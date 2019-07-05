無國界貨幣Libra，會是Facebook無限手套上最後一顆寶石嗎？

文：魏雍（哈佛碩士畢業後，投入於區塊鏈與人工智能領域，在外媒Hacker Noon多次發表深度評析。專頁：MyWay邁畏 by Oscar）

2019年6月18日，Facebook位於瑞士的子公司LibraNetwork與全球26家企業共組非營利性質的LibraAssociation，並正式發布其加密貨幣計畫——Libra（天秤座）。創始成員包括萬事達卡，Visa卡，PayPal，優步，Lyft，Spotify和eBay等等。 每一個創始成員都在該項目中投入了大約美元1000萬元，並擁有投票權。

Libra的使命是建立一套簡單、無國界的貨幣系統，為數十億人服務的金融基礎設施。Facebook的目標沒有絲毫隱晦，Libra就是要建立一個無國界貨幣。

一些較小的加密貨幣可能會因為Libra的誕生被瓜分市場，甚至倒閉。比特幣的地位也有可能被取代。但是Libra對加密貨幣生態擁有無限正面的影響，Facebook的一舉一動都受到全世界的關注，Facebook進軍加密貨幣會加速大家對加密貨幣的認知及大規模採用。對於政府審查與法規上，也會更有利於加密貨幣的發展。

雖然加密貨幣社區對於Facebook發幣有兩極化的反應，不過Facebook發幣給予加密貨幣帶來的注意力遠遠超過對加密貨幣的潛在威脅。

成為無國界貨幣

除了給加密社區帶來廣泛的曝光以外，Libra還可以幫助那些沒有穩定貨幣的第三世界國家的公民提供更穩定的金融服務。 全球仍有17億的人接觸不到金融基礎設施，無法使用傳統銀行。但是這17億人中，10億人擁有行動電話，近5億人可以上網路。

比特幣跟加密貨幣最常被提倡的就是如何幫助第三世界國家提供金融服務，或是向世界各地提供無國界金融生態。 實際上，Libra可能比現有的加密貨幣更有可能達成。許多項目都在嘗試推出穩定加密貨幣，如USDT、USDC，但是複雜性跟使用上都還在加強階段。 然而，Facebook有時間、金錢和用戶群來有效地解決這個問題。

穩定幣是利用區塊鏈技術發行與法幣（即法定貨幣）世界資產（如黃金、白銀、美元等）掛鉤的加密貨幣，與其它高度不穩定的加密貨幣（如比特幣、以太坊、EOS）相反，穩定幣會盡可能保持低波動性。

Libra作為一個穩定幣，使用戶可以在Facebook跟WhatsApp上轉移價值以換取商品和服務，如果Facebook成功地使Libra成為一個穩定貨幣，他們可以克服比特幣與其他加密貨幣在大規模採用時所遇到的一大困擾——波動性。貨幣的不穩定性會使人不知道手裡握有的資金到底價值多少，會引發混亂。在加密貨幣社群就有廣為流傳，8年前有一位神人用1萬顆比特幣買比薩，而現在1萬顆比特幣相當於美金1.2億元。不過除了可能影響比特幣，Libra對傳統法幣的威脅有可能遠大於比特幣，各國政府不會坐視不管的看著自己國家的貨幣被一家企業主導的加密貨幣給取代。

Facebook可以解決阻礙區塊鏈大規模採用的障礙之一

現今的區塊鏈技術與加密貨幣難以上手是公認的事情。其中一個很大的原因就是其複雜性帶來非常糟糕的用戶體驗。不管是擁有加密貨幣，在代幣經濟裡使用貨幣或是賣出加密貨幣，整個過程的學習曲線非常的高。相反地，Facebook已經證明了它能夠在用戶使用App的過程中，緊緊的抓住人們的吸引力。Facebook良好的設計與一目了然的用戶介面使Facebook贏得24億月活躍用戶。 如果你的父母可以學會在Facebook上轉發雞湯文，那麼Facebook也可以足夠用戶友好到使用加密貨幣交易。

除此之外，Facebook現有的平台也直接跳過許多項目需要克服的課題——尋找用戶。英國金融行為監管局調查指出，過去只有3％的人購買加密貨幣，7％的人會考慮加密貨幣。

Facebook透過其世界上最大的平台之一引入加密貨幣可以更有效率的讓眾人了解加密貨幣的存在意義，從而激發其龐大用戶對加密貨幣的好奇心。此舉比其他任何項目或大老背書來得更有效率。

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Facebook將對法律中的灰色地帶施加審查和監管

由於Facebook掌握著極高的影響力，讓它足以直接跟政府面對面交談，因此對於加密貨幣監管上會有舉足輕重的影響。Facebook在推出Libra時必然會遇到現階段金融監管灰色地帶。Facebook可以直接與政府打交道，甚至有龐大的資金與最好的律師來達到目的，這些可能協助那些迄今尚未解決的問題。

不過Libra也有可能引發另一個問題，非法買賣。在美國有一個神人叫做Ross Ulbricht ，因創建了絲路這個暗網購物網站，被判入獄。 雖然他還有犯下其他罪行，但是我們就針對創建絲路這個網站所犯下的相關罪行討論。

絲路的誕生不是為了成為一個毒品市場而創建的，而是一個完全不受政府監管的市場。關於絲路的一個鮮為人知的事實是，其大部分收入來自銷售消費品和小麥和煉乳等商品到貧窮國家。不過更多人使用絲路來做毒品買賣。不過，如果絲路的中旨是一個不受監管、平等的絲綢之路，那麼當有犯罪嫌疑的買賣時，是創建這個通道的人有罪，還是販毒的集團有罪？

如果同樣的事情發生在Facebook跟Libra身上，那麼會發生什麼事情？Facebook再怎麼預防，也總會有人找到漏洞，就有如人們可以找到漏洞利用Facebook操控選舉，那麼也能弄明白如何使用Libra買賣毒品。Facebook會對此負責嗎？ 扎克伯格會因為他的用戶的罪而在監獄中度過嗎？這值得我們思考。

Libra是Facebook無限手套的最後一顆寶石嗎？

Libra無疑會顛覆大家對加密貨幣的認知。我很高興推出他們自己的加密貨幣，同時也對Libra感到未知的憂慮。如果Facebook成功推出自己的加密貨幣，那麼Facebook將擁有大量的交易數據。

根據Libra的白皮書，「我們的目標是讓Libra網絡成為公有區塊鏈，可是到目前為止，我們不相信有任何一個公有區塊鏈解決方案可以穩定安全的支持數十億人的交易規模。」所以Libra將朝著PoS的私有區塊鏈方向前進，數據訊息不會公開於大眾，意味著Facebook將會有更多數據。當一家公司已經控制了24億人口的數據時，他們將如何使自己變得更不可或缺？

Facebook是很多人很難戒掉的App，但很少有人會說「沒有Facebook，生活會變得非常困難」。但是在中國，沒有微信或支付寶，在許多層面會造成許多的不便。Facebook的舉動有可能正朝著這個方向前近，以使他們的平台變成必需品。動態消息、粉絲頁、新聞管道，如果Facebook再透過Libra驅動當地經濟甚至全球經濟，那麼我們更難以離開Facebook。

黑鏡是一個涵蓋黑暗未來主義社會描述的Netflix影集。其中一集展示了每個人都生活在一個被分配社交分數的世界。 每當你與某人互動時，他們都可以給你評分。 這些積分影響著你的社會信用評分，分數高可以參加時尚派對，分數低連買車票都有問題。 在這一影集播出幾年之後，中國推出了一個類似的社會信用系統，評量14億人口的信用。 這套系統將於2020年全面強制執行，套用在微信跟支付寶上，目前已有數百萬人試用。

也許Facebook正在試圖模仿微信和支付寶在中國的地位。Facebook推出支付功能已經有一段時間，但是還是難以取代PayPal，也許他們認為通過用自己的貨幣捆綁支付功能，他們也可以變得更不可或缺。騰訊跟阿里巴巴實質上是中國政府監管下的偽民營企業。如果Facebook在全球實現微信和支付寶在中國所取得的成就，它將成為地球上最強大，不受控制的經濟實體，擁有無限的數據和權力。

結語

現階段區塊鏈最大的優勢與應用就是以更低、更快的方式流動資金，Facebook可以讓人們知道加密貨幣有能力解決許多現今面臨的課題，例如，解決有缺陷的金融體系，或是能夠觸及沒有金融服務的地方。

目前Facebook市值美金5400億元，而整個加密貨幣市場市值也才美金3500億元。Facebook有龐大的資源、人脈、金錢、人才和用戶群足以實現無國界貨幣。不過，Facebook發行Libra的道路上會面臨許多問題，例如，各國會讓Facebook如願的跳過法幣直接使用無國界的Libra嗎？一旦Libra建立起信用，各國的法幣也難逃邊緣化命運，沒有哪個強勢法幣會願意接受這樣的結果。另一方面， 扎克伯格強勢的個性與作風，也許可以帶領Libra克服難關，達到其發行初衷。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航