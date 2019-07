法國家長戰翻天！國會通過立法，禁止體罰、辱罵小孩

(中央社)法國國會今(3)日通過一項大致僅具象徵性的禁令,禁止父母體罰孩子。這種管教方式雖遭聯合國強力譴責,在法國仍受到普遍支持。

此項措施在參議院的最終表決獲得一致性通過,讓法國成為了第55個禁止對兒童施行體罰的國家。

這項法令將寫入民法,在新婚夫妻交換結婚誓言時向他們宣讀,告訴他們「父母行使親權時,不得對小孩施以肢體或心理暴力」。

國會議員去年11月通過這項法令,儘管有些右翼國會議員站在反對的立場,認為這是在干涉私人家庭生活,此案仍預計可在參議院輕鬆過關。

法國的刑法已明文規定禁止對孩童使用暴力,但19世紀時民法中關於行使親權定義的附帶條例,容許父母「管教」小孩。

根據法國兒童基金會(France's Childhood Foundation)的統計數據,85%的法國父母承認會體罰孩子。

新法律對於體罰孩子的父母並沒有提出具體的懲處方式。提出法案的國會議員博帝(Maud Petit)提到,此法主要目的是希望鼓勵社會改變教養方式。

55個禁止體罰國家是哪些?

《BBC》報導,1951年轉開法國電台,聽眾會聽到有人在稱讚體罰的好處,尤其打屁股「對血液循環好」這類說法。當時,很少人會覺得打小孩屁股是種暴力,但隨著1979年瑞典法律全面禁止體罰,成為歐洲第一個禁止體罰的國家後,禁止體罰的風潮便在全歐風行,有超過20個國家跟隨瑞典的腳步,先後立法禁止體罰。

與其他歐洲國家一樣,法國把對兒童的暴力行為定為犯罪,但它也允許父母有權用比較低強度的方式管教他們的孩子。不過什麼才算「低強度」管教,什麼又恐怕構成暴力,這通常交由法院裁定,因此常常引發爭議。法國受歡迎的親子雜誌《家長》(Parents)的記者埃爾南德斯(Christine Hernandez)說:「現在有家長還是覺得體罰是教小孩如何做人的好方法,這點很令人驚訝,他們認為自己應該偶爾在孩子面前展現權威,這是法式傳統教養法的一部分。」

而在美國,只要「力道合理」,父母就可以合法地體罰他們的孩子。

根據「全球全面中止體罰陣線」(Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children)統計,目前禁止體罰的國家有:

1979年:瑞典

1983年:芬蘭

1987年:挪威

1989年:奧地利

1994年:賽普勒斯

1997年:丹麥

1998年:拉脫維亞

1999年:克羅埃西亞

2000年:德國、以色列、保加利亞

2002年:土庫曼斯坦

2003年:冰島、烏克蘭

2004年:羅馬尼亞、匈牙利

2006年:希臘

2007年:荷蘭、紐西蘭、葡萄牙、西班牙、烏拉圭、委內瑞拉、多哥

2008年:哥斯大黎加、列支敦士登、盧森堡、摩爾多瓦共和國

2010年:剛果共和國、肯亞、阿爾巴尼亞、突尼西亞、波蘭

2011年:南蘇丹

2013年:維德角、宏都拉斯、北馬其頓

2014年:玻利維亞、愛沙尼亞、阿根廷、巴西、安道爾、馬耳他、尼加拉瓜、聖馬利諾

2015年:貝南共和國、愛爾蘭、祕魯

2016年:蒙古、蒙特內哥羅、巴拉圭、斯洛維尼亞

2017年:立陶宛

2018年:尼泊爾

2019年:法國

延伸閱讀:





新聞來源:

核稿編輯:楊之瑜