《解決所有煩惱的9種靈活思考》：覺得現在這樣就很好的「現狀偏差」

文：和田秀樹

全公司被減薪，也不會抱怨

根據日本國稅廳的民間薪資實況統計調查結果，2016年日本人平均薪資約為421萬日圓。與1997年的467萬日圓左右相較，減少了將近1成。

2009年時，受到雷曼兄弟倒閉的金融風暴影響，當時的日本人平均薪資跌落至406萬日圓左右。雖然現在的薪資水準確實比當時回升了一些，卻比20年前更窮。

有趣的是，即使在日本參眾議院的選舉期間，也沒有任何選民跳出來表達對於自己低薪的不滿。

日本人認為，如果身邊的人收入都很高，自己的收入比不上別人，就會想要追求更高的薪水；但如果身邊的人都甘於目前的低薪現狀，自己反而覺得可以接受，不會特別感到不滿。

不想吃虧的心理因素

人類的心理存在著一種認知偏差，稱為現狀偏差（Status Quo Bias）。意指即使改變可以獲得更好的結果，我們也會因為害怕改變帶來的損失風險，傾向維持現狀。

一般來說，每個人都不想遭受損失，只要有一絲損失的可能，就會想維持現狀。

美國心理學家與行為經濟學家丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）曾從「現狀偏差」的心理學觀點與經濟學研究，以茲證明，人在下決定或做出選擇時，真的不是理性的。這項研究在2002年榮獲諾貝爾經濟學獎。之後，另一名行為經濟學家理察．H．塞勒（Richard H. Thaler），也因相關研究在2017年榮獲諾貝爾經濟學獎。

近年來，日本政壇不斷爆發醜聞，但弔詭的是，每次選舉時，執政黨依舊能獲得壓倒性勝利。其中一個原因就是選民受到了「現狀偏差」的影響。

現在的年輕世代未曾經歷過日本經濟蓬勃發展的年代，他們自出社會後就處於景氣低迷的環境之中，想要維持現狀是很自然的事情。

安於現況，反而不健康

長久以來，我一直教導別人如何考試，也出版許多相關書籍，為考生傳授教戰守則。或許是這個緣故，別人都以為我支持學力偏差值（註）。事實上，我是屬於超級否定學力偏差值論者。

註釋：學力偏差值：是日本用於教育統計的公式，可推估高中職以上學生的學力，換算出排名成績。

因為學力偏差值顯示的是考生在群體中的相對排名，但30年前考生的「偏差值50」與現在考生的「偏差值50」，顯示的學力截然不同。

假設同時代的整體學力偏低，即使自己不會唸書，也能利用一些技巧，輕易做出超乎平均的偏差值。因此，當社會普遍認可從「偏差值高低」判定考生學力的做法，就會讓考生認為只要想辦法降低整體考生的偏差值，遠比靠自己用功唸書，來得輕鬆且有利。

這樣的想法容易讓人在有意無意中，想辦法扯其他同學的後腿，形成扭曲的觀念。此外，還可能形成另一種狀況，那就是當所有人的學力偏低，考生也不會對自己的低學力感到不滿，最後反而放棄努力。

這就像大家習慣了收入偏低的現狀也毫無怨言，這種心態很不健康。

切記，人類是一種容易安於現狀的動物。

來自察言觀色的同儕壓力

有個名詞叫做「同儕壓力」。

同儕壓力指的是在一個團體中，少數者默默被迫接受多數者意見的情形。套用前幾年的日本流行語，就是來自「察言觀色」的無形壓力。

日本社會的「同儕壓力」情況遠比其他國家嚴重。

正當輿論批評某位政治人物或藝人時，其他人就很難挺身而出為對方說話。

就像足球的國家代表隊上場比賽時，日本球迷也很難說出「日本隊輸了也沒關係」這種話。總之，日本社會的特性就是不容許提出個人意見。

相信一定有很多看過本書的讀者，對我也會抱持著「既然你這麼討厭日本，那就滾出日本」的想法。

讓自己跟別人不一樣：人類是一種容易被影響的動物

當周遭瀰漫著一股無形壓力，所有人都表達同意時，身為孤鳥的少數人確實很難說出反對意見，這就是同儕壓力。

此外，波蘭出身的心理學家所羅門．阿希（Solomon Eliot Asch）曾經做過一項實驗，證實人類有一種天性，即使沒人施加壓力，也會忍不住與他人同調。

阿希最為人所知的心理實驗，就是1955年的「從眾實驗」。

首先，實驗小組讓8名受試者待在同一間實驗室中，其中有7名受試者是暗樁，真正的受試者只有1人。

實驗小組先拿出2張圖給受試者看，其中一張畫著1條線，另一張畫著3條長度各異的線。

接著小組成員問受試者，這3條線之中，哪條線的長度與第一張圖的線一樣長？這3條線的長度差異很明顯，因此是任何人都能輕鬆答對的問題。

實驗結果發現，當7名暗樁全都答出正確答案時，受試者可以自信滿滿地說出正確答案；當7名暗樁全都選擇錯誤的解答時，受試者也會受到影響，容易選擇錯誤的答案。

實驗結果顯示，約有三分之一的受試者說出的答案會與暗樁相同。

儘管當事者有充分的自由選擇解答，卻因為其他人全部指鹿為馬，最後反而答錯。這就是人類的習性，人類就是一種容易被別人影響的動物。

即使明知這樣做是錯的，若別人勸說，自己可能也覺得無妨了。

該做的事，要盡早去做：重視自己的步調

想做到「不受他人影響，維持自己的人生步調」這一點，最重要的是明白「自己該做什麼」。

每個人該做的事都不同。上班族要做好公司指派的工作，考生要好好準備考試，家庭主婦則要操持家務、養兒育女。

明白自己該做的事，並好好去做。這是最能按照自我步調的生活方式。若你現在沒有非做不可的要事，不妨好好休息或從事興趣。想按自己步調生活，重點在於找出自己該做的事，並專心去做，絕對不能受到他人言行左右。

「看大家都很享受戶外活動，我是否也要到外面走走？」

「身為家庭主婦好像太落伍了？」

如果像這樣看到別人的生活就感到羨慕、舉棋不定，當然會失去自己想要的生活。

照自己的步調走，就不會焦慮

當我們找到自己該做的事之後，接下來就要放手去做。神奇的是，無論任何事，只要按照自己的步調去做，就能讓心情放鬆。

不管是工作或個人嗜好，只要我們抱持平常心持續去做，一定可以逐漸做出成果。即使是一開始覺得遙不可及的遠大目標，也能一步一腳印地慢慢接近。

付諸行動能讓我們專注在眼前事物上，無須花費心力思考其他無謂的事情。

當一個人愈快去做「該做的事」，精神上就會愈放鬆，即使中途出現停滯期也不會感到焦慮。

相較之下，太晚去做原本該做的事，才會讓我們感到緊張，因為要花太多思緒釐清前後順序。不僅如此，實際執行後可能還會擔心「別人迎頭趕上」，或一心想著「自己一定要贏」，搞得自己更加心煩意亂。這就是我們會感到壓力的原因。

當你愈早按照自我步調做事，就能愈早做完該做的事。如果接下來還有其他想做的事，就能更早投入夢想。不斷持續這個模式，就能擴展自己的能力與成就。舉例來說，能在工作上保持自我步調的人，自然能如期完成工作，下班後就可以盡情從事個人有興趣的領域或參加讀書會。

這類型的人在職場上通常沉默寡言，行事低調。他們平時認真工作，但對於私生活的經營一點都不馬虎。只要稍微與他交談，就會發現對方擁有深度的涵養。

總之，能在不受他人影響的情況下，儘早投入該做的事，這樣的人於公於私的生活都過得十分充實。

堅守自我步調，讓生活更加充實。

相關書摘 ►《解決所有煩惱的9種靈活思考》： 覺得自己有能力改變別人，是一種幻想

書籍介紹

《解決所有煩惱的9種靈活思考》，三采文化出版

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作者：和田秀樹

譯者：游韻馨

身為一名精神科醫生，長年下來我看過許多患者，我的經驗告訴我一件事。

那就是即使不改變個性，只要改變「想法」，無論人生發生了什麼事，最終都能活得幸福快樂。簡單來說，一個人不幸福，不是因為發生了什麼事，而是他如何看待已經發生的事情。

那些過度努力耗盡心力的人、總是感到強烈壓力的人，大多受到「要這樣做才正確」的想法所綑綁。除了先前我舉的例子之外，例如「做一個好人，不道人長短」、「滿足所有人的期待，不要逃避壓力」等想法也是枷鎖之一。我們對人生的理想要求，充斥於生活中，根本列舉不完。

不過，受到這種想法綑綁的人，人生往往也過得十分無趣。

他們重視理想的人生秩序遠勝於自己想過的生活，所以生活中很少放鬆，每天一板一眼地過日子。明明可以過得更有彈性、更輕鬆，卻刻意選擇限制自我的道路，緊繃度日。

長年以來，我學習過各種心理學理論，也在臨床上接觸過無數患者。我發現大多數人的煩惱都來自於「過度認真努力」的心理傾向，不過，這樣的患者只要能擺脫完美主義，他們都能回歸快樂人生。因此，如何將對人生無盡的標準、要求的想法減至最低，將是你能否釋放壓力、活出自我的重要關鍵。

Photo Credit：三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航