馨生活聯盟攜同智樂活與躍獅藥局，帶領銀髮族善用智慧手環、掌握健康密碼



許多銀髮族群，將智慧手環或智慧手錶等穿戴式裝置，視為難以搞懂的 3C 產品，不瞭解上面一堆數值的意義，因而失去繼續使用的興趣，枉費子女的孝心贈送，殊為可惜。

有鑑於此，資策會推動健康科技生活的馨生活聯盟，偕同關懷社區居民健康的智慧藥局-躍獅藥局、及智樂活樂齡活動社群，日前在躍獅智慧一號店（躍獅藥局敦北店）舉辦「智慧手環應用與解密」活動，共同帶領十位銀髮族理解如何使用智慧手環、釐清其中數值的意義，並活用智慧科技分析，讓自己更健康。

智樂活樂齡活動社群的小劉老師（劉書華）指出，幾乎所有智慧手環都具備「步數」、「心率」、「睡眠」三項功能，蘊含身體健康秘密。其中步數是最容易達成的運動習慣；而持續性的心率監測有助診斷疾病，也是一個監測運動強度的便利方法；至於睡眠則攸關身體新陳代謝、恢復體力與能量。

小劉老師引導銀髮族透過手機進入蘋果或安卓 App 商店，安裝或更新智慧手環原廠提供的 App（意在幫助使用者追蹤健康與運動狀態），並說明日後每次一打開 App，都會啟動同步，由手環將資料送到 App。

銀髮族可透過 App，看到自己當天或過往一段周期的行走步數。躍獅藥局敦北店長徐育彬藥師說，65 歲以上的健康年長者每日建議步行 7 千到 1 萬步，若為慢性病患者應鼓勵自己每日達到 6 千至 9 千步活動量，收到中強度運動效果。如何確認是否已達中強度？只要走路測得的心跳為每分鐘 110~120 下便是，自己也會感覺有些微喘。

小劉老師接著指引銀髮族，從 App 看到不同行為時（例如舒緩放鬆、熱身放鬆、脂肪燃燒、心肺強化、耐力強化或無氧極限）的心率。徐育彬藥師解釋，若採取常見的「最高心率法」計算公式，MHR 是「220 減去年齡」，目標心率則為訓練負荷百分比再乘以 MHR，因此若以中強度負荷比重 70~80% 推算，65 歲年長者的最高心率落在 109~124範圍。

藉 App 計算睡眠分數，檢視是否比同齡者睡得香

談及更重要、卻更不易測量的睡眠，銀髮族亦可透過 App 加以探索，譬如看自己在昨晚睡多少久，深眠、淺眠、清醒各佔多少時間，甚至進一步換算睡眠分數，與全球跟你使用同一品牌手環的同齡者比較，看看你比多少比例的人睡得早或睡得香。

Photo Credit : 關鍵評論網 躍獅藥局敦北店店長徐育彬藥師。

徐育彬藥師解釋，睡眠包括非眼球快速運動睡眠（NREM）、眼球快速運動睡眠（REM）兩個時相，其中 NREM 內含淺睡、正相、慢波等時期，REM 涵蓋深睡、異相、快波等時期。研究認為，NREM 睡眠主要是大腦皮層的休息，REM 睡眠主要是全身性休息，在 REM 階段體內各種代謝功能顯著增加，以保證大腦組織蛋白的合成與消耗物質的補充，為第二天的活動積蓄能量。

REM 與 REM 會交替出現，交替一次為一個睡眠周期，每夜通常有 4~5 個睡眠周期，每周期 90~110 分鐘；但隨著生長、發育漸至衰老，交替次數會減少，周期也變短，導致 60歲以後年長者夜間醒轉的次數增加。

Photo Credit : 關鍵評論網



總括而論，本次活動透過智樂活樂齡活動社群老師帶領並協助大家實際操作應用，再搭配專業藥師為大家解密數值的由來與意義，旨在幫助銀髮族更能善用智慧手環或智慧手錶等手腕上的小工具，進而掌握自己身體健康秘密。同時銀髮族可一併體驗躍獅智慧一號店的智慧檢測設施，利用行動裝置綁定人臉辨識，將健康資料歸戶上雲端，打造屬於自己的可攜式健康圖譜。