立院三讀降低15項農漁產品關稅，含日本山藥、溫州蜜柑、清酒

（中央社）立法院院會昨（3）日三讀通過修正海關進口稅則部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，盼有助參與跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）談判等，創造有利台灣參與區域經濟整合的氛圍。

其中調降關稅的產品項目涉及日本山藥、溫州蜜柑、清酒受關注，現行關稅稅率分別為16%、30%、40%，今天院會三讀通過將稅率調降為12%、15%、20%。

行政院提出海關進口稅則部分稅則修正草案，函請立法院審議。修法考量是為履行與巴拉圭於「第1屆台巴經濟合作協定聯合委員會」簽署的相關決議文；因應空氣污染防制方案，改善車輛移動污染源，加速推動一至三期老舊大型柴油車汰舊換新調降關稅；配合推動貿易自由化，15項農漁產品及加工食品調降關稅。

其中，為了擴大台灣與友邦巴拉圭在2017年簽訂經濟合作協定效益，執行關稅減讓承諾，對巴國的粗製糖與精製糖增訂免關稅配額數量，增訂免關稅配額數量5萬公噸、1萬公噸，並對巴國冷凍豬筋分5年逐步調降關稅稅率至免稅，對巴國馬黛茶類等29項產品關稅稅率立即調降至免稅。初估稅損約新台幣338萬元。

另外，為促進老舊大型柴油車汰舊換新，調降大型柴油車進口零組件關稅，包括3.5噸以上貨車、10人座以上大客車使用的零組件，關稅由現行2.5%到15%調降至零，稅損估約5900萬元，可降低大型柴油車成本和售價，有助柴油老車汰換。

配合推動貿易自由化，調降15項農漁產品及加工食品關稅，調降15項農漁產品關稅，合計稅損估計略低於2億1094萬元。

貨名 現行關稅稅率 調降稅率 穀類酒 40% 20% 山藥 16% 12% 溫州蜜柑 30% 15% 調製奶皮 20% 10% 味噌 30% 15% 蛋黃醬、沙拉醬 12.5% 6.3% 咖哩醬 15% 7.5% 固態或粉狀湯類及其調製品 10% 5% 活生鮮或冷藏海扇貝 每公斤17.2元或10% 5% 乾、鹹或浸鹹海扇貝（未燻製） 每公斤184元或12.5% 6.3% 冷凍柳葉魚 每公斤6.42元或12.5% 10% 未燻製蟳（冷凍） 每公斤40.8元或30% 25% 冷凍海扇貝（未燻製） 每公斤17.2元或10% 8% 冷凍墨魚（未燻製） 23.5% 18% 冷凍章魚（未燻製） 20% 18%

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，調降農漁產品及加工食品關稅有無考慮對國內相關產業生計的影響，特別是調降日本山藥、溫州蜜柑、清酒等項目的關稅。

另外，國民黨立委賴士葆、馬文君、許淑華及親民黨立法院黨團幹事長周陳秀霞等人質疑，降低15項農漁產品關稅，受惠的主要是日本，犧牲台灣的農民，也不保證能拿到CPTPP的入場券，台灣農民拒當祭品，農委會要有配套對策。

憂心調降日本山藥關稅對於台灣山藥產業造成衝擊，來自南投縣的民進黨不分區立委蔡培慧主張，山藥應「維持現行關稅」。她呼籲，不要以政黨立場議決此事。

儘管多位國民黨和親民黨立委在院會發言反對調降日本山藥、溫州蜜柑、清酒等項目的關稅，民進黨立委也有蔡培慧發言主張山藥應「維持現行關稅」，但爭議項目經表決仍通過將日本山藥、溫州蜜柑、清酒分別調降為12%、15%、20%。

民進黨立委施義芳指出，台灣做為世界貿易組織（WTO）的成員國之一，入會的允諾是願意降低關稅與法政上的配合。近年來因為中國經濟起飛與強調主權，台灣的經濟發展逐漸被壓縮，台灣對外貿易在各區域組織也逐漸失去競爭優勢，台灣為了爭取CPTPP，政府各相關部門莫不以各種資源爭取各會員國的支持。

施義芳表示，這次修正海關進口稅則，國民黨立委質疑是否獨厚某些國家產品，這些憂慮在開放政府高度監督機制下是可以被檢驗的，一個負責任的政府也會對產業受影響提出補償或輔導轉型，讓人民健康平等，安居樂業是政府應做的責任。

財政部評估，這次修正調降關稅，可擴大台巴雙邊經貿交流及合作商機，有助鞏固邦交友誼；降低移動污染排放，減輕社會環境負擔，帶動相關產業發展；可增進消費多樣性、降低加工生產成本、回應國內產業原物料進口需求及提升國內產業競爭優勢，並藉由關稅稅率合理化，創造有利台灣參與區域經濟整合的氛圍。

農委會：10項農漁產品降關稅，可換更大利益

農委會國際處副處長林家榮表示，這15項降稅內容，農委會主管10項，稅損少於8000萬元。林家榮指出，台灣沒有產冷藏海扇貝，調降關稅可回饋降價的可能性給消費者，對台灣產業沒有影響。希望藉此可以跟其他進口國，包含日、韓等國，有貿易往來空間，換取更大利益。

林家榮表示，台灣也希望日本調降毛豆、香蕉關稅，台灣毛豆在日本市占高達50%，若現行6%關稅取消，台灣可換取很大的利益；目前也與日本洽談，希望開放台灣番石榴、紅肉紅龍果、金煌芒果輸銷日本。

日本山藥關稅從16%降至12%，他說，平均每公斤進口價104元，台灣山藥價格則約45到50元，評估降稅後，進口價維持在每公斤100元以上。

林家榮表示，不會說完全不會有影響，還是會持續監控價格，也會輔導國產山藥取得產銷履歷標章、建立品牌，或是開發機能產品，例如膠囊、山藥粉。

溫州蜜柑進口關稅也從30%降到15%，他說，一年進口174公噸、每公斤200元，台灣本地只產190公噸、栽種面積僅15公頃，降稅後估計進口蜜柑每公斤約180元，仍會持續監控柑橘價格、推動外銷促銷。

降關稅助攻CPTPP 學者：效果有限核食才是主戰場

研究專長為區域經濟的台經院台灣歐洲研究中心主任葉基仁表示，日本確實會受惠，但能不能感覺到台灣對日本特別釋出的善意，「應該很有限」。

葉基仁說明，這次海關進口稅則修正是比照WTO的最惠國待遇原則，並非獨厚日本，若要說對加入CPTPP有幫助，不是因為日本感受到台灣誠意，而是台灣提前做到單邊自由化，未來與CPTPP會員國談判時會更容易一些。

葉基仁強調，日本最在意的還是台灣反核食進口的議題，態度也相當明確，台灣想爭取加入CPTPP，就得正視問題，不妨回歸科學數據，參考其他國家的做法，用比較務實的態度與日本談判。

日本外務大臣河野太郎曾公開表示，對台灣公投結果維持限制日本產食品進口「感到遺憾」，在任何可能選項中，不排除透過世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制來解決；這番言論顯見日本的不滿，外界普遍認為，反核食公投結果將阻礙台灣加入CPTPP。

台大經濟系教授陳添枝則說，台灣受限於反核食公投決議，2年內動不了，但這也不是馬上會有結論的事情，不妨將此議題檯面化，與日本建立雙邊談判的溝通機制，一步一步慢慢談，找出雙方都能接受的方式。

葉基仁拋出另一種思考角度，他指出，政府的談判資源、人力有限，相較於難解的核食爭議，眼前台美關係情勢大好，美國總統川普上任以來，貿易、經濟、軍事、外交方面，有一連串對台灣的友好措施，程度勝過以往的總統，看起來是美國想要全面改善對台關係，「這是很難得的機會」。

葉基仁建議，美中貿易戰持續延燒，許多台商移出中國，轉往其他國家投資，不少廠商已經選擇前往美國布局，台灣政府可以藉此強化與美國政府的合作關係，改變供應鏈結構，甚至爭取簽訂雙邊投資協定（BIA）、自由貿易協定（FTA），一旦成功，對台灣將是大大的助力。

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核稿編輯：楊之瑜