習慣性托腮、交叉手臂⋯⋯人際打死結的四種姿勢

文：藤由達藏

死都得改！人際打死結的四種姿勢

在你的身邊是不是有一些人，他們的工作能力特別強，可是卻很難讓人將工作交付給他們。或者說他們雖然有實力，但人緣卻不是太好。如果能夠和這些人深交，可能會發現他們其實都是好人，但要我們主動伸出友誼的手卻很困難，因為他們身上散發出來的氣息讓人敬而遠之。

我在前面提過，每個人的姿勢都受到日常生活中個人習慣的影響，而能讓氣氛變好的未必就是好姿勢。

前述這些人並非心情不好而散發出生人勿近的氣氛，他們只是以自己的習慣採取了特定的姿勢而已。

如果你的習慣動作會將「負面情緒」傳達給對方，就像在自己胸前掛了一塊「請勿靠近」的牌子一樣。

接下來，就讓我們一起來看看，在對話中容易把「負面情緒」散發出去的幾個代表性「動作」吧。

習慣性托腮

無論是在公司內部或外部，只要是在桌上的商談及會議時，托腮都不是一個好習慣。雖然坊間已有不少關於禮儀的書裡都有寫到這一點，可是實際上，還是有許多人喜歡托腮說話。有些人只用單手，有的人用雙手，風格各異。

最近，我發現當自己在認真聽對方說話的時候，會有托腮、身體往前傾的習慣。雖然自己也知道這樣不好應該要改掉，可是在不知不覺中，還是會習慣性的做出這個動作。

會有這種動作其實是有理由的，因為我本身有習慣性駝背的不良姿勢。對長時間必須面對電腦的人來說，他們的脊椎通常是彎曲的，背部呈圓形，也就是一般所謂的駝背。為了支撐向前傾的身體，使得我必須做出托腮的姿勢。當然，把自己晾在椅子上托腮說話的姿勢，不在這裡的討論範圍內。

雖然每個人的體型和習慣各有千秋，但托腮這個動作絕對是你的姿勢正在惡化的證據，因為只用手肘支撐頭部乃至身體的重量，身體便無法自由活動，無法回到前面說的正確姿勢。

交叉手臂

這也是一個容易下意識就做出來的動作。當我們在思考事情或面對一個重大的案子，許多人都會有反射性交叉手臂的習慣。但你們可知道，交叉手臂其實是一種防禦性姿勢。這個動作是在告訴對方，你在保護自己，並且不會把事情全部如實交代出來。

當感到不安時，人們會傾向用手或手腕去碰觸身體上的其他部位，藉此獲得某種安心感。所以有人在心神不寧時，會用手去撫摸自己的臉頰，或是透過交叉手臂，讓手腕能碰到自己的胸口。然而這種安撫自己的動作，看在對方眼裡，就像是在對外昭告「我現在很不安」而已。

我們每個人其實都像一面「無限鏡」（Infinity Mirror），自己的不安會影響到其他人，如果對方受到你的影響也開始不安，你看在眼裡只會更加心慌意亂。倘若這是你所不樂見的負能量連鎖效應，就不要在動作上傳遞出不安訊息。

所以當你注意到自己又在交叉手臂時，就立刻鬆開雙手，然後做一些能讓自己放鬆的動作。

點頭如搗蒜

當我們在聽別人說話時偶爾點個頭，表示我們理解對方在說什麼，這麼做能讓彼此之間的溝通更加順暢。

可是有些人頭部上下擺動的速度之快，就像製作手搖飲料的機器一樣。他們甚至對自己說的話，也是點頭如搗蒜。或許對他們來說，只點一次頭無法表達出自己的認同，所以才發展出這種習慣。還有一些人，他們點頭幅度雖然沒有那麼大，可是卻有在密集點頭的過程中，加上「嗯、嗯、嗯、嗯」這類「音效」的壞習慣。

動作者本身因為已經習以為常了，不容易注意到自己的問題。可是從對方的角度來看，帶來的印象卻可能是「太超過」或「不自然」，所以點頭次數還是點到為止就好。特別是手搖飲料機器型的激烈點頭，會讓人感到頭暈目眩。還沒說話就覺得累了。

當你要附和對方說的話時，記得要利用對話之間的空白和節奏感。也就是說，請在一個話題結束、做結論或談到重點時才點頭。唯有當你知道對方在說什麼，才可能隨著談話的進展用點頭表示理解。如果不是這樣，就只是傻傻的搖頭晃腦而已，對談話一點幫助也沒有。

身體搖搖晃晃

有些人會配合所在場合播放的背景音樂打拍子。如果今天你是單獨一人在享受音樂，當然喜歡怎麼做都行。可是當你在和其他人對話時，隨著旋律搖晃身體既不自然，也不禮貌。

有些人不需要背景音樂，也可以憑著自己腦中的音符和節拍搖晃身體。我認為這種行為顯然是沒有把心思放在對話上的證據，因此還是別做為妙。若你是個喜歡音樂的人，很有可能會在無意間配合旋律舞動起來，這點還需多加留意。

書籍介紹

《操控阿德勒幸福說服術，無論誰都會喜歡你》，方言文化出版

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作者：藤由達藏

譯者：林巍翰

可以被喜歡，誰想要被討厭的勇氣？不用勉強當好人，同樣擁有好人緣！拒絕．責備．要求．請託．交涉，回話輕鬆開口，怎麼說都不得罪人

奧地利心理學家阿德勒曾說：「人的煩惱全來自於人際關係。」事實上，每個人都希望可以毫不猶豫將心中想法說出，卻總是陷入「不知道對方會怎麼想」、「說了一定會惹人厭」等人際關係所引起的煩惱中……

「心理教練」藤由達藏，在指導客戶的多年經驗中發現，有不少人都認為，如果能夠擁有「好口才」，一定就能輕鬆地把想說的話說出口，甚至還有機會提高別人對自己的好感度。但在努力實行許多方法後，卻沒有得到令人滿意的結果，因而感到非常挫折。

其實，市面上所傳授的技巧，比方說，「改變遣詞用字」、「說話有邏輯」、「調整說話聲音」等，都有幫助表達的效果，但卻無法作為達到良好溝通的保證。這也是為什麼明明一樣說了難啟齒的話，有人受到「熱烈歡迎」，有人卻成了「討厭鬼」的真正原因。

「喜歡自己」、「信賴別人」、「讓自己能對他人付出」是「阿德勒幸福學」的三大核心。藤由達藏告訴你，若能學會操控「幸福三要件」，讓「情緒」和「言詞」互為襯托，就能有效提升對方的幸福感，進而產生「喜歡你」的念頭。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航