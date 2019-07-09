《拒當AI時代的局外人》：為什麼「心躁，是個好兆頭」？

文：邱文仁

心躁，是個好兆頭！─AI潮的贏家兵法

我曾在前面文章中提到，2018年英國牛津大學的一份報告，大膽預測47％的職位將在未來20年「消失」。

最近，全世界諸多知名企業開始大裁員，這除了受到中美貿易大戰牽連以外，跟人工智慧、機器人取代人力也很有關係！這樣的科技競爭者勢必會給許多人類工作者帶來莫大的焦慮，這已是不可避免。

我相當喜愛的美籍企業戰略專家朱津寧女士曾經說過：「心躁，是個好兆頭！」這句話在這個時刻顯得格外貼切。因為只要先看到並警覺到「人工智慧、機器人讓世界快速改變了」，人類就不會像溫水煮青蛙一樣，在不知不覺中被幹掉。

喬什．貝新（Josh Bersin）是美國德勤貝新諮詢公司創始人，對全球的人力資源數位化研究很深。他認為，工作不會消失，只會改變。而美國勞動部也在2015年提出，65%未來的工作，現在的學生並不認識。

在人工智慧和機器人發展腳步走得比較快的美國，已有這麼多先驅觀察者甚至勞動部都提出這些觀點，這無非意味著，舊工作即使消失不見，也會同時產生新工作。很多新工作，你現在甚至還不知道它們叫什麼？未來會以什麼樣貌出現？（舉例來說，就像現在的網紅，就是過去人們不知道的一種職業）；或許，某些新型態的工作，也可能就是你發明的。所以，面對工作的改變，人類最好的解決方法，就是「跟上」。

而那些害怕面對變化、排斥科技和新技術的人，緊張難免，擔心落後是自然的，但只是緊張還真是沒有用，還不如盡量跟上腳步吧！既然知識將變成時尚生活的一種，那麼每個人其實應該都更容易「說服自己」去學習才是。

人都很愛待在舒適圈，我也貪圖舒適。只是那要怎麼克服自己人性上的弱點？我的方法是，既然我已經知道世界正在大改變，我就讓「吸收新知的習慣」變成我的固定習慣，讓這個習慣變成屬於我的舒適圈。

我目前在清華大學心理研究所進修，環顧四周，這種想法的人並不少。如果觀察許多我在職場上的朋友、同事，其中有許多人都曾經在職場表現亮眼，可說是過去的成功者！面對新挑戰，許多人也很想繼續維持這份成功的光環，而這就是我所謂的「中壯年職場續航力」。

「中壯年職場續航力」的爆發力是驚人的，看到以「大叔年齡」創業成功企業巨擘，例如阿里巴巴的馬雲、小米的雷軍等人，都能帶給我們很好的啟示。因為新科技，中年人的體力及視力，還有新工具使用能力，即使不如年輕人，但是複雜的人生歷練及整合能力卻很好。而這些推陳出新的科技工具愈來愈好用，只要不怕去摸索，中年人也很容易上手的。

改造個人的能力

面對新時代，我們需要培養的第一個技能就是「個人改造」的能力，先改變自己的行為，就能改變自己的想法。如果你是一名專業人士或創業家，你必須學習新知識和新技術，因為它會影響你在組織工作的方式。即使你已經很有成就了，如果要延續你的工作，你也必須放棄今天的自我，根據工作的變化，不斷地重新自我定位。

像我過去從事的多半屬於行銷領域，從早期使用的傳統媒體、傳統手法到現在大量使用手機APP和直播、社交媒體互動，改變真的很大！但大家別害怕，真要中年人跟上時代，其實一點也不難。

向外擴張你的視野

喬什．貝新（Josh Bersin）建議，在個人層面上，我們每個人都必須學習新的工具，參加所在領域的專業會議，以及花時間與同行交流。

一、想辦法進入好環境

不過光是「有意願學習」也是沒有用的，還得在理性下付諸行動。那麼，怎麼樣才是理性下付諸行動的學習？

我認為，比較好的方法是找到「好老師」，或是進入一個「好環境」，「站在巨人的肩膀看世界」就是一個蠻好的策略。

什麼是「好環境」？

就像我工作20年後決定重返學園學習，這被很多人認為是異類，但我卻有其思考的方向─我選擇離家較遠的新竹清華大學，一方面是看中了清大靠近新竹科技園區，應該是全台灣最靠近科技，數一數二的學府，具有地緣上的優勢，可以比較靠近科技產業的核心。

果然，不出我所料，同學中真有許多人都在科技業工作，相較於台灣其他地方，清華大學的科技講座也特別多。而對於我來說，到了科技掛帥的地方，不僅開啟了我的視野，也增加了我投身未來工作的多樣性想像。

另外，找尋一個適合的導師也是非常要緊的。作為研究生，研究什麼題目，一定會受到指導老師的影響。如果老師引導我去做原創性且有研究價值的題目，我也會被導引朝向那個方向努力，做出更有價值的研究結果。換言之，優秀的老師，其影響力自是非常強大的。

長期在互聯網公司工作，我也曾經幸運地碰上很有原創力的老闆，透過他的啟發及給予的種種突破現狀壓力，開啟了我的各種可能性。也就是說，企業中的好主管，也是某種好老師的類型。

諮詢公司Future Navigator的創始合夥人Liselotte lyngs林思認為，如果你觀察人類早期的生活方式就會發現，和那些對你有好處的人在一起是非常重要的，這樣才能幫你生存得更好。

林思覺得，這個論點可以用來引申到「未來我們組織工作」和「生活」的方式，那就是你要在一個更有利於你把事情做好的組織裡，不管是做研究還是開發新產品，在可被允許的情況下，盡量找到一個好單位，找一位好的帶領者，這對你後來的人生，絕對會有很不一樣的影響。

二、思考判斷、聰明選擇

對於許多的資訊，你要學習判斷，不要人云亦云，也就是思考判斷的力量很大。在現實生活中，要多聽智者、成功人士和專業人士的建議。不客氣地說，對於水準不高的人所說的建議，要盡量少去理會。

有時候，周圍的人講的話不只很吵，而且還會造成誤判。現在很多噪音也是來自於網路謠言，所以，判斷及篩選資訊尤其重要。

人們每天都在做選擇，而我認為，「選擇」其實可以分為以下三種：

具有明確答案，這個答案蠻清楚的。（例如今天星期幾？我今天要坐巴士還是搭高鐵去上學比較快？） 沒有明確答案，但是詢問一些人的經驗，將可縮小我們的搜索範圍。（例如社會新鮮人要選擇到大公司上班，還是小公司上班比較有利？） 沒有好或不好的答案，前人也未必有經驗，要看自己選擇。（例如有人問我，2019年到大陸創業是個好主意嗎？）

對第一種情況，不需要考慮給你建議的人是誰，最多從兩個資訊來源獨立獲取資訊，再交叉驗證一下即可。倒是對於第三種情況，由於變數較多，記得多方考量自身條件，再全力以赴。

至於第二種情況，我希望給建議的人要擁有足夠的經驗，可以幫助我們排除各種不可行的情況，讓我們少浪費精力。上班的人都知道，「精力」可是相當稀有的資源，往往一去不復返。

三、選擇資訊出處

世界上很難找到完全知道正確答案的人，但是存在能夠給「相對好的建議」，和「相對差的建議」的人。

那我該怎麼判斷呢？

首先，把那些經驗不足的人排除在外。

第二步，對於有經驗的人的建議，我要看看條件是否符合。成功經驗往往也有前提條件，條件不滿足或是環境已經變了，成功經驗就不容易重複，這時給的建議參考性就不太夠。比如說像是企業孵化器1概念的「共用辦公室」、或是「共用接駁巴士」這種事，這是能夠成功的，甚至還可以變成商業模式。

但是如果是「共用雨傘」，雨傘單價那麼低、重量那麼輕，反而就不必「共用」了！大家應該想的是如何在更多地方提供單價低又漂亮的雨傘。成功經驗往往也有前提條件，所以聽取建議後還要評估背後的條件，這個非常重要。

第三步，對於「非常不確定」的情況，需要找兩個以上有經驗的人從不同的角度聽聽建議。注意這句話當中，諮詢的「人數」，不是最重要的，「有經驗」、「不同角度」才是必須的。

不同角度可以開啟不同的想像力與結果，而且，世界上大部分的事情，對的可能性都不只一種。比如說，對於投資理財，我們就可以多聽聽不同專家的說法或建議。

就多聽不同專家的講法和對策就對了，然後還要思考判斷。

在未來的時代，墨守成規或留戀過去是肯定沒用的！即便你過去有過很好的成功經驗，然而時代變了，心態也得順勢歸零。在做出重要決定前，先學習收集資訊；當我們獲得有用資訊後，更要重新審視我們的決定。就像我的認知心理學老師教我們的：看文獻，可以一開始就選擇好的期刊。多看，做判斷！

當有不同意見時，或許我們需要堅持，或許我們需要轉彎，或許需要果斷放棄。不論哪種情況，都需要你冷靜的思考判斷！這很累，但是可以避免未來的損失。我們都需要花時間，透過「理性學習」，為未來的工作做準備。而且，根據我的親身經歷，學習新知，思考判斷，不會像你想像的那麼可怕。

企業孵化器（Business Incubator或Innovation Center）又名高新技術創業服務中心，簡稱創業中心，是一種新型的社會經濟組織。



孵化器，英文為incubator，本義指人工孵化禽蛋的專門設備。後來引入經濟領域，是指通過提供研發、生產、經營的場地，通訊、網路與辦公等方面的共用設施，系統的培訓和咨詢，政策、融資、法律和市場推廣等方面的支持，降低創業企業的創業風險和創業成本，提高企業的成活率和成功率。

書籍介紹

《拒當AI時代的局外人：面對機器人開始搶飯碗，你準備好了嗎？》，時報文化出版

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作者：邱文仁

「AI人工智慧」兵臨城下，青年、壯年、中高齡甚至是二度就業者，如何迎戰機器人大軍？人類失業潮凜冬將至，誰會首當其衝敗下陣？誰又能繼續華麗前行？你是否想過，與其相殺見骨，我們應該如何讓機器人成為你的好同事及好幫手，為你分憂解勞？

與機器人相愛相殺，每個世代都該補強自己的裝備！不久的將來，面對全球勞動力將被AI人工智慧取代，你該如何面對與AI人工智慧的這場殊死決鬥？

當人工智慧翻轉世界，機器自動化不在是夢想，你是全面進化的那群？或是慘遭淘汰的一方……？

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航