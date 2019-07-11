猶太人的「反豬」情節：禁食豬的以色列，如何抵抗豬肉飲食文化的「入侵」？

2017年出品的一部改編自小說的電影《Holy Land》，描述一位美籍猶太裔心臟學病專家，在退休後，來到以色列北部的拿撒勒開設豬農場。電影其中一個主軸，顯示這位退休心臟病學家所開設的豬農場，遭受附近猶太教與伊斯蘭教團體的反對。

在75％人口被歸類為猶太人的以色列，對豬肉產品或豬的排斥，首先源自於宗教經典將豬視為不潔淨之物。在以色列或一些穆斯林為多數的國家旅遊時，很難不注意到，這些地區的許多餐飲店不販售豬肉產品。在東亞飲食中以豬入菜的豬骨燉湯、肉燥、排骨，或在歐洲飲食中常見的豬肋排、培根、火腿及以豬肉餡香腸，在以色列建國後的最初40年，因為宗教戒律與文化的發展，一度幾近消聲匿跡。

豬肉與猶太、以色列歷史

根據猶太教律，豬是不潔淨的動物，因此人們不該吃。猶太教聖經、也是基督教《舊約聖經》中的〈利未記〉第11章提到：「凡蹄分兩瓣、倒嚼的走獸，你們都可以吃……豬，因為蹄分兩瓣，卻不倒嚼，就與你們不潔淨。」〈申命記〉這卷書中也有對應的禁令。

因此，豬在猶太教經典中，往往形象不佳。先知以賽亞警告：「那些……吃豬肉和倉鼠並可憎之物，他們必一同滅絕……」有些猶太教作者甚至用暗指的方式談論豬，而不願意直指其名。

歐洲歷史上統治猶太人的諸國諸君，不乏利用猶太人禁食豬這項習俗，順勢作為壓迫手段的例子。

一段頗為人知的猶太人歷史故事，發生在安條克四世（Antiochus IV Epiphanes）當政下的賽琉古帝國（Seleucid Empire），當時，一場猶太人反抗安條克四世統治與其希臘化政策的起義，成了猶太光明節（Hanukkah）的由來。有史家記載，安條克四世對猶太人的希臘化政策之一，是強逼猶太人放棄禁吃豬肉的傳統；他曾頒布命令，要猶太人以豬肉獻祭，並在獻祭後食用之。

在15世紀的西班牙與葡萄牙，一些在社會、政治壓力下皈依基督教的猶太人，仍然維持不吃豬肉的習慣。不過這樣的行為，很快就受到左鄰右舍的注意，在西班牙宗教法庭（Spanish Inquisition，或譯：宗教裁判所）盛行的時代，是否吃豬肉也被用作為識別猶太人的方法之一。一個有趣的說法是，當時一些猶太人，會自製非豬肉的葡式香腸「Alheira」，以做出看似豬肉餡、實為雞、鴨、或鵪鶉肉製成的香腸。此外，面對那些似乎假裝皈依基督教、但對教義陽奉陰違的猶太人，當地人戲稱他們為「Marranos」，這個字在當時的脈絡中，就是「豬」。

在這樣的歷史脈絡下，禁吃豬肉與猶太人的身份文化形成了一種連結，結果不僅猶太教徒遵守不吃豬肉的飲食律法，比較傳統、或甚至不信教的世俗猶太人，都可能基於文化的因素，視食用豬肉為一大禁忌、或不吉利的表徵。世俗猶太作家的文學作品中，豬肉也常被視為禁忌，食用豬肉甚至會被視為是對猶太身份的背叛。

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立法禁豬

以色列建國初期，由於戰爭等因素，各種物資、包括肉製品都十分短缺，便有人建議開放進口不符合猶太教飲食律法的肉，即包括豬肉，但這項提議遭到來自各方、包括首任總理本－古里昂（David Ben-Gurion）等不信教的世俗猶太人強烈反對。

1950年代初期，部分激進的宗教團體，會以暴力襲擊販賣豬肉的商家。

《古蘭經》也有禁食豬肉的經文，因此以色列第二大人口穆斯林，也不吃豬肉。在這樣的社會氛圍下，以色列國會在1950與1960年代立法規定，豢養豬隻及販賣豬肉都是違法的。國會也在1994年，立法禁止進口不符合猶太教飲食規定的肉製品（註）。

豬肉飲食文化的「入侵」

在1990年代初期，適逢前蘇聯甫解體，160萬具有猶太血統的移民從前蘇聯國家，移民到以色列，這些新移民由於長期生活無神論的前蘇聯，受其政治與文化影響，飲食中包含豬肉。因此一時之間，在這些移民聚居的城市如納坦亞（Netanya）、亞實基倫（Ashkelon）等，大量的住民開始食用及購買豬肉。對商家而言，豬肉的商機也出現了。

這些新移民並非將豬肉文化「進口」到以色列的唯一族群。在以自由主義（liberalism）著稱的濱海城市特拉維夫，也有許多崇尚嬉皮文化、以年輕人為主的世俗族群，對西式或美式飲食中的豬肉菜餚情有獨鍾。他們不認為，拒吃或禁吃豬肉是猶太文化或身份的一環。

因此，在特拉維夫的不少餐廳，客人還是有機會大啖菜單上的豬肉食品。

但是1990年代以來，豬肉製品在某些地區的大行其道，還是引起了一些宗教人士的反彈，他們害怕這樣「不潔」的文化佔據以色列。

北部濱海城市海法（Haifa），有家老字號豬肉工廠的第二代接班人就表示，他們盡量不在產品或商標上附上大辣辣的豬隻圖樣，以免激怒反對者。

影片：1938年成立的老字號豬肉工廠Silber

豬的戰爭

時至今日，豬在猶太文化中，仍是不潔淨的象徵，也難免引起一些爭端。2018年，為諷刺以色列國會通過《猶太民族國家法案》（Nation-State Law），耶路撒冷時報雜誌資深漫畫家卡茲（Avi Katz），臨摹一張聯合黨黨員自拍的新聞照，發表一幅模仿《動物農莊》的諷刺漫畫，將原本照片中自拍的政治人物，畫成歐威爾《動物農莊》、在奪權後進行專制統治的豬隻；卡茲隨後遭到雜誌解僱，雜誌並沒有表明任職多年的卡茲遭解職原因。為了表示對卡茲的支持及對雜誌社的抗議，卡茲的同事、資深記者瓦茲曼（Haim Watzman）立即對《耶路撒冷時報》請辭。

在 Instagram 查看這則貼文 Avi Katz（@avixkatz）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 23 日 下午 1:00 張貼

2015年，一位具有以色列、美國雙重國籍的以色列國防軍士兵，將一個其祖母製作的火腿三明治帶回軍營，因而受到處罰。事後這位士兵表示，他並不熟悉猶太教飲食規定，軍隊也撤回對他的懲處。

此外，當來自前蘇聯的新移民，在群聚的城市開始販賣與食用豬肉時，一些城市開始透過立法等手段，限制商家在當地販賣豬肉。一些因豬肉而起的爭端也被帶到法院，最終上訴到最高法院。

最高法院大法官在2004年的判決中提出，針對豬肉的立法及實際執行應因地制宜，大致可分為下列三種假定情況：

在一個地區或城鎮，多數人口反對食用豬肉：那麼當地可以禁止販售豬肉，但必須確保喜食豬肉的少數族群，仍有購買與食用豬肉的變通方法，例如能到附近城市購買。 在一個地區或城鎮，多數人口支持食用豬肉：既然多數居民喜食豬肉，那麼禁販豬肉的法令就不適宜。 在一個地區或城鎮，反對與支持食用豬肉的人口相當：若當地政府可有合適的配套措施，讓喜食豬肉的居民能買到豬肉與豬肉製品，便可以禁販豬肉。

這項判例、以及豬肉近年來在以色列引發的爭議事件，其實可以啟發我們探討，一個區域的多數與少數族群，解決不同意見的可能選項。當一個地域的多數居民支持某種特定的生活方式（way of life），如飲食習慣、衣著樣式或宗教戒律，那麼他們是否有權利要求，這是他們同意的生活方式，外人與少數族群必須尊重這個方式，甚至進一步要求少數人與外來者「入境隨俗」。

另一個探討這個多數少數之爭的觀點，是從移民的角度。以色列在建國後的四十多年間，多數居民都不吃豬肉，因此當年禁食豬肉的立法順利過關，並未面臨太多反對聲浪；也就是說，對豬肉禁令的挑戰，是1990年代後，前蘇聯移民為主的族群所「引進」的。「新住民」或「新移民」是否有「權利」挑戰移入社會的生活方式，若有，至何種程度？這些議題是各國在這個移民漸增的時代，值得思考的議題之一。

註釋

1963的這項禁令容許幾項例外：第一，阿拉伯裔基督徒群聚的地區，不在此限；第二，集體農場（Kibbutzim）可以繼續豢養豬隻，但僅限於研究用途；此後，不少集體農場就逐漸放棄養豬這塊產業；位於以色列南部、在1950年成立的拉哈夫集體農場（Lahav Kibbutz），屬於一個例外，這座老牌的集體農場，將養豬場轉型為動物研究中心，現在不僅其研究成果舉世聞名，豬肉製品也在以色列各地不遵守猶太教飲食律法的商店販售。

參考資料

《以色列時報》：https://www.timesofisrael.com/james-caans-latest-character-a-jew-who-moves-to-israel-to-become-a-pig-farmer/

《國土報》：https://www.haaretz.com/israel-news/a-1980-haaretz-cartoon-depicted-leaders-as-pigs-nobody-got-fired-1.6316410

《Slate》雜誌：https://slate.com/news-and-politics/2015/06/pork-in-israel-how-russian-immigrants-and-hipster-foodies-are-challenging-the-holy-lands-cultural-taboos.html

https://forward.com/scribe/406990/i-used-to-be-israeli-cartoonist-avi-katz-s-boss-and-his-firing-was-a-travesty/

Barak-Erez, Daphne. 2007. Outlawed Pigs: Law, Religion, and Culture in Israel. University of Wisconsin Press.

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航