候選人若不制止狂熱鐵粉散播假新聞，最後反噬的將是自己

文：汪志堅（國立台北大學資訊管理研究所教授）

鐵桿粉絲的狂熱激情，瘋狂的散播甚至產製假新聞，表面上幫助了候選人，實際上可能弄巧成拙，將候選人的形象連結到假消息、假新聞，也連結到不客觀與不理性，這對於中間選民的票源開拓，並無幫助。

不容諱言的，選舉期間的政治類型假新聞，確實有激增的情況。愈靠近選舉，網路上流傳的假新聞愈來愈多，忠誠的鐵桿粉絲，不管隸屬於哪一陣營，都在網路上努力散播有利候選人的訊息，也廣泛散播攻擊競爭對手的消息。

網路空間開始散佈著各種選舉新聞、選舉消息。這裡面，夾雜很多的假消息、假新聞，有些甚至於帶有明顯的仇恨，或者明顯的扭曲事實。這些激化社會對立的假新聞、假訊息，可能會弄巧成拙，讓大多數的中間選民，反而對候選人敬而遠之。

千萬不要誤以為在網路上拼命散播假新聞，就是在網路宣傳上佔了上風。候選人若不制止死忠鐵粉的假新聞散播，有可能會造成反噬。支持者不斷地散播假新聞的做法，可能會引發反感，反而讓候選人失去廣大的中間選民的支持。

假新聞需要散播，才有影響力

假消息需要傳播開來，才會有影響力。單單只是創造出假消息，沒有廣泛傳播，就沒有殺傷力。因此，假訊息的產製者，會設法透過新聞媒體，將假消息轉化成假新聞，並在網路上大量散播。此時，晉升為假新聞的訊息，影響力才會倍增。假新聞影響力的關鍵之一，是假新聞的傳播廣度，流傳的愈廣，影響就愈大。

新聞媒體的閱聽眾，是接觸到假新聞的第一層受眾。因此，高閱聽率的知名媒體，若故意或過失的傳播了假新聞，其影響力是不容小覷的。假訊息產製者，第一個目標就是希望這些知名媒體能夠加以報導。

而且，假訊息產製者也會處心積慮的經營粉絲頁，以及善用內容網站，來增加假新聞的滲透率。鼓勵媒體自律，避免傳播假新聞，以及如何防止有心人士刻意經營各類型傳播媒體、內容網站、粉絲頁，是防止假新聞傳播的第一道防線。如何建構這條防線，從源頭來遏止假新聞，是很重要的重點。

閱聽人的轉發，是假新聞傳播的關鍵

媒體的自律，是假新聞傳播的第一道防線，越過第一條防線之後，閱聽人將從新聞媒體處接收到假新聞。這些直接看到媒體報導的人，是假新聞的第一批受眾。

閱聽人看到了假新聞後，如果信以為真，有可能會將假新聞轉發給親朋好友，轉貼到網路社群，或在網路上參與討論，這將會幫助假新聞的傳播。

使用者轉發自己相信的重要訊息，本屬常態，但如果閱聽人並不確認訊息真假，或者閱聽人因為本身的偏頗立場，明知訊息為假，仍刻意幫助傳播，這就成為假新聞傳播的共犯了。

狂熱的鐵粉，因為太過狂熱，立場偏頗，戴著有色的墨鏡，無法中立的評估新聞真偽。這些狂熱的鐵粉，只要看到對候選人有利的訊息，無論訊息真偽，也無論訊息來源是否具可信度，就不分青紅皂白的加以傳播，而成為假新聞的主要傳播者。

網軍是幫助假新聞傳播的關鍵

新聞媒體的一手傳播範圍影響有限，網路時代，每一個網路使用者都可以在網路上傳播訊息。如果候選人有大量的網軍，拼命地散播假新聞，並試圖營造與論，此時，假新聞將會被快速而廣泛的傳播到網路的每一個角落。

候選人付費聘請的網軍，是大家很關心的話題。很多候選人聘有網軍，有些行銷公司確實也協助代管粉絲頁、代為在網路上散播訊息、營造輿論。某些雜誌還曾專訪號稱可以幫助候選人操作輿論、操作網軍的網路行銷公司。不過，這些公司如此高調，深怕別人不知道公司做此勾當，實在特殊。事實上，真正從事網軍操作的公司，應該是低調為之，而非大張旗鼓。

不管怎麼說，付費網軍的存在，是大家的猜測，也可能是事實。這些付費網軍在網路上不斷地傳播對於候選人有利的訊息，也不斷的批評、攻擊、詆毀競爭對手候選人。假新聞之所以被大量傳播，跟這些付費網軍脫不了干係。

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狂熱鐵粉是另一種型態的網軍

花錢聘請來的付費網軍，將輿論創造與假新聞傳播，視為一項工作，會開設大量虛假帳號，來加以散播假新聞。這些虛假帳號的身份，或是社交關係，容易存有破綻，而被破獲。而且，因為付費聘請網軍所費不貲，網軍規模有所侷限，只能達到煽風點火之效。真正的輿論形塑，還需要大量的支持者作為後盾。

但鐵粉與付費網軍大大不同。鐵粉人數眾多，這可以從候選人造勢活動中，始終有非常大量的鐵粉願意不辭舟車勞頓，全台跑透透來加以支持，就可以看出鐵粉的數量不容小覷。鐵粉對於候選人有狂熱激情，會在網路上不斷地傳播訊息，幫忙營造聲勢，形塑輿論，並且幫忙散播各式各樣對候選人有利的新聞。因為近乎偏執的熱情，使得鐵粉們常常帶著有色濾鏡，看不到假新聞中虛假的成分，而只是一昧的吹捧候選人、詆毀競爭對手。

鐵粉與一般付費網軍，有些不同。鐵粉並不一定會開設虛假帳號，相反的，很多鐵粉會用真實身份開設帳號，而且有正常的人際社交網絡。因為使用真實身份，而且沒有開設多個虛假帳號，因此，這些鐵粉的言論，以及訊息傳播行為，只要不涉及毀謗，是很難加以處置的。

別忽略鐵粉在假新聞傳播所扮演的角色

在分析假新聞傳播時，容易只將焦點放在網軍如何幫忙傳播假新聞，而忽略了鐵粉所扮演的角色。鐵粉為數眾多，且常用真實身份在傳播假新聞。適當地制止這些狂熱鐵粉繼續傳播假新聞，是避免假新聞傳播的重要關鍵。

這些鐵粉並非職業的網軍，傳播行為較為單純，且不一定會隱藏自己身份，因此，較容易找到這些鐵粉的真實身份，加以檢舉，或採取法律途徑，遏止其繼續傳播假新聞的行為。如果放任這些鐵粉不管，這些鐵粉因為對於候選人的狂熱激情，會繼續傳播假新聞，而成為假新聞的主要散播來源。

更重要的是，這群鐵粉人數眾多，以總統選舉來看，就算鐵粉在支持者中只佔百分之一，也是萬人之譜，這些人會互相模仿學習，當鐵粉散播假新聞時，如果沒有被禁止，將會產生模仿效果，讓其他鐵粉取而效仿。若以一人鐵粉張貼一則假新聞來估算，網路上瞬間出現萬則以上的假新聞。這數量比網軍大多了，絕對不應該等閒視之。

適時阻止競爭對手鐵粉在網路上傳播假新聞

狂熱鐵粉是真實存在的人，有自己的社交影響力，但因為對於選舉活動過度狂熱，在網路上拼命傳播假新聞。此時，如果不加以遏止，假新聞將會被持續傳播下去，眾口鑠金，在網路社群中反覆傳播的結果，假新聞很容易被以假當真。

因此，對於這些鐵粉的假新聞散播行為，不應姑息。務必要遏止這些鐵粉，在網路上繼續傳播假新聞。

這些鐵粉並非候選人付費聘請的網軍，因此，試圖抓出這些鐵粉，並無太大實質效應。因為鐵粉使用的是真實身份，也非創造多重帳號來營造網路輿論，這與付費網軍有很大的不同。唯一產生問題的點，在於這些狂熱鐵粉可能散播了錯誤虛假的訊息或假新聞。

如果這些鐵粉只是表達自己的支持言論，則屬於百分之百的言論自由，無可非議之處。但相反的，如果鐵粉不斷散播的是假新聞、假消息，則對平台採取適當的檢舉措施，或採取法律途徑，或許才是可行之道。

鐵粉的假新聞傳播，會反噬候選人，影響中間選民的支持

總結來說，在網路上傳播假新聞的，不一定是付費網軍，還有鐵桿粉絲。這些鐵桿粉絲，並未受雇於候選人，但只是因為狂熱的激情，使得他們成為假新聞的產製者與散播者。這對候選人來說，壞處多過好處。如果狂熱鐵粉的假新聞散播行為太為嚴重，候選人的形象將連結到這些狂熱支持者所散播的假消息、假新聞，進而影響候選人開拓中間選民的票源，候選人不可不慎。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航