邪靈、惡鬼、殭屍⋯⋯這些「妖魔鬼怪」的英文怎麼說？

不論是東方或是西方，都存在許多怪力亂神的傳說。但你是否曾經想過，我們中文習慣稱作的「妖魔鬼怪」，英文會怎麼稱呼呢？除了ghost（鬼）跟monster（怪物、妖怪）之外，你還知道英文中哪些妖魔鬼怪呢？今天就跟著希平方一起在英文世界來趟知性的鬼怪之旅吧！

英文中的妖魔鬼怪

evil spirit 邪靈、惡靈、魔鬼

Evil是「邪惡」，spirit是「鬼魂、幽靈」，所以evil spirit自然就是指「邪靈、惡靈、魔鬼」囉！例如：

He seems to be possessed by an evil spirit.（他似乎被鬼附身了。）

demon 惡魔、魔鬼

在基督教教義中，demon指被逐出天堂的墮落天使（fallen angel）。但一般會用 demon 代指「惡魔、魔鬼」或「邪惡、有害的事物」。例如：

He ran away in a panic like he was being chased by a demon.（他慌慌張張地跑開，就像後面有魔鬼在追他似的。）



The boy is wrestling with his inner demons.（那小男孩正在對抗他的心魔。）

devil 惡魔 、魔鬼

在基督教教義中，devil指墮落天使的首領（the chief fall angel），常用大寫the Devil代指。但英英字典一般定義為「惡魔、魔鬼」或「邪惡的人」。例如：

He was acting so strangely that many believed a devil had taken control of his body.（他的行為太過怪異，導致許多人認為有惡魔在控制他的身體。）

另外，devil還有幾個常見的慣用法可以記起來，像是：

speak of the devil：字面是「說到惡魔」，其實就是我們常說的「說人人到，說鬼鬼到」。 the devil is in the details：就是字面上看到的「惡魔藏在細節裡」的意思。

bogeyman 惡鬼、妖怪

指那些虛構的、用來嚇小孩的「惡鬼、妖怪」。例如：

The kid pulled the blankets over his head because he was afraid the bogeyman would come and get him.（那小孩把毯子蓋過頭，因為他擔心妖怪會過來抓他。）

vampire 吸血鬼

除了可以用來指「吸血鬼」，也可以用來指「殘酷剝削他人的人」。例如：

They are vampires who gain happiness from the misery of others.（他們是吸血鬼，把快樂建築在他人的痛苦上。）

zombie 殭屍

除了可以用來指「殭屍」，也可以用來形容「呆板、毫無生氣的人」。例如：

He complained that his students always sat in the classroom like zombies.（他抱怨他的學生總是像殭屍般地坐在教室裡。）

這些英文的妖魔鬼怪，你都記起來了嗎？下次看到時，相信就能更清楚它們代指的意思囉！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「妖魔鬼怪」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航