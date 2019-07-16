受益於離岸風電上兆投資的彰化縣，為何1124選情仍然崩盤？

環境資訊中心記者 陳文姿報導

2016年4月，彰化縣政府建設處接到一通來自丹麥離岸風電開發商丹能（DONG Energy）的電話。丹能表示，彰化有16處全球優良風場，打算投資1兆1190億元。承辦人員以為是詐騙電話，未多作回應。經一個多禮拜溝通查證，才開始往上呈報到縣長。

當年7月入主彰化文化局的前局長陳文彬說起這段過去，他口中的「丹能」在2017年改名，就是國人現在耳熟能詳、全球離岸風電開發的龍頭——沃旭（Ørsted）。

2016年聽過離岸風電的人很少，聽過丹能的人更少。但2019年1月，沃旭宣布暫停在台投資計畫，發函給在台供應鏈停止執行已動工的合約時，卻讓關注再生能源的人驚心。唯恐這個全台最大規模離岸風場建置商離開，不僅會延後風電建置進程，還牽動外商投資台灣的信心。這次事件的關鍵就在彰化。

2018年底地方選舉，力挺風電發展、提出「風光大縣」的前縣長魏明谷以八萬票之差下台。新縣長王惠美一上台，馬上遇到是否核發離岸風電商籌設許可的複審同意函的問題。事關開發商能否搶下2018年離岸風電保證收購價格（躉購費率）。最後，截止期限前，王惠美仍未發出同意函，廠商只能接受2019年的較低費率，這也導致了沃旭的暫停投資風波。雖然沃旭在4月底確定留下，繼續對彰化大舉投資。但是，這事件也讓人不禁要問，為彰化帶來上兆商機的離岸風電產業，為何無法贏得民眾支持？

這問題，要從地方溝通說起。

地方民眾對離岸風機的想法很重要。圖為2017年9月，環保署環評委員前往彰化離岸風電海纜上岸處現勘，並於彰化漢寶辦理說明會｜陳文姿攝

「離岸風機」是啥？「一兆」能做啥？溝通要用聽懂的語言

回到事情的源頭——2016年。一兆元聽起來很多，但能做什麼？離岸風電又是什麼？對於這個鮮少人聽過的產業，地方溝通第一問——台語的「離岸風機」怎麼說？

陳文彬笑說，「我就說未來要在外海插1000支的プロペラ（phu-lóo-phé-lá）。phu-lóo-phé-lá就是台語的螺旋槳，也是電風扇的扇葉。扇葉轉啊轉的就能夠發電。這樣大家才能想像這是怎麼一回事！」

要讓離岸風電接地氣，才能一起往前進｜照片提供：陳文彬

陳文彬是鹿港人，2015年曾參選彰化立委，選區就在伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水。外海的風機、海纜上岸、路上變電站，可能影響這地區的漁業與養殖。鹿港跟線西外海就是風場，兩地加起來人口近10萬，老年人口佔比高。鹿港以觀光跟傳統產業為主，線西則是養殖漁業。1兆1190億元投資、2萬人工作機會，將如何翻轉地方的樣貌與未來？其實是很難想像的。

陳文彬以彰化縣政府總預算來解釋，彰化縣一年總預算約400億左右，一兆相當於30年的預算。換句話說，「一兆」可以讓彰化子孫用二、三十年。聽起來很棒，但支持「一兆」商機的縣府團隊仍在2018年選戰中敗陣。

沒有說到心坎裡，「離岸風電」未來圖像無感

要解釋清楚離岸風電，一般官員會從整個離岸風機與能源體系說起，從躉購、遴選、競標，到裝置容量。而離岸風機的建置與製造涉及管架式水下基礎，電纜、風機機艙等，複雜的體系與詞彙需要長期接觸才能慢慢理解。台灣至今僅有苗栗外海二架風機，但有人不知道台灣已經有離岸風機，也有人誤以為風機已經都蓋好了。這個陌生的領域該如何讓地方的人也能理解？

陳文彬檢討2018年選舉失利的原因，他認為縣府跟風機開發商描述的方式，以及他們承諾的前景，並沒有成功的進入地方民眾的心裡。大家對「離岸風電」的未來圖像還是無感。多數的情況是以陸上風機的經驗去想像，加上地方盛傳各種謠言，包括風機會破壞地理風水，讓鴨子生不出鴨蛋來，還會讓男生喜歡男生、女生喜歡女生等，對離岸風電的誤解很多。

所以，他決定改以最切身的「健康」議題著手。

彰化縣肺癌死亡率連續18年占全國第一。陳文彬解釋，夏天吹南風，雲林六輕398根煙囪跨過濁水溪吹向彰化；冬天吹東北季風，台中火力電廠六根煙囪的煙往也吹向彰化。彰化人身邊總都有幾位親戚、朋友因肺癌過世的，向大家說「不燒煤就不會有灰，你就不會吸到，就不會得癌症，你就不會死。」這樣最有感。

「但是、不燒就沒電啊」、「電從哪裡來」？

「電會從海上來」。

陳文彬自比文化局長就像廟公，要將天神講的話轉譯為人們聽得懂的話，並引導到可以想像的未來圖像。

擔任彰化縣文化局長期間，陳文彬設法將離岸風電轉換為鄉親聽得懂的語言。照片：陳文彬提供。

「風從海上來」的離岸風電，重啟彰化新商機

即便用盡心思，要解釋遴選躉購價格跟競標價格的落差，或是台灣費率跟國外的差別還是不容易。反而聽到謠言說政府要用高價去買便宜貨的人們馬上就相信了，然後認定這一定是官商勾結。

離岸風電的溝通之路還很難走，而陳文彬對離岸風電的想像還很多。

他在彰化頂番婆長大，這裡是傳統代工產業聚集之處，更是違章農地工廠聚集之處。有沒有可能藉由離岸風電相關產業鏈的發展，將違法產業導向合法，又同時把技術根留台灣？

「現在機會來了，跟三百年前一樣，機會從海上來了！」陳文彬期望著。彰化在1723年建縣，1784年鹿港開港，海上帶來的商機後來因風大、淤積而沒落。但現在，風大、淤積都成了建置離岸風電的優勢。

彰化要迎向新的契機跟希望，但是，最基本也是最困難的第一關：「得先讓地方的人們搞懂、聽清楚這是怎麼一回事啊！」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航