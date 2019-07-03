法國家長戰翻天！國會通過立法，禁止體罰、辱罵小孩

（中央社）法國國會今（3）日通過一項大致僅具象徵性的禁令，禁止父母體罰孩子。這種管教方式雖遭聯合國強力譴責，在法國仍受到普遍支持。

此項措施在參議院的最終表決獲得一致性通過，讓法國成為了第55個禁止對兒童施行體罰的國家。

這項法令將寫入民法，在新婚夫妻交換結婚誓言時向他們宣讀，告訴他們「父母行使親權時，不得對小孩施以肢體或心理暴力」。

國會議員去年11月通過這項法令，儘管有些右翼國會議員站在反對的立場，認為這是在干涉私人家庭生活，此案仍預計可在參議院輕鬆過關。

法國的刑法已明文規定禁止對孩童使用暴力，但19世紀時民法中關於行使親權定義的附帶條例，容許父母「管教」小孩。

根據法國兒童基金會（France's Childhood Foundation）的統計數據，85%的法國父母承認會體罰孩子。

新法律對於體罰孩子的父母並沒有提出具體的懲處方式。提出法案的國會議員博帝（Maud Petit）提到，此法主要目的是希望鼓勵社會改變教養方式。

55個禁止體罰國家是哪些？

《BBC》報導，1951年轉開法國電台，聽眾會聽到有人在稱讚體罰的好處，尤其打屁股「對血液循環好」這類說法。當時，很少人會覺得打小孩屁股是種暴力，但隨著1979年瑞典法律全面禁止體罰，成為歐洲第一個禁止體罰的國家後，禁止體罰的風潮便在全歐風行，有超過20個國家跟隨瑞典的腳步，先後立法禁止體罰。

與其他歐洲國家一樣，法國把對兒童的暴力行為定為犯罪，但它也允許父母有權用比較低強度的方式管教他們的孩子。不過什麼才算「低強度」管教，什麼又恐怕構成暴力，這通常交由法院裁定，因此常常引發爭議。法國受歡迎的親子雜誌《家長》（Parents）的記者埃爾南德斯(Christine Hernandez)說：「現在有家長還是覺得體罰是教小孩如何做人的好方法，這點很令人驚訝，他們認為自己應該偶爾在孩子面前展現權威，這是法式傳統教養法的一部分。」

而在美國，只要「力道合理」，父母就可以合法地體罰他們的孩子。

根據「全球全面中止體罰陣線」（Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children）統計，目前禁止體罰的國家有：

1979年：瑞典

1983年：芬蘭

1987年：挪威

1989年：奧地利

1994年：賽普勒斯

1997年：丹麥

1998年：拉脫維亞

1999年：克羅埃西亞

2000年：德國、以色列、保加利亞

2002年：土庫曼斯坦

2003年：冰島、烏克蘭

2004年：羅馬尼亞、匈牙利

2006年：希臘

2007年：荷蘭、紐西蘭、葡萄牙、西班牙、烏拉圭、委內瑞拉、多哥

2008年：哥斯大黎加、列支敦士登、盧森堡、摩爾多瓦共和國

2010年：剛果共和國、肯亞、阿爾巴尼亞、突尼西亞、波蘭

2011年：南蘇丹

2013年：維德角、宏都拉斯、北馬其頓

2014年：玻利維亞、愛沙尼亞、阿根廷、巴西、安道爾、馬耳他、尼加拉瓜、聖馬利諾

2015年：貝南共和國、愛爾蘭、祕魯

2016年：蒙古、蒙特內哥羅、巴拉圭、斯洛維尼亞

2017年：立陶宛

2018年：尼泊爾

2019年：法國

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核稿編輯：楊之瑜







