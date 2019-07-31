【不務正業？】從只求物質到實踐多元價值，拒絕朝九晚五的「反文化青年」如何形成？

近幾年的台灣，有越來越多青年投入環保、共享、反對過度消費的生活方式，以本次專題的受訪者為例，有的人奉行「免費素食主義」（Freeganism），堅持以最節約且友善環境的方式過活，像是推廣免費商店的「空屋筆記」；有的人以撿拾廢棄物、不花錢的模式，運作廢墟民宿「紙寮坑藝術農工場」，且定期舉辦共同生活和勞動的公社式活動「苗．春祭」；有的人熱愛龐克文化的「自己做」（DIY）與無政府主義精神，並籌組獨立廠牌和玩樂團。

這些青年為了實踐各自的理念，走上了有別於主流職涯的「不務正業」人生。他們不以追求穩定工作、累積財富、個人成就、物質享受為生活目標，並對這些價值觀有所質疑，甚至反其道而行。而這波浮現於當代台灣的反主流文化（以下簡稱反文化），其實跟緣起於歐美的垮掉派、嬉皮有許多共通點，並和全球化下的政治經濟變化以及台灣的社會運動發展密切相關。這一代「反文化青年」其實有著深刻的歷史文化脈絡。

垮掉的一代和嬉皮如何形成？

說起垮掉的一代（Beat Generation，簡稱垮掉派或垮世代），不少人可能會想到凱魯亞克的《在路上》，而成熟於美國1950年代的垮掉派，是一群以詩人 艾倫・金斯堡 為首的藝文社群，著名成員還有《裸體午餐》作者布洛斯。他們用玩世不恭的作品，以及對性與毒品的開放態度，衝擊當時僵化保守、過於重視物質追求的美國社會，並影響到後來的嬉皮、龐克和各式解放運動（反戰、性別和民權運動等）。

反文化顧名思義，有它們反對的主流文化，那垮掉派抗拒的是什麼？《 青少年文化比較 》提到：擺脫30年代經濟大蕭條和40年代二戰的美國50年代，屬於「找回的一代」（也有研究者將這時期稱為「沉默的一代」），戰後渴望回歸常態、生活相對寬裕的他們，循規蹈矩、對世事與政治漠不關心。而不滿這些壓抑沉悶的價值觀，也試圖從他們所處的都市中產階級文化逃逸的「垮掉的一代」，則希望能漫遊到充滿樂子、富有異國情調的地方，享受爵士樂、性愛、詩歌和大麻。

嬉皮們怎樣看待工作和生活？

到了1960年代，深受垮掉派影響但更為入世的「嬉皮」，成為美國另一個重要的反文化群體，而他們共享著許多反主流的價值觀。

《青少年文化比較》提到，嬉皮對美國的傳統價值觀（如強調努力工作的 新教倫理 ）深惡痛絕，也輕視財產權；「他們情願過貧困生活，希望與常規意義上的家庭、職業和成功期待割斷聯繫。」而嬉皮對於工作的看法，也跟當時機械化正盛、充滿制式工作的工業社會相反。《青少年文化比較》寫道：

「嬉皮尋求富有創造性而非待遇豐厚的工作環境，他們試圖打破工作和娛樂之間的屏障，認為工作應該是令人愉悅和富於創造的──這是對功利主義的抗議。」

Photo Credit：AP/ 達志影像 靠賣藝維生的當代嬉皮，崇尚著1960年代盛行的反文化口號：「激發熱情、內向探索、脫離體制」（Turn on, Tune in, Drop out）。

嬉皮的沒落、貢獻和核心精神

1950－70年這代的反文化青年，隨著歐美經濟起飛和充足的社會福利而茁壯，後來則碰上因石油危機與製造業外移所導致的經濟衰退，以及主流社會的反彈而式微。但是，其精神仍持續影響後世，並在政治經濟再次劇烈震盪的21世紀前後復興。

《青少年文化比較》指出，看似不思進取、耽於享樂的嬉皮，拓展了生活與行動的另類選擇和視野，並促成更具草根性的性別、環保與佔空屋等運動。《打字機是聖潔的：最完整的垮世代傳記》也從正面概括垮掉派的核心理念：

「從根本來看，垮掉一代對於個人的重視，其實與絕大多數人相信的美國夢沒什麼不同。但他們反對以財務富裕做為個人成功的標準，認為應該以精神成長與思想自由來界定『更好、更富足與更幸福的人生』。



垮掉一代掀起的風暴，反對的其實是這樣的觀念：自由、繁榮與安全的實現，必須以犧牲人性為代價。對他們來說 ，讓每個人獲得解放，應該排在最優先的位置⋯⋯。」

從重視物質到追求多元價值，簡約浪潮如何席捲日本？

根據美國政治學家Ronald Inglehart的價值變遷論，當一個社會的經濟高度發展，衣食無虞的人們會從追求個人財富、社經地位和經濟成長的「物質主義」，逐漸朝向更重視精神層面的「後物質主義」價值觀，像是注重休閒、藝術、自我實現、生態、自由、性平、民主等多元價值。而首先出現於歐美的後物質主義，在經濟全球化下，也影響到日本和台灣等已開發國家。

日本社會觀察家三浦展在《 第4消費時代：共享經濟，讓人變幸福的大趨勢 》中，提出帶有後物質主義特徵的「第四消費社會」。他寫道，隨著美國60年代的反文化運動（如嬉皮文化）風起雲湧，「簡單樸素的生活、生態、禪修、DIY等價值觀普及開來，這些都和現代日本大同小異。更確切地說，日本第四消費社會的源頭正存在於一這個時期的美國，特別是在年輕人文化之中。」

三浦展分析，第三消費社會（1975－2004）是3C產品開始盛行的高度消費社會，隨之而來的物質主義，把大量消費和累積私有財高舉為社會發展的重要目標，因此壓制了70年代剛萌芽的環保和節約意識。而第四消費社會（2005－2034）的興起，正是要解決上述趨勢泛濫後所造成的社會問題，例如過度浪費、環境惡化與人際疏離。

到了第四消費社會，溫飽有餘、難達富貴的人們開始思考：「除了物質，什麼才能讓人變得幸福？」不買車不買房、「斷捨離」（捨棄不必要的物品）、注重環境，或是「以租用、共享取代佔有」等脫離私有意識的簡約風潮，就此興起。

另外，受到第四消費社會價值觀影響的人，會開始嘗試用回饋社會、線下交流和建立聯繫，逐漸替代由消費而來的短暫快樂。三浦展分析：

「為了佔有物品、為了增加私有財產的數量、為了住更大的房子、乘坐更高級的轎車而去工作，並以犧牲自我為代價，這種戰後的價值觀漸漸失去力量。」

而在第四消費社會，也有越來越多人從考試至上、正式僱佣勞動、以營利為目的等重視「結果」的型態，轉變成行動本身就能帶來滿足感的模式。三浦展對此總結：「我們追求的，不應該僅是『效率』或『進化』，而是開始追求從『活著本身』得到『充實』。」

台灣反主流文化如何萌芽？簡介噪音運動與另類藝文社群

隨著台灣的經濟和教育水準漸趨成熟，以及解嚴後的各式社會運動（如教改、性別、社區、環保）衝擊了威權保守、發展至上的價值觀，使得不少人的觀念大異於上一輩，甚至開始實踐類似垮掉派、嬉皮和後物質主義、第四消費社會式的生活。

至於台灣的反文化發展，可以回推到解嚴後不久的「學運反文化」和「噪音／聲響運動」，以及源自嬉皮、龐克的「自己幹」（DIY）文化（不假手商業化的一條龍生產、重視群眾協力和直接行動），與2000年後的社運影響。

解嚴前後的政治與社會運動風起雲湧，為挑戰主流體制而生的反文化運動也不例外。羅悅全寫道：1990年野百合學運後，一群充滿激情、想多做點什麼事的外圍學運青年，試圖找尋體制外的施力點，各種跨校、跨領域的「音樂、學運、劇場、前衛藝術、實驗短片、地下媒體」如雨後春筍般出現。

Photo Credit: Bubbha @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 1990年台北野百合學運。

台灣噪音運動推動者林其蔚也指出，在國民黨被強力抨擊、民進黨於台北尚未站穩腳步的1990到1995年，是學運反文化最興盛的時期：濁水溪公社、零與聲音解放組織、破週報、地下社會、甜蜜蜜小吃店、破爛生活節、空中破裂節、後工業藝術祭（第二次破爛生活節）、戶外的地下Rave Party（銳舞派對）、第一屆春吶⋯⋯都產生於這一時期。

而上述幾個非典型文化活動，便是台灣最早的戶外藝術祭，其中包括駐村生活、即興音樂、裝置作品、劇場。而羅悅全提到，籌辦過兩次破爛生活節、成立另類反文化據點甜蜜蜜小吃店的藝術家吳中煒，當時曾在台北河岸的荒地裡「建村」，「用撿拾甚至偷竊來的廢棄模板、鷹架、布棚、發電機搭出舞台。」這些複合且克難的活動內容與特質，在歐美的嬉皮社群和台灣後來的公社式活動皆可發現。

然而，這波狂放土炮的反文化運動，在1995年後逐漸轉型或被收編至體制內。游崴提到：後工業藝術祭結束後，靈魂人物吳中煒和搞噪音的創作者四散各地，「很多原本只在 替代空間 （alternative space）活動的藝術家、文史工作者，也開始成為公部門文化活動的下包對象，造就出另一波前衛藝術的遜／馴化。」

2008年後，台灣社會再次波濤洶湧：金融海嘯衝擊了經濟，眾所周知的 22K方案 應運而生；馬政府時期的政治環境持續惡化，催生出野草莓運動、反媒體壟斷、反核、大埔事件和太陽花運動，加上有機農業、青年返鄉等風潮的影響，到了2010年後，重視環保、集體勞動、平等合作、非商業考量的反主流文化活動和聚落再次湧現，像是：

一年一度聚集許多獨立創作者在花蓮鹽寮舉辦的「 海或 瘋市集 」（2010－）；一群年輕人用社運、表演、展覽、講座、市集等方式關注環境和社會議題、以公社形式運作的台南「 能盛興工廠 」（2014－2018）；位於埔里桃米坑的廢墟民宿，並定期舉辦另類藝文活動「苗．春祭」的「 紙寮坑藝術農工場 」（2015－）等。

另外，2008年後的台灣，還有一些積極介入社會、帶有無政府主義思維（重視參與者的平等自治、反對權力集中等）的另類藝文組織出現。

謝碩元在其碩士論文提到，因2008年野草莓運動而相遇的幾位青年，以多人共同經營的實驗模式運作「直走咖啡」（2009－2012，部分成員後來改去參與前述的能盛興工廠），以及太陽花運動後重組的「 半路咖啡 」（2014－），都時常在猶如社運基地的店內放電影、辦講座和表演。而以出版小誌（Zine）、策劃DIY音樂活動為主的反文化組織「 愁城 」，跟半路咖啡同樣成為關注社會議題和非主流藝文者的重要據點。

總結：看見生活的另一種可能

綜觀垮世代、嬉皮和台灣反文化青年的共同特質，可以用《青少年文化比較》這段話來作小結：「我們努力促成的文化，更重視合作、表達、社群主義、存在、藝術創造和自治，而不是競爭、成功、利己主義、行動、賺錢和服從。」

而具有高度前瞻性的反文化組織，在平等自治的理想和實際運作兩方面常是張力十足。當嬉皮和台灣的類似社群對人性與社會運作產生誤判時，便會隨著政治經濟的變化和失序、傷亡事件而有起落。但不能否認的是，這些相對前衛的反文化群體，時常提醒著汲汲營營的人們，生活不是只有一種可能，一昧追求私利也不見得是人生的最佳選擇：

「反文化者意識到，富裕並不能醫治人們的憂傷和孤獨，也無法消除競爭帶來的壓力。相反地，他們透過與其他志趣相投的個體構成的支持結構，可以為人們探索這些問題另闢蹊徑。」──《青少年文化比較》

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核稿編輯：楊之瑜