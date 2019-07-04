「女力崛起」的歐盟高層改組：成為首位執委會女主席的人是誰？

（中央社）繼歐洲聯盟（EU）2日宣布4機構高層人事，歐洲議會3日也選出議長，至此歐盟機構5位領袖已揭曉，觀察這次權力遊戲亮點是「女力崛起」及「法國話語權」大增。其中，德國史上首位女性國防部長、被視為總理梅克爾心腹的范德賴恩3日再創紀錄，成為歐盟執行委員會首位女性主席。

歐洲議會自5月底改選完成後，掀開歐盟5大職位改選戰，28會員國領袖自6月30日在布魯塞爾召開特別峰會討論，經過3天馬拉松式討論，3日終於對其中4項職務人選達成共識。

提名人選包括歐盟執行委員會（EU Commission）主席由德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）接掌、歐洲中央銀行總裁由國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）擔任、歐洲理事會主席由比利時看守總理米歇爾（Charles Michel）出任、而歐盟外交和安全政策高級代表則由西班牙代理外長波瑞爾（Josep Borrell）擔任。

此外，今天上午歐洲議會推舉議長，經過2輪投票後由義大利議員薩索里（David Sassoli）出線，預計7月中旬歐洲議會將投票決定是否通過歐盟新一屆領導人事案。

本屆歐盟主席等4高層職務人事案一大亮點是迎來「女力」時代，提名范德賴恩及拉加德2位女性，現任歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）形容這是「完美的性別平衡」。

此外，雖然歐盟權力分配講究地域、國家大小及黨團得票率平衡，但人選討論過程在28會員國討價還價下峰迴路轉，最後人選如生於比利時的范德賴恩是德國總理梅克爾（Angela Merkel）的盟友、拉加德曾任法國財政部長、米歇爾是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的盟友，而波瑞爾據說也說法語，因此這4人未來與馬克宏溝通沒有問題。

這次人事競逐已打破德國以往主導的由歐洲議會最大政黨的「第一候選人」（Spitzenkandidat）出任歐盟執委會主席的制度，最終出線者可看出馬克宏話語權大增，而東歐及北歐未能獲得高層職務，仍在副手之間等待下一次崛起。

Photo Credit：AP/ 達志影像 由左至右為：歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）接掌、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）以及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）

7個孩子的媽 成為歐盟執委會首位女主席

范德賴恩（Ursula von der Leyen）自梅克爾2005年上台以來即為其閣員至今，歷任家庭部部長（2005－2009年）及勞工部部長（2009－2013年），2013年成為德國首位女性國防部長，任職至今。

從許多方面看來，60歲的范德賴恩可謂「人生勝利組」，不但出身高階官員家庭，專業養成和職涯發展一路順遂，還有7個陸續在1987至1999年間出生的孩子，堪稱紀律強大的「超級媽媽」，曾被看好是梅克爾（Angela Merkel）接班人。

儘管范德賴恩近年在國內政壇的聲勢不若以往，野心勃勃的她現正準備前進布魯塞爾，領導歐盟執委會。

《法新社》報導，在提名和協商歐盟各機關領導人的過程中，法國總統馬克宏對范德賴恩的支持至為關鍵。馬克宏肯定范德賴恩配合強化德法共同防禦。

此外，范德賴恩除了認為德國應在國際舞台扮演更顯著角色，也強力主張歐盟應進一步整合，曾擁護「歐洲合眾國」（United States of Europe）概念。

范德賴恩1958年出生於布魯塞爾，當時她的父親阿布瑞克特（Ernst Albrecht）是歐盟執委會高階官員。范德賴恩在布魯塞爾生活了約13年，直到隨著父親出任下薩克森邦（Lower Saxony）總理返回德國。

1970和1980年代，德國的激進左翼團體對政商界人士發動恐怖攻擊，范德賴恩因此受警方特別保護多年，後來甚至遷居倫敦，化名「羅斯．拉德森」（Rose Ladson），直到長大成人依然有安全人員戒護。

范德賴恩一直是績優生，通法語、德語和英語，有經濟和醫學的高等教育文憑，曾在診所任職，也曾隨出身貴族的醫學教授丈夫在美國史丹佛大學（Stanford University）工作，因此短暫當了4年全職家庭主婦。

32歲那年，范德賴恩加入基督教民主黨（CDU），接著先是獲選為下薩克森邦議會議員，隨後於2009年前進德國聯邦議院（Bundestag）。

自2013年出任國防部長一職以來，范德賴恩挺過不少考驗，包括軍隊內部的極右翼勢力風波、部會支出大增引發質疑、美國總統川普數度指責德國軍事費用不足等。

此外，范德賴恩代表國防部與私人顧問公司簽訂有法律爭議的合約、一意孤行的領導風格也遭致批評。她曾遭諷為「獨唱家」，德國大型報刊《週日畫報》（Bild Am Sonntag）一份新民調也顯示，她是最不受歡迎內閣成員第二名。

另一方面，一如其他幾位德國政治人物，范德賴恩的博士論文也曾遭指控剽竊，但相關單位後來並未查出嚴重不當。

范德賴恩在基民黨屬於較不保守的一派，積極支持女性和非異性戀者權益，但曾主張警方應與網路服務商合作，以杜絕兒童色情，遭批評為企圖施行言論檢查。

至於馬克宏所提議的人選范德賴恩，不只是最大黨團EPP黨員，且其政治能量與聲望獲得普遍肯定，在其任內歐盟試圖推動的「歐洲軍事一體化」，也有望能因此繼續得到支持，最終才「爆冷」得到歐洲理事會匿名票決通過，正式提名。但她必須在7月15至18日的歐洲議會票決中，通過簡單多數決才能正式成為歐盟執委會主席。

歐洲議會新議長：義大利薩索里

即將卸任的義大利籍議長塔加尼（Antonio Tajani）宣布，薩索里（David Sassoli）在第二輪投票中，獲得751席歐洲議會議員當中的345票支持，當選新任議長，任期2年半。

薩索里1956年5月30日出生於佛羅倫斯（Florence），今年63歲，以前是電視新聞記者，1992年開始在義大利國家電視台（RAI）工作，因常在晚間新聞拋頭露面，廣為義大利人熟知。

薩索里2009年加入中間偏左民主黨（Democratic Party），成為代表義大利的歐洲議會議員。薩索里已在歐洲議會服務長達10年。

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核稿編輯：楊之瑜