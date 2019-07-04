【插畫】姐穿的不是「陷阱」，而是厭世的情懷

少女阿妙

時尚的潮流不斷改變，最近討論聲量最高的穿搭造型，則是所謂的「陷阱妹」。

「陷阱妹」的陷阱，所指並不是踩到會掉下去的窟窿，而是「Trap」這個音樂流派所延伸而出的穿搭，結合了商業化的饒舌音樂﹑流行已久的Oversized風格，再摻揉入可以追溯自電影《終極追殺令（Leon）》的「城市邊緣人」厭世情懷。

在流行文化上，陷阱穿搭也從少數人在Instagram上的發文標記，透過音樂和報導讓越來越多人看到，其中或有部分的揶揄和批評，但隨著相關穿著風格和裝容的討論越漸提升，陷阱風已經逐漸成為顯學，而且延伸出一系列的社會思維討論。

下一次在路上看到深色的妝容經過，除了大一號的運動外套，短褲板鞋的妝容之外，我們也可以想想是怎麼樣的環境背景，才會形成這樣的群起跟風的「厭世價值」。

►從《終極追殺令》的瑪蒂達，看「陷阱妹」潮流文化崇拜

本文經少女阿妙授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航