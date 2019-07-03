立院三讀：退將「終身管制」參加中國政治活動，向五星旗敬禮最重可剝奪月退俸

（中央社）立法院今（3）日三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。

立法院臨時會院會今天經過表決，三讀修正通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例）部分條文。

這次推動修法起源自西元2016年11月，32名退將赴中國大陸參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說，並在唱中國「國歌」時站立致敬，引起輿論批評。

2016年11月退休將領吳斯懷（右）等32名退將赴陸參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」｜Photo Credit: CCTV YouTube

原本初審通過的版本中，只規範政務副首長或「中將」以上人員，在二讀表決前，民進黨立法院黨團提出再修正動議，改為「少將」以上人員，且管制地區不侷限在大陸地區；罰則部分，民進黨團原本提案視情節輕重剝奪其5年10%到100%退休俸、一次退者處50萬元以上500萬元以下罰鍰，最後也是依民進黨團再修正動議通過，大幅提高罰鍰。

向中國政權行禮月退俸恐被砍、最重罰千萬元

三讀通過的條文明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，包括向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。

罰則部分，違反者得由原服務機關視情節，自其行為時起，停止領受5年的月退給與50%到100%，情節重大者，得剝奪其月退休給與，已支領者，也應追回；針對領一次退人員，原服務機關得處200萬元以上1000萬元以下罰鍰。其領取的獎、勳章及執照、證書，應予追繳註銷。

另外，公務員退離職後赴陸管制期間，以退離職後列管3年為原則，但現行條文規定，原機關得依其所涉及國家機密及業務性質「增減之」，實務上多以縮減列管期間為常態，不符立法意旨；因此三讀條文中，將管制期間修正為最短3年，且只能增加、不得縮減。

直轄市長、縣市長及政務人員進入大陸地區前，依現行法規定，須經內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會組成的審查會審查許可，三讀條文中也增訂，返台後應向服務機關通報，但直轄市長應向行政院、縣市長應向內政部通報。

針對在國防、外交、科技、情報、大陸事務等機關，從事涉及國家安全、利益或機密公務等特定身分退離職人員，三讀通過條文增訂，原服務機關得限其在進入大陸地區前及返台後，仍應向原服務機關申報。

「八百壯士」退將吳斯懷：民進黨不信任國軍

陸軍退役中將吳斯懷今天針對立院修法少將以上退休後，不得參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，吳斯懷受訪表示，修法通過後，他會遵守法律，但立法的動機有問題，代表民進黨不信任國軍，羞辱退將及即將退役的將領，讓現役國軍如何效忠國家，也違反民主國家不可以針對特定族群立法限制言論、行動自由的立法概念。

吳斯懷指出，總統蔡英文曾公開說過「沒有人需要為自己的認同而道歉」。目前台獨在台灣是顯學，難道支持統一就是犯罪。

吳斯懷說，目前是規範少將以上要受管制，難道退役士官長到上校階層，或是其他部會首長、人民，就不需要對國家忠誠，這顯然是不成熟、針對性的獨裁式修法。

吳斯懷表示，所謂的政治活動也未明確定義，當綠營縣市首長赴中國大陸招商辦活動，拜會陸方的省長、首長，若是接待室有擺放中國大陸的國旗，這是否算是政治活動。這樣的立法等於是讓民進黨能自行定義赴陸的活動。

陸軍退役少將于北辰告訴中央社記者，他完全贊成修法。他說，當台灣與中國還未結束敵對關係前，退伍軍人不應該參加中國任何的政治活動，但希望修法通過後，不要無限上綱，成為鬥爭退伍軍人、限縮人身自由的惡法。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，修法沒有限制怎樣的人不能去中國訪問，退役將領共2638位，他認識的將領都奉公守法，不能忍受的是去向五星旗朝拜、向中共政權屈膝，「不要把所有軍人扯進來」；限制負責國安的政務副首長以上、少將以上人員，不能去參與對中國政權朝拜的國徽、儀式，「有人反對嗎？」

王定宇說，罰則也如同在《國安法》中，唯一被處分、剝奪退休金的，是三審定讞的共諜，99.999%的軍公教都忠於國家，但真正傷害軍譽、影響國家利益的，是站在五星旗前、中共黨政軍舉辦活動，「怎麼對得起當初帶領的下屬與同袍？」修法是針對國家利益，限縮最小、保護國家尊嚴最大。

退將管制三讀，國安5法完成最後版圖

《中央社》報導，民進黨團總召柯建銘說，2016年11月12日有32名退將去參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，「那一幕大家非常驚悚」，這不是國家尊嚴問題，也不是人民感情問題，是國家戰略思維最後一個支撐點，國民黨邏輯上完全錯誤，是最荒謬的一刻。

《兩岸人民關係條例》今日完成修法，柯建銘表示，這是國安五法最後一個版圖，國安五法今天都修完了，這是國家戰略思維最後支撐點，假如連這個都放棄，這國家沒有任何存在的意義和價值；且這次修法沒有年限，少將以上人員都受管制，不管在中國、台灣、美國，都是一樣的管制行為。

立法院今年針對防諜修法，總共有5個相關法案：

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核稿編輯：楊士範



