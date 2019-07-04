新鮮人須知：破解老鳥常見的職場話術

文：Bella Chen

又到了畢業的季節，不知道各位畢業生是否準備好進入職場了呢？

職場如戰場，話術如戰術，你真的了解這些話背後的涵義嗎？看看下面菜鳥的爆氣指數，哪些讓你「心有戚戚焉」？

Who told you to do so? 誰叫你這麼做的？

其實老鳥想說的是：你想把責任推卸給誰？

菜鳥爆氣指數 ★☆☆☆☆

當老鳥或上司問出這句話時，不要傻傻說「XXX 說可以這樣做！」這時候對方會以為你在推卸責任。

The quotation sheet you made is intolerable. Who told you to do so?



你做的報價單簡直不能看，誰叫你這麼做的？

Well done! Keep up the good work!做得好，要繼續保持！

其實老鳥想說的是：太好了，以後這件事就交給你了！

菜鳥爆氣指數 ★★☆☆☆

被稱讚當然很開心囉！這是對能力的肯定，但表示以後你就要繼續負責處理這件事（泣）。

Well done, Kevin! You’re very important to our company. Keep up the good work! You shall be in charge of the project from now on.



Kevin做得好！你對公司的重要性不言而喻，要繼續保持喔！從現在起你將負責這個企劃。

If you should encounter any problem, just let me know. 有困難要說哦！

其實老鳥想說的是：工作給你了，你最好自己處理，沒事不要來煩我！

菜鳥爆氣指數 ★★☆☆☆

當老鳥交辦你工作時，通常會微笑著對你說：「有困難要說喔！」而當你一直跑去問問題時，其實對方在心裡已經翻無數個白眼了。

There you go, these will be your tasks for the day. If you should encounter any problem, just let me know.



好啦，這些是你今天的工作，有任何問題要說喔！

It’s hard work that makes young people stronger. 年輕人吃苦當吃補

其實老鳥想說的是：我們不想做的工作就交給你了！

菜鳥爆氣指數 ★★★☆☆

沒錯，年輕人就該多磨練，但不代表可以一直把非份內的工作塞過來啦！

A: Mr. Lin, I think I’m a bit overwhelmed by all the assigned work.

B: Well, we’re all counting on you, and it’s hard work that makes young people stronger.



A: 林經理，我覺得我分派的工作量有點太多了。

B: 我們都很依賴你嘛，再者，年輕人吃苦當吃補。

You’re so helpful! Abler people do more work. 你超carry，能者多勞啦！

其實老鳥想說的是：你比較厲害，都交給你啦！

菜鳥爆氣指數 ★★★★☆

從學校到職場，相信大家都聽過這句話，根本是讓人接受額外工作的咒語！薩諾斯有無限寶石，我們只有無限工作（哭）！筆者小V認為這句話應該改成「能者過勞」。

A: Grace, I’ve got the proposal sorted out, you just have to hand it in.

B: Gosh! You’re so helpful! I guess the saying “Abler people do more work” is true!



A: Grace，這份提案我處理好了，你只要呈交就好。

B: 天啊！你超carry，「能者多勞」這句話真的沒錯！

It doesn’t matter how much you make, it matters what you’ve learned on the job. 賺多少不重要，重要的是你學到多少

其實老鳥想說的是：給你難得的學習機會，你還想要求什麼？

菜鳥爆氣指數 ★★★★★

OK，趁年輕時多賺點經驗很重要，但月薪只有兩萬多的情況下，真的快要靠愛來溫飽了……請不要說賺多少不重要！

Kid, I worked very hard when I was young, then I’ve come to the realization that it doesn’t matter how much you make, it matters what you’ve learned on the job.



年輕人，我年輕時對工作盡心盡力，然後意識到：賺多少不重要，重要的是你學到多少。

看了以上這些，你們都了解了嗎？話雖如此，大家還是得回去繼續工作哦！祝大家遇到佛心主管跟同事，就像筆者小V一樣！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航