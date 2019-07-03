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法國家長戰翻天！國會通過立法，禁止體罰、辱罵小孩
我們想讓你知道的是
儘管右翼國會議員反對、國內也仍有反對聲浪，法國國會日前立法，成為第55個禁止對兒童施行體罰的國家。
（中央社）法國國會今（3）日通過一項大致僅具象徵性的禁令，禁止父母體罰孩子。這種管教方式雖遭聯合國強力譴責，在法國仍受到普遍支持。
此項措施在參議院的最終表決獲得一致性通過，讓法國成為了第55個禁止對兒童施行體罰的國家。
這項法令將寫入民法，在新婚夫妻交換結婚誓言時向他們宣讀，告訴他們「父母行使親權時，不得對小孩施以肢體或心理暴力」。
國會議員去年11月通過這項法令，儘管有些右翼國會議員站在反對的立場，認為這是在干涉私人家庭生活，此案仍預計可在參議院輕鬆過關。
《中央廣播電台》報導，法國國民議會去年11月以51票對1票通過法案，送交參議院審查表決。這項法案禁止「身體處罰或羞辱」兒童，包括「身體、語言或心理」暴力，希望藉此確保父母行使親權時不會有任何形式的暴力。
《ETtoday》報導，家長們對此法案的意見相當分歧。部分家長力挺這項法案，「孩子是國家的未來，父母不對他們施暴，以後他們不對別人施暴，不該打孩子」。但也有部分父母認為，「小時候，父母經常打我屁股、讓我認錯，為什麼我不能打我家孩子的屁股呢」、「我反對禁止打屁股的法規，因為我覺得這一代的孩子，有時候對父母一點也不尊重」、「適當地打屁股，對塑造孩子的人格很重要」。
法國的刑法已明文規定禁止對孩童使用暴力，但19世紀時民法中關於行使親權定義的附帶條例，容許父母「管教」小孩。
根據法國兒童基金會（France's Childhood Foundation）的統計數據，85%的法國父母承認會體罰孩子。
新法律對於體罰孩子的父母並沒有提出具體的懲處方式。提出法案的國會議員博帝（Maud Petit）提到，此法主要目的是希望鼓勵社會改變教養方式。
55個禁止體罰國家是哪些？
《BBC》報導，1951年轉開法國電台，聽眾會聽到有人在稱讚體罰的好處，尤其打屁股「對血液循環好」這類說法。當時，很少人會覺得打小孩屁股是種暴力，但隨著1979年瑞典法律全面禁止體罰，成為歐洲第一個禁止體罰的國家後，禁止體罰的風潮便在全歐風行，有超過20個國家跟隨瑞典的腳步，先後立法禁止體罰。
與其他歐洲國家一樣，法國把對兒童的暴力行為定為犯罪，但它也允許父母有權用比較低強度的方式管教他們的孩子。不過什麼才算「低強度」管教，什麼又恐怕構成暴力，這通常交由法院裁定，因此常常引發爭議。法國受歡迎的親子雜誌《家長》（Parents）的記者埃爾南德斯(Christine Hernandez)說：「現在有家長還是覺得體罰是教小孩如何做人的好方法，這點很令人驚訝，他們認為自己應該偶爾在孩子面前展現權威，這是法式傳統教養法的一部分。」
而在美國，只要「力道合理」，父母就可以合法地體罰他們的孩子。
根據「全球全面中止體罰陣線」（Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children）統計，目前禁止體罰的國家有：
- 1979年：瑞典
- 1983年：芬蘭
- 1987年：挪威
- 1989年：奧地利
- 1994年：賽普勒斯
- 1997年：丹麥
- 1998年：拉脫維亞
- 1999年：克羅埃西亞
- 2000年：德國、以色列、保加利亞
- 2002年：土庫曼斯坦
- 2003年：冰島、烏克蘭
- 2004年：羅馬尼亞、匈牙利
- 2006年：希臘
- 2007年：荷蘭、紐西蘭、葡萄牙、西班牙、烏拉圭、委內瑞拉、多哥
- 2008年：哥斯大黎加、列支敦士登、盧森堡、摩爾多瓦共和國
- 2010年：剛果共和國、肯亞、阿爾巴尼亞、突尼西亞、波蘭
- 2011年：南蘇丹
- 2013年：維德角、宏都拉斯、北馬其頓
- 2014年：玻利維亞、愛沙尼亞、阿根廷、巴西、安道爾、馬耳他、尼加拉瓜、聖馬利諾
- 2015年：貝南共和國、愛爾蘭、祕魯
- 2016年：蒙古、蒙特內哥羅、巴拉圭、斯洛維尼亞
- 2017年：立陶宛
- 2018年：尼泊爾
- 2019年：法國
延伸閱讀：
新聞來源：
- 法國會通過新法 禁止父母體罰小孩（中央社）
- 不能打也不能罵 法國國會通過禁止兒童體罰（中央廣播電台）
- 體罰兒童掰！法國議會通過「禁止打屁股法」 家長戰翻（ETtoday）
- France holds back the anti-smacking tide（BBC）
核稿編輯：楊之瑜