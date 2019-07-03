外媒揭露中國強制安裝「監測app」，清查新疆外國遊客手機資訊

中國箝制新疆自由的力度再加大，除了在街道和清真寺裝設臉部辨識監視器，近日又有外國媒體揭露，連進入新疆的遊客也被鎖定，邊界警察拿走他們的手機，偷偷裝上一種可以取得電郵、簡訊和聯絡人，以及手機內資訊的app。

英國《衛報》、美國《紐約時報》和德國《南德意志報》聯合調查，昨（2）日同步披露中國對進入新疆的旅客手機安裝監控應用程式，以下載並監控進入新疆人士的隱私資料，包含聯絡人資料、電子郵件、簡訊等。遊客表示，中國當局未事先告知他們這個app要尋找什麼，也未告知他們，他們的資訊已被取走。

根據中國當局，每年約有1億人拜訪新疆地區，包括中國與外國籍遊客。調查報導指出，旅客自中亞國家進入新疆，警衛會例行性檢查他們的手機。旅客在入關時會被要求把手機解鎖並交出來，其他裝置，例如相機也要交出來。這些裝置被送到不同房間，稍後才送回。

根據《衛報》，iPhone手機被插入一個讀取機掃描，Andriod手機則被安裝監視app，大部分手機在送回來時該app已被移除，但部分手機上還有。雖然沒有證據證實這些數據被用於追蹤旅客的行蹤，但收集到的手機資料和手機位置仍能讓當局找到遊客。

被安裝偵測app，搜尋手機內有無中國當局認定的「問題清單」

被植入手機的是一款叫做「蜂采」的app（英文名稱為BXAQ或Fengcai），由一家叫做「烽火通信」的中國公司設計，搜尋Android手機內是否有當局認為有問題的內容。

《VICE》旗下科技頻道Motherboard報導，當局並不是透過Google商店替Android手機安裝偵測app，而是直接透過外部裝置插入手機之中。《紐約時報》則指出，研究人員發現，「蜂采」app會收集簡訊、通話紀錄、聯絡人和日曆，也能偵測手機中是否含有包括問題內容的照片、影片、文件或錄音檔。

《紐約時報》報導，被中國當局認定有問題的清單高達7萬3000個項目，除了各種與伊斯蘭極端主義有關的用語，包括伊斯蘭國出版物（蓋達組織在阿拉伯半島出版的英文雜誌《Inspire》）、聖戰國歌的錄音和處決的圖像、各種武器操作手冊，另外也包括與伊斯蘭恐怖主義毫無關聯的內容，像是阿拉伯字典的頁面、《可蘭經》經文的錄音、達賴喇嘛的照片，甚至還有日本重金屬樂團Unholy Grave的音樂等，以及美國作家格林（Robert Greene）的手冊《戰爭的33種戰略》。

人權觀察中國資深研究員Maya Wang表示，這個應用程式提供了另一個證據，顯示新疆正進行普遍的大規模監視。「我們已經知道新疆居民 - 特別是穆斯林 - 在該地區受到全天候和多方面監視」「現在發現這超出了原本的範圍：它表明即使是外國人，也能受到如此大規模的非法監視。」

國際隱私權保護團體隱私國際（Privacy International）也對此發現表達擔憂，「在這個國家（中國），下載了錯誤的app或新聞報導，可能被關進集中營」。

不過據《紐約時報》指出，目前尚未得知，是否有人因為「蜂采」app蒐集到的問題內容遭受拘留或監禁，也不清楚中國當局要如何使用這些蒐集到的資訊，不過報導指出，新疆正採集大量的當地居民資訊（包括DNA），中國當局希望能擴張數據採集的範圍到邊境，也不令人意外。

目前中國公共安全部和新疆政府都未回應這項調查結果。

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