國民黨初選政見會最終戰：拚經濟都要「開放島」，只有一人未提「重啟核四」

國民黨今（3）日晚間舉辦最後一場黨內初選政見發表會，五位候選人韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘與周錫瑋再度聚集，針對經濟、財政、能源與環境議題，正面交鋒。

在經濟方面，5位候選人都主張，台灣要走向自由開放成為全球的「開放島」。

針對經濟政策，韓國瑜說「人是英雄，錢是膽」，年輕朋友已經不像以前有那麼好的條件，現在青年創業倍感辛苦，以致大量外飄，他批評為什麼政府喊拚經濟喊了快10年，年輕人仍喊出厭世代、月光族、窮忙族？韓國瑜也說，台灣的經濟世界裡，是「一個台灣，兩個世界」，貧富差距擴大，南北發展失衡。要發展經濟有感的服務，韓國瑜強調一定要對外談判自由貿易協定（FTA），他稱台灣出去的商品90%都無法享受優惠的關稅，對台灣企業來說太不公平，未來要運用高科技和自經區去加速高科技的服務，提高產品服務的價值。

張亞中則表示，未來將打造台灣成為全球的「開放島」，成為中世紀的威尼斯、17世紀的荷蘭，讓經濟不受宗教和意識型態所限，讓人才資金用最便捷的方式進入台灣，他說未來將以高雄做為「第一個實驗區」，有利的就會開放，以「有容乃大」的思考來主導他的經濟政策。張亞中也表示，愛爾蘭的高經濟成長率，就是愛爾蘭抓住和歐洲大陸「統合」的明訓，他若做總統，將會積極抓住中國這個經濟機會與市場。

朱立倫則表示，拚經濟他最懂，他說台灣到底要走自由開放？還是封閉管制？朱立倫堅持一定要走自由開放，他稱中美貿易戰對台灣來講是危機也是轉機，要利用這個中場休息喘息的時間做好準備，把投資障礙消除讓台商回流。他也提到「自經區一定要做」，新加坡、瑞士之所以成功就是自由開放，台灣唯一一條路就是自由開放，政府不能有意識形態，他說台北市蓋雙子星竟然牽涉國安，難道柯文哲和台北市民會傷害國家安全嗎？這完全是意識形態。

而最有產業經驗的郭台銘則重砲表示，如果再讓蔡英文繼續惡搞，台灣會落到萬劫不復的境地。他說自己的朋友、前美國總統柯林頓有句名言說「笨蛋問題在經濟」，其他候選人都在講口頭經濟，只有他過去才真的在拚經濟、不是拚口號，「有錢賺，社會民生的問題就迎刃而解」。郭台銘說，台灣下一個產業就是半導體，不過現在缺科學園區、缺電缺水缺地缺人，現在台積電已經被有野心的韓國三星搶走部分訂單。

郭台銘說，韓國產業之所以壯大，就是因為政府的扶持，他說1998年的時候韓國平均國民所得是台灣的三分之二，2004年被超過，現在只能看到車尾燈，這是國家恥辱，如果他當選總統，一定會幫台灣復仇、雪恥。他也說，韓國對外FTA（自由貿易協定）高於7成，台灣不到1成，未來他會和美國簽訂FTA，「美國是指標，我有辦法簽，簽了其他國家就會跟我們簽了。」

最後申論的周錫瑋則強調對中國開放，就能解決絕大部分的貿易問題，他甚至舉近日被全球封殺的中國電信龍頭華為為例說，「如果不能讓華為5G來台灣設廠、賣產品，我們就無法成為世界經濟的競爭者」，周錫瑋表示，台灣如果不能成為自由貿易島，就不可能有真正的自由貿易，不能開放讓外資技術人才移民來台投資，也達不到開放自由的經濟，絕對不會成功。

能源政策，5候選人都稱要「使用核能」

能源政策上，韓國瑜批評蔡英文「2025非核家園」的能源政策是花大錢的政策，他主張2035年達到「5050計畫」，就是台灣碳排放的電力50%，其他50%是乾淨能源，在安全無虞、人民同意的情況下，一定要繼續使用核能，包括重新啟動核四。

張亞中則稱，能源政策必須遵守國際社會的減碳規範，碳排越少越好，能源越乾淨越好，電價越便宜越好，他主張向法國學習，以減碳為目標，以核養綠為方法，他承認核廢料當然是問題，「但科技已經可以處理，未來更是方便」，他稱如果當選總統，一定會立刻重啟核四，堅信不受民粹意識形態綁架，遵守國際規範、照顧百姓生活需要。

朱立倫則說，拚經濟絕對不能缺電，也不能火力全開，到底必須要用核發電，還是用肺發電？朱立倫說蔡英文的政策要讓2025年綠能達到總發電量的20%，但去年綠能只佔了約5%，國際評比台灣最多2025年只能達到9.5%，缺電怎麼辦？他也批評，天然氣觀塘接收站卡關，2025年能30%就不得了，不可能達到50%。朱立倫說，當然希望有一天走向非核，但一定要「核盡其用」，在顧及核安和積極處理核廢的態度下，繼續使用核能。

郭台銘強調，國家要積極發展綠能、務實使用核能，核廢料的未來由全民決定。他說台灣的核電廠沒有出過問題，他未來若當選總統，不會讓人民繼續用肺發電，必定尊重以核養綠的結果，發展核能。

周錫瑋則批評，蔡英文廢核四讓國家損失很多錢，為了非核家園花了一兆元，他的能源政策是「電力要夠、電價也要便宜、核四一定要恢復」，他認為綠能產業是未來發展經濟重要的產業之一，要發展海洋能和地熱，來取代風力和太陽能板的產業。

0-6歲孩子誰來養？郭台銘：不夠我先墊

而日前拋出「0-6歲的孩子國家養」政策飽受外界抨擊的郭台銘，也在第一輪的申論上表示，「很多政治人物都說不可能，如果我跟其他政治人物一樣，就不用出來選了。」

郭台銘說，失敗者找理由，成功者找方法。針對國家養0-6歲小孩的經費，他進一步說明，6年共是108萬名孩子，每個月補助1萬5千元，排富後是一年約需1800億元，扣除目前政府已補助600億元，一年還需1200億元，第一階段的財源將從政府、各類特種基金透過專業管理，提升投資報酬率4％，就會增加700億元，加上富人稅提撥500億元，就可以達到1200億的新增財源。郭台銘強調，萬一他提出的籌措財源方法不如預期，他會為政策負責，「不夠我也會用我自己的財產先拿來墊支，這代表我有信心一定可以做得到。」郭台銘說投資孩子就是投資國家的未來，如果他當選，「孩子國家起幫你養的政策，一定會實現，就算散盡家產也在所不惜！」

國民黨將於7月8日至14日進行市話民調，由5家民調公司每天從晚上6點半開始執行電訪，當日民調原始資料磁碟要複製成3份，分別由民調執行小組、中央黨部及民調機構保存，每家民調公司7天要完成至少3000份有效樣本；14日完成原始資料檔合併彌封；15日統一在國民黨中央黨部進行資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業，隨即召開記者會公布民調結果。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊之瑜



