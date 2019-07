七夕情人節倒數中，七種表達愛意的英文片語快學起來

今年的七夕情人節就快到了,大家計畫要怎麼過呢?想好要怎麼和另一半或是心儀的對象表達愛意了嗎?我們快來聽聽美國樂壇暢銷天后泰勒絲的這首《ME!》,看她如何向對方表達愛人在她心目中有多特別!

除了常聽到的「我愛你」I love you,以及歌詞中提到的You’re the only one of you.還有哪些特別的說法可以向心愛的她或他,表達愛意呢?今年就讓希平方帶你愛情世界走一回!

形容對方特別

one in a million

Million 是「百萬」,one in a million字面意思是「百萬裡的一」,在浪漫的情況下,其實就是在說對方是一百萬人中的唯一一個,可以用來描述對方有多麼獨特喔!來看看它歌詞中的精髓:

You’re one in a million. You’re once in a lifetime.(你就是萬中選一的那個。你就是一生中難得遇見的那個。)

曾經紅極一時,由珊卓布拉克主演的電影《麻辣女王》片中就插了這首經典情歌 One in a Million ,我們也來欣賞欣賞吧:

one of a kind

這一句跟one in a million,都可以用來形容對方相當特別。kind在這裡是作為名詞,有「種類」的意思,one of a kind就是「獨一無二的」,像泰勒絲在歌曲中的the only one of you也是類似用法喔!

She is one of a kind. She really is. Don’t ever let her go.(她很特別。她真的是獨一無二。可別讓她跑啦。)

形容愛很大

head over heels for someone

Head是「頭」,heels是「腳跟」, head over heels就像是在說頭跑到腳的位置,其實意思就是在說你對某人「神魂顛倒」啦!

Rachel and Eric are head over heels for each other.(Rachel 和 Eric 對彼此愛得神魂顛倒。)

to be madly in love

大家可能都知道in love有「戀愛了」的意思,那mad是「瘋狂的」,madly是副詞「瘋狂地」,用madly來描述in love,其實就產生了和上一句head over heals類似的意思,都可以用來形容愛得魂不守舍哦。

He is madly in love with you—everyone can see that.(他深深地愛著妳--大家都看得出來。)

to the moon and back

Moon是月亮,to the moon and back是在說到月球的「距離」,如果說你愛某人愛到to the moon and back,就是在說你對某人的愛,像是地球到月球的距離一樣,非常遠,非常愛喔!

I love you to the moon and back. Happy Valentine’s Day, honey!(我愛你愛得不得了。情人節快樂哦,親愛的!)

形容天造地設

a match made in heaven

Match在這裡是「一對」的意思,那就像大家耳熟能詳的made in Taiwan 是「台灣製造」,made in heaven可以想成是「天堂製造」,那a match made in heaven意思就是「在天堂製造的一對」,也就是在說「天生一對、天作之合」啦!

We have so much in common. We must be a match made in heaven!(我們有很多共通點。我們一定是天作之合!)

meant to be

跟上一句大同小異,有「命中註定」的意思。Mean有許多意思,在這裡是動詞「意欲、意圖、打算」的意思,這句被動式片語be meant to do something意思是「註定要...」,所以如果說We are meant to be (together). 就是「我們註定要在一起」。像鐵肺小天后碧碧姐蕾克莎Bebe Rexha的暢銷單曲《命中註定》就有運用到這樣的句型喔。

If it’s meant to be, it will be.(如果它是註定的,那它就會發生。)



They’re meant to be each other’s soulmate. (他們註定是彼此的靈魂伴侶。)

原來聽英文歌也可以學到這麼多好用的句型,大家趕快多聽幾首吧!

