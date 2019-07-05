《解決所有煩惱的9種靈活思考》： 覺得自己有能力改變別人，是一種幻想

文：和田秀樹

說了就會懂，是天下最大的謊言

養老孟司教授（註）在其超級暢銷書《愚蠢之壁》中寫道，「說了就會懂，是天下最大的謊言」。

註釋：東京大學榮譽教授、評論家、暢銷作家。

《愚蠢之壁》書中，收錄了養老教授在大學授課時的親身經歷。有一次他在課堂上播放一部紀錄片，內容是描寫從丈夫得知妻子懷孕到順利生產的過程。接著他要學生們提出觀後心得，結果發現男學生和女學生的反應天差地別。幾乎所有女學生都說，「這部片讓我受益良多」，相較之下，男學生則表示「我們上健康教育課的時候，就學過這些內容」。

這結果告訴我們，即使是同一部影片，男人與女人之間的觀感可能完全相反。這可從男女接收訊息時的態度差異得知。

簡單來說，男性拒絕對「生產」這件事產生共鳴，所以即使看了影片也沒有任何新發現。人對於自己不想知道的事情會選擇性的逃避，這就是一種愚蠢的表現。

世上沒有絕對不可能的事

認為自己有能力可以改變別人是一種幻想。就算我們能改變自己，也不可能改變別人。因此，若想壓倒性地辯倒對方，或讓別人完全按照你的想法走，最後絕對會失敗。

但是，我們可以試著與別人溝通看看。當然，在交流意見時，你也可能被對方說服，所以不妨抱持著姑且一試的態度，將自己的意見告訴對方。不要因為不確定性就裹足不前，才不會浪費大好機會。

不可諱言的，若處於不同立場的思考，我們說的話很可能傷害對方，這一點確實要謹慎。但若因「我這麼說，對方可能會罵我」或「我說出真實的想法，會被別人討厭」這類想法就畏首畏尾，只會讓你錯失難得的契機。雖然，對方可能會討厭你，也可能不接受你的意見，但只要有一點可能，就要大膽嘗試。

世上沒有絕對不可能的事。不妨試著與對方溝通看看，就會失敗了也無須生氣，因為你只是為了達成目的而試著溝通，若是失敗了，只要告訴自己「這個結果讓我明白，這樣說無法說服對方」。下一次，你仍可以換個說法。

我們沒有改變別人的能力，但仍值得嘗試溝通。

不可強迫別人接受「自己認為對」的事情：堅持己見，不利人際關係

堅持己見的人很容易與他人發生衝突，徒增煩惱。請讓我簡單舉個例子說明。

假設A認為「守時是一種禮貌。與人相約時，一定要提前5分鐘到場」。某天，A的同事B與他約在車站碰面，他們打算先在車站會合，再一起去客戶那邊。

當天A提早10分鐘到達車站，在剪票口等著資歷比他淺的B到來。沒想到他等了一會兒，一直沒看見B的身影。

後來到了約定時間，A已經等到不耐煩。直到離約定時間晚了1分鐘後，才看見B怡然自得地慢步走來。

此時已經等到不耐煩的A劈頭就罵：「你為什麼這麼不守時？居然遲到了1分鐘！提早5分鐘到約定地點是上班族的基本常識吧！」

B也不甘示弱地反擊：「為什麼要提早5分鐘到，這是誰規定的基本常識？有時候坐電車也可能會慢分啊！再說，不過是遲到1分鐘，有必要這麼凶嗎？」

B的反擊讓A的理智線頓時斷裂，最後演變成激烈的口角衝突。

遭到否定時，你是否能坦然接受？

當有些人遭受不同價值觀的人批評時，會感到怒不可遏，立刻與對方大吵起來。我可以理解當自己的價值觀被別人否定時一定很難受。我也曾因為有人當面否決我的意見，感到很不舒服。

不過，遇到這種情形時，我會轉念去想「這是理所當然的事情」，坦然接受這一切。並且，我會告訴自己「雖然他的價值觀與我不同，但那也是實際存在的另一種觀點」，或者去想「我們的想法可能都不盡正確，但也可能都有道理」。

若我們過度堅持自己的想法，當遭到他人批評或否定時，就會感到憤怒。其實若能冷靜想想，就會發現對方的主張也有道理。

當你生氣時不要被情緒蒙蔽，立刻與對方爭辯，不妨先在心裡默默地告訴自己「他不接受我的意見也很正常」。

只要認為雙方說的話都有理，自己就無須生氣，也可以避免與對方起衝突。

強迫別人接受自我主張，只會造成傷害

除了遭受別人批評之外，有時我們還要避免將自我主張強壓在別人身上。

假設有一位育有一子的女性，和許久未見的大學（女性）同學見面時，對方跟她說：「兒子真的很難養，等妳老了他也未必會照顧妳，等妳老了就慘了！」由於那位同學生的是女兒，因此對於普遍調皮的男孩抱持著偏見。或許她是真的無意傷害自己的同學，但一昧主張自己的意見，等於否定對方的立場。說得直接一點，那位同學實在太雞婆。

無論養育男孩或女孩都有各自的優缺點，相信我們都能明白這一點。當然，不生養小孩也是另一種選擇，人生充滿著各式各樣的生活方式。

不只是養兒育女，這個世界上有許多事情沒有正確答案。不管是工作方法、與家人之間的相處關係、私底下的生活方式等，每個人都有自己的一套行事風格，絕大多數的人都抱持著與自己截然不同的價值觀，過著不同的生活。

如果看見別人的生活與自己的價值觀不同，就表現出憐憫之情、開始同情對方，或說出自己的想法，這樣的行為很沒禮貌，一定要避免。

即使沒有惡意，對方也會覺得自己遭到否定。

當你想說出自己的價值觀時，請務必避免傷害對方。最好的方法是設身處地為對方著想，就能避免衝突，擁有更如魚得水的人際關係。

即使自己覺得對的事情，也不要輕易告訴別人。

從不盡完美的選項中，做出決策：知道還有別種見解，對自己很有幫助

無論能力有多強，每個人的大腦都有極限。

我們要知道，在這個世界上有許多自己不了解的事情，也要知道自己每次提供給別人的答案並非百分之百正確。

我每次上亞馬遜網站瀏覽其他書籍的評論，經常看到讀者留下的負面意見，諸如：這本書幾乎沒有任何新觀點、這本書的主張完全錯誤等。

我忍不住想，這些讀者究竟想從閱讀中獲得什麼？

如果他們希望的是「發現百分之百有用的新觀念」，那我必須說，這些讀者的素養相當差。

我一直認為，如果一本書中有2到3頁的內容能對自己有幫助，就是值得購買的書籍。花300元就能得到對人生有意義的知識，這真的是太划算了！

此外，讀書的另一個好處是讓自己接觸到不同的視野。

「雖然我不完全同意你的觀點，但這讓我知道世上也存在著這一種想法，這是我過去所不知道的。」

若能讓自己明白這一點，就能打開思考的廣度。這個態度比為反對而反對對自己更有助益，也更具智慧。

在醫療領域也是如此，有些醫生認為罹患癌症就是要做化療，也有專家主張無須化療，仍有許多控制病情的方法。

即使如此，若有天我們不幸罹癌，仍必須在無法確信何種方法最有效、綜合各家之言的情形下做出決定。

儘管最後還是要做出一個暫定的結論，但比起堅持單一選項的人，盡可能為自己尋找更多選項的人，人生視野較為寬廣。

認為只有自己才對的人很恐怖

我以前寫過一本書，名為《好人才是恐怖份子》。我在這本書中想傳達的一個觀念就是：當一個好人對自己擁有百分之百的自信，認為自己的價值觀以及是非的判斷上絕對正確時，其實存在著極大的謬誤與風險。

舉例來說，所謂的黑心企業其實也存在著不只一種的公司文化。有的公司就是以壓榨員工為經營目的，對待員工十分惡劣。但有些公司的初衷是出於善意，結果卻演變成苛待員工的情形。

如果管理階級的觀念是「為了完成工作目標，即使員工加班到半夜也在所不惜」，而且十分堅持這項原則，即使是出於善意，也是在強迫部屬接受自己的價值觀。

只有認為自己的觀點才正確的人，才會強迫別人接受自己的價值觀。

話說回來，只要不強迫別人接受，任何人都可以擁有自己的觀點。

就像無論信仰哪個宗教、無論捐獻多少錢，只要自己覺得可以從中得到內心的平靜，他人都無權置喙。

不過，若要將自己的價值觀套用在別人身上，那又是另外一回事。

因為過度堅持自己認為對的事，很可能會傷害別人。

我是個對於凡事都有一套自己的見解的人，但從未想過要將自己的觀點強迫灌輸給別人。無論一個人最後做出什麼選擇，都必須基於他的個人意志，而非任何人的觀感，這才是尊重。

如果我們能認清，各種觀點與意見中都存在對自己有用的訊息。當別人提出不同的想法時，我們會覺得對方是在幫助自己，就不會因此感到被否定而心情低落或憂慮。

絕對不能強迫別人接受「自己認為對的事」。

相關書摘 ►《解決所有煩惱的9種靈活思考》：覺得現在這樣就很好的「現狀偏差」

書籍介紹

《解決所有煩惱的9種靈活思考》，三采文化出版

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作者：和田秀樹

譯者：游韻馨

身為一名精神科醫生，長年下來我看過許多患者，我的經驗告訴我一件事。

那就是即使不改變個性，只要改變「想法」，無論人生發生了什麼事，最終都能活得幸福快樂。簡單來說，一個人不幸福，不是因為發生了什麼事，而是他如何看待已經發生的事情。

那些過度努力耗盡心力的人、總是感到強烈壓力的人，大多受到「要這樣做才正確」的想法所綑綁。除了先前我舉的例子之外，例如「做一個好人，不道人長短」、「滿足所有人的期待，不要逃避壓力」等想法也是枷鎖之一。我們對人生的理想要求，充斥於生活中，根本列舉不完。

不過，受到這種想法綑綁的人，人生往往也過得十分無趣。

他們重視理想的人生秩序遠勝於自己想過的生活，所以生活中很少放鬆，每天一板一眼地過日子。明明可以過得更有彈性、更輕鬆，卻刻意選擇限制自我的道路，緊繃度日。

長年以來，我學習過各種心理學理論，也在臨床上接觸過無數患者。我發現大多數人的煩惱都來自於「過度認真努力」的心理傾向，不過，這樣的患者只要能擺脫完美主義，他們都能回歸快樂人生。因此，如何將對人生無盡的標準、要求的想法減至最低，將是你能否釋放壓力、活出自我的重要關鍵。

Photo Credit：三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航