先買白酒杯、波爾多紅酒杯和香檳杯就好，等到更熟悉葡萄酒之後，則可以考慮要不要針對不同酒種甚至品種，買不一樣的酒杯，如：布根地杯、甜酒杯等等。

4. 酒杯拿法：別讓手溫壞了你的美酒

前面提到的三件事情，如果你都留意到的話，那麼恭喜你，即將有個美好的品酒體驗！不過在品飲的時候，還是有必須記得的小細節，那就是正確的拿酒杯方式。

不論你是習慣拿杯底或是杯腳，都是可以的，但切記千萬別用手拿杯肚！前面有提到，溫度會影響葡萄酒的風味，當我們用手握住杯肚時，手溫會間接影響酒的溫度，而升溫後的酒，喝起來就很有可能滿滿都是酒精味囉！

5. 開瓶後保存：開瓶後沒喝完的酒要怎麼保存？

如果酒款開瓶後卻沒喝完，該怎麼辦呢？首先先給大家一個觀念，雖然前面提到葡萄酒接觸空氣後，能釋放出香氣，但如果長時間和空氣接觸，反而會讓酒慢慢變成醋，而想要延長開瓶後酒款的壽命，就必須盡可能阻絕空氣。以下有三個方法供大家參考：

開瓶後的酒要放在冰箱裡，避免高溫、陽光曝曬。 記得酒瓶直立保存，平放會讓空氣接觸的面積增加。 可以使用抽真空酒塞完全阻隔酒瓶內的空氣。

不過這邊也還是要提醒大家，葡萄酒在開瓶後的壽命本來就相當有限，所以即便按照上述方式保存，基本上也是只能保存3-5天左右，且隨著時間的流逝，香氣和口感也一定會跟著改變、弱化。另外，如果是氣泡酒或是香檳，建議1-2天內喝完，不然基本上就沒什麼氣泡感囉！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航