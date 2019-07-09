《古裝穿搭研究室》：清代宮廷禮服，男裝、女裝傻傻分不清楚

文：龔元之

男裝女裝傻傻分不清楚——清代宮廷禮服，男女一個樣

史博館與歌手張信哲合作，舉辦了「潮代——清繡的天衣無縫」特展。聽聞這消息，我和幾個朋友立刻快樂地相約了一起去看展覽。雖然展覽名稱主打刺繡，但是展示的服裝工藝卻不止於此，緙絲、織金、妝花、盤金、鑲滾等技法靈活組合，令人目不暇給。

我本來就對清代的漢式女裝感興趣，對漢裝的展示自然較為期待，但走進主展場宮廷禮服區，看著眼前眾多隆重華麗的皇家服飾，我不由得困惑大起：等下，這幾件衣服看起來都差不多，為什麼博物館會知道它是男裝或女裝？不管款式或花紋，不是都一個樣嗎？（傻眼）

回家對我娘如此感慨了一番，娘親深感不解：「怎麼可能一樣，清宮劇裡男人女人穿的明顯不同嘛，哪裡像了？」

相信這也是讀者都有的疑問，可道理說白了很簡單：我們在清宮劇裡看到的女裝，事實上是晚清時發展得越發繁複華美的女子便服，雖然確實精緻美觀，但不屬於「宮廷禮服」。晚清貴婦日常閒居時可以穿著那些女人味十足的便服，但是參加重要儀式或者宴席時，還是得穿上與場合相配的各種禮服。

那麼，清代女人的禮服是怎樣呢？

旗人須遵守滿洲舊風打扮

這其實要分開討論，差異倒不在滿漢，而是「旗」「民」——不管原本是滿人、漢人還是蒙古人，只要入了八旗，就通通算作旗人，要按旗人的生活方式行事。例如道光的孝靜成皇后（道光時的皇貴妃、恭親王奕訢的生母，快去世前才尊奉為太后）出身於蒙古八旗，從畫像上可以看出她「一耳三鉗」，也就是有著旗人女子特有的打三個耳洞、戴三對耳環的特徵。清代選秀女時，一耳三鉗與不纏足都是必要檢查項目，乾隆曾說：「旗婦一耳戴三鉗，原系滿洲舊風，斷不可改飾。朕選包衣佐領之秀女，皆戴一墜子，並相沿至於一耳一鉗，則竟非滿洲矣，立即禁止。」可以看出對統治者對旗人必須遵守「滿洲舊風」的重視。

倘若不在旗，則屬於民籍，各族女性可以穿各自的禮服。如乾隆時的《崇慶皇太后八旬萬壽圖》裡，描繪著太后壽宴時，烏壓壓的旗人貴婦中坐著幾個紅袍珠冠女子，顯然是漢人命婦；高帽對襟外褂的，則可能是回部女子。

由於治下民族眾多，滿清政府實在懶得管各族愛穿什麼，因此只有明文規定了滿式的禮服制度。而滿式禮服最大的特點，確實就是男裝和女裝十分相似，只能從細節看出差異。

女子朝服比男人豪華炫富

清代宮廷貴婦的禮服可以分為三類：朝服、吉服與常服，但不是每位妃嬪都能享有這三種級別的服裝。像是乾隆的容妃和卓氏（一般認為她是香妃的原型），太后懿旨將她由嬪進封為妃時，也替她準備了滿洲朝服、吉服、項圈、耳墜、數珠等等，可知在此之前，她雖已入宮八年，還沒有一套朝服（當然，這可能與她出身回部，日常穿民族服飾也有關係）。

朝服是清代等級最高也最隆重的服飾，男女裝的差距也比較明顯：男裝是連衣裙外加對襟長外套，女裝則是假兩件長袍配無袖長背心，兩款都須再加短披風似的披領。事實上，女朝服也有如男子朝服般腰部打折的連衣裙款，但我只看過款式圖，沒見過實物圖……

所謂「假兩件長袍」，正式名稱是（女）朝袍，刻意在肩膀到腋下處加了一圈石青色的假袖緣，看上去像是同色的長袍加背心，待穿上石青色的背心式朝褂後，顯得朝褂像是有兩層似的。或許是要以這種甲冑似的寬肩效果，反襯出女子婀娜的體態吧。

附帶一提，不同身分的女人能穿著的朝服顏色不一樣，太后、皇后、皇貴妃可以與皇帝同享明黃色，貴妃與妃穿金黃，嬪、公主、親王郡王福晉用香色。貝勒夫人以下的貴婦則使用藍及石青諸色，不能再穿黃色系啦。

在朝褂與朝袍之下，有一件特殊的衣飾：朝裙。朝裙上層正紅，下接石青色的行龍紋緞，配色十分鮮明。不過因為穿在朝袍裡，僅僅作為一件襯裙，頂多露出裙腳的石青片金緣而已。除了朝服之外，滿族女子不管禮服或便服，通常都不搭配裙子，這也成了清朝時區分滿漢（或說旗民）的一項外觀特徵。

朝服所搭配的朝冠，基礎造型其實與皇帝的冬朝冠非常相似，只是花俏得多。冠上加裝了數隻金鳳（後宮妃嬪之外都用金孔雀）、金翟，飾以東珠、紅寶、貓眼、青金、珊瑚等寶石，後垂珠串（太后與皇后的珠串五行二就，其餘貴婦都是三行二就）。冠下再戴束髮的金約，上面也要綴以珠寶，後綴珠串。總之，地位越高，頭上的珠寶與金鳳（或金孔雀）的數量就越多，可說是高貴的負荷。

皇帝與高層官員在穿朝服時會配戴朝珠，貴婦也是，但是男人戴一串，女人戴三串：脖子上掛一串，兩肩各斜揹一串！除此之外領口還要加戴金項圈（領約），上面又是鑲著各類珠寶……說實在話，女子朝服整體造型的豪華炫富度，真不是男子朝服可以比擬的。

男女吉服造型極為相似

從次一級的禮服「吉服」開始，男女裝的造型就變得十分相似：頭戴上綴朱緯，滿花金座頂上綴一顆大東珠或不同品級的寶石珠的吉服冠（官品相同時，男女頂珠都是一樣的），身穿繡龍或蟒的馬蹄袖吉服袍，外罩石青色吉服褂，戴一串朝珠。雖然因身分不同，吉服袍的顏色、袍褂上的花紋、團龍或團蟒的數量、配戴的寶石都有差異，但若是把一對親王夫妻的吉服掛在一起，乍看上去幾乎完全相同。除了衣物大小（假使福晉和親王一樣高壯，那也沒啥差別），就只能從細節來區分男女了。

其一是看開衩：男子吉服袍前後開衩，女子吉服袍左右開衩，而男性宗室的袍則是四開衩。換句話說，觀察上面舉例的親王夫妻兩件吉服袍，四開衩是親王的吉服，兩開衩則屬於福晉的服裝。

吉服褂倘若只有後開裾，那必然是女裝；問題是女褂也有左右後都開裾、前身對襟的款式，跟男性宗室的褂差不多，這就沒法分了。不過倘若是一般男性官員的吉服褂，就僅有左右開裾，還是能夠以此來區分男女裝。

其二，是看接袖。吉服袍又稱「花衣」，因為用於節日或典禮場合，為求喜慶效果，織繡花紋十分鮮明。不過華飾彩繡部分只到手肘上半，以下會接一段素面無紋的接袖。據說這是因為手肘容易沾染墨漬或茶酒而污染，素接袖方便拆卸替換，也屬於「滿洲舊風」的節儉樸素思維。男性吉服會直接縫上素接袖，但女性的吉服袖子卻先有一段石青底色，織繡花紋的「花接袖」，然後才接上素接袖。

以色彩紋飾增加吉服變化

原則上，后妃與貴婦應該都是按照自己的品級，穿著色彩與花紋樣式固定的吉服。但問題在於，那造型一來跟男裝差別實在不大，二來所有女人都像穿著顏色不同的制服一樣，說有多無趣就有多無趣。例如打開郎世寧所繪的《乾隆及后妃圖》，乾隆除了帽頂有梁、沒戴三對耳環和遮眉勒之外，看他面白唇紅，和後面的后妃大頭照也沒差多少；十二位后妃一字排開，也就是衣服顏色有比較明顯的差異，但整體造型全都是一致的。眼殘如我，乍看還以為是複製人大軍，仔細分辨才能看出她們長相各有不同。

假使身為貴族命婦，偶爾穿著吉服入宮參加宴席也就罷了。但宮中女子穿吉服的機會比較多，如新年要穿七天吉服、元宵三天、萬壽節（皇帝生日）也要穿七天，這些日子通通都穿一樣的款式、一樣的顏色、一樣的花紋，就算換了衣服也看不出來……別說喜慶了，根本讓人覺得心情鬱悶吧？

因此，在規定的皇后明黃、妃金黃、嬪香色等顏色之外，還有許多不同色彩與紋飾的女吉服，只要遵守「上能兼下，下不得僭上」的原則即可（例如假使皇后喜歡，她可以穿香色的吉服；但嬪妃再喜歡明黃色，也不可以做一件來穿）。北京故宮收藏了一件「綠緞繡花卉紋綿袍」，淺綠色的緞面上繡著四季瓶花，布局一如八團紋，周邊散繡著折枝花與蝴蝶，下擺海水江崖與八寶立水，雖然看不出穿著者身分，但確實是一件非常漂亮的吉服袍。

不僅吉服開始變出花樣，頭飾也是——吉服冠實在太樸素，太沒有意思了！因此到清中期時，眾貴婦逐漸以裝飾著各種珠翠的鈿子來搭配吉服，後來形成一種常見的搭配法。如光緒皇后在著龍袍（吉服）參加不同儀式時，就搭配以珠頂冠（即吉服冠）、翡翠花冠、鳳鈿、滿簪鈿、桂花鈿子等各種不同的頭飾，可知後來變化已經非常多了。

至於最後一種禮服「常服」，對女性來說就更無奈了。常服可以有暗紋提花，但不允許有彩色花紋，而且為了遵守「滿洲舊風」，通常都是樸素低彩的色系，除了開衩不同，男裝女裝不管色彩或造型真的完全一樣。

在清代早期，從宮廷到旗人群體裡，都還是比較認真地保持民族文化特色，幾乎是把窄袖合身、低調樸素的常服袍褂當成日常便服穿著。但好日子過久了，自然想要追求舒適與華麗，可是常服的樣式與色彩都是「祖宗家法」，不能隨便更動，這可怎麼辦呢？

於是她們把腦子動到禮制沒有規定的「便服」上，反正祖宗家法不管便服，那想要多寬大多華麗，自然隨我高興囉⋯⋯

各位所熟悉的清宮劇后妃服裝，就是在這樣的背景下出現的。至於那些華麗的便服的故事，因為篇幅有限，以後有機會再講吧。

Photo Credit: 時報出版

相關書摘 ▶《古裝穿搭研究室》：復哪個朝代的古？傳統服飾中的民族主義

書籍介紹

本文摘錄自《古裝穿搭研究室：超乎你想像的中國服飾史》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：龔元之

引領潮流的周代服飾

和電視劇上不一樣的秦漢衣著

飄逸風格的魏晉南北朝

超吸睛的唐朝爆乳裝

看似保守的宋朝穿搭

文化混搭的明朝衣褲

低調奢華的清朝禮服

玲瓏有致的民初旗袍

上述這些時尚經典款，你會選擇哪一「潮」？

皇帝只會穿龍袍？清純學生妹是現代流行？北朝胡風才有男人味？周代時尚影響全世界？古人一定要穿內褲？宋朝就有花卉風……別再把韓服和漢服搞混了，電視劇的服裝不一定是真的。

中國歷時數千年，服飾因歷史、文化、民族、地區、政權、身分等因素不斷演變，本書挑選各朝代的經典款式，展現出中國歷史上紛繁複雜的服飾演化。

詳盡文化習俗、傳統禮儀、衣飾剪裁、色彩美學、華美漢服、古裝穿搭，時尚潮流，盡收眼底！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航