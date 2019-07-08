「文案的美」創辦人林育聖：靈感並非神賜，而是敬業態度給的

文：lingweiyu

在社群時代裡，你要說一件事，卻沒有理會、甚至沒有人聽見。

這時彷彿你手上的麥克風被人消音，意見和表述都被埋沒在快速變動的洪流中。

想要找回發言權，你需要掌握文字的精準度和理解對方需求進行溝通。

今天的主角是「文案的美」創辦人林育聖。

認識林育聖的人，你可能是從「每天來點負能量」開始，所有人都沒想到，這個70萬人的粉絲團突然宣布停止更新。

選擇優雅地告別，把這個作品留在最美好的時刻，是因為他的價值觀。

在粉絲團還小的時候，某些玩笑並不會有人在意，等它大到一定程度時，會有人在意這件事情，到了要背負社會責任的時候，玩笑就不能亂開了。

商業文案上的精神亦然，無論是寫東西、賣東西，它的力量比你想像的還要巨大。

他在看似可以躺著賺的時候決定告別，轉身擁抱立志做為一生志業的文案，究竟對他來說，「文案」的葫蘆裡賣什麼藥？讓林育聖決定把它當作飯吃？

從專業，到商業

出社會後，他在工作之餘同時經營部落格，一直寫到覺得自己的水準足夠，開始思考：什麼能夠支撐起商業模式？

林育聖發現在涵蓋眾多技能的行銷範疇中，「文案」是他最有自信的。

清楚不能貿然投入的他，為確定文案是否有市場價值，不斷專研相關書籍、上課和深入分析，確認有自己能夠切入的空間，找到生存的機會。

有趣的是，他發現大部分的文案工作都以「個人接案」的形式為主，他便開始想為何沒有人以「公司」的角度經營這件事？

一間提供文案服務的公司，必須找尋可說服客戶、可複製能力的方法，於是他開始花費許多時間，將學習系統化、組織架構化。

現在「文案的美」培養一位文案師，大約花六個月的訓練，就能有個模樣。透過給新人的教育訓練，法則、架構和觀察練習，更容易進入狀況，而不是花很多時間摸索。

Photo Credit: 工作生活家團隊攝影

文案不只需要「技術」，還需要「體力」

談到對於如何鍛鍊文案，身為過來人他認為：

過去的累積是體力，另一個則是技術。

「體力」是一個文案人的底蘊，來自過去的閱讀累積，以及對於社會的體察，要把文案寫好，首先要有體力，再練技術。技術好學，但體力只有透過時間才能成形。

文案在過去比較難被系統化的傳授，這個世代很多技能是來不及進入到學程。例如廣告投放，沒辦法進入到教育體制。但文案其實能建構一套可依循、學習的步驟和架構，進而成為專業。

像近期出現的新興職業選書師、整理師一般，「師」是所謂的專業的象徵，他認為文案從業者，應該被稱為「師」的角色，也就是「文案師」。

以做料理和廚師的差異做譬喻，每個人都能夠做料理，但廚師不會只做一道菜，人人都可以寫文案，但文案師是一個職業與專業，需要具備全面性精通的角色。

從文案師的角度看文案寫作，林育聖認為：「文案沒有好壞，只有知音。」

如果目的是：創作，只需單向地把自己想和世界說的話說出來，透過「吸引」來展現自我風格。

反觀商業，則必須找到一群喜歡你的人，不能曲高和寡，是要走入人心。

他也提醒，文案精神就是要互動，不要寫出佈告欄式的文案。

先問問自己，這篇貼文你是否也願意分享出去？

靈感不是神賜的 而是「敬業態度」給的

又要教學，又要幫客戶寫文案，你可能會猜，林育聖的「靈感」一定是取之不盡用之不竭。但身為作為文字創意的工作者，林育聖認為：

靈感，應把它視為是一種敬業態度。

一名創作者，不能視「沒靈感」為拖稿託詞，他直言如果沒辦法履行，就無法真正地走下去。好的工作態度，是時常注意到自己的不足，進而去補足。

文案先天條件來自耐心，寫文字是一個緩慢的過程。很多人學文案會想要密技和「一招爆紅」的方法，但「學會」和「用」是兩回事。

學會要有耐心去累積，僅需要用的話，只要學會幾個方法就可以。

林育聖觀察到，習慣會成為能力，能力會找到方法。

但真的走到追求頂尖，才會是天份的差異所在。

我認為上天沒有這麼殘酷，他會給每個人一、兩個天份是你的本能所在。這個能力足以超越其他人，很可惜的是不一定能在這個時代發揮。

天份若沒有辦法發揮，會給你很多樣專長，會有五到十樣你能夠得心應手，擠身在圈圈裡的前20%，足以過好你的生活。

林育聖建議大家不要只尋找天份，培養自己的專長秘訣就在於挖掘出兩個以上的專長，就會比九成以上的人都還要好，專長疊加的效果就會更好，後天鍛鍊也成為是否能把興趣當飯吃的關鍵要點。

文案表面上產出物很少，但不代表付出的少，說服客戶接受它的價值是必須努力的方向。

有兩個方式可以努力，一個是挑客戶，另一個就是予以「給我們做就一定不會出事，出事我來擔」的保證，亦提供銷售頁、社群文案等售後服務，每個用字和精神他都要做到無懈可擊！

沒有時間去做，也想做的事，就叫興趣

社群會蓬勃發展，是「分享」變得容易。它會產生互動，觸發興趣茁壯的關鍵。

本質是互動和分享，崇拜只是一個必然產生的果。

這世界的包容度高，樂於分享、知識、喜好、專長，願意分享就會找到喜歡你的人。

林育聖也鼓勵大家勇於分享，敢接受意見和批評，因為分享就會有人批評，慢慢地進步與成長。

不是每個人都要成為大師才能分享，分享程度的好壞不在於你能夠吸引多少人，而是吸引對的族群。他引用一句勵志話，「你不一定要很厲害才可以開始，但你一定要開始才可以很厲害。」

在攀向「變厲害」的山頭時，不少人想得到興趣的好處，不想付出，而忘了什麼叫真正的興趣。

因為興趣是一件就算沒有時間、很忙碌，也會想去做的事情。很多人對自己的興趣萌芽太小，很容易被怠惰迷失，或只是某件事很輕鬆，而那比較接近是稱作「嗜好」。

起初一般人的模式，多是「工作歸工作，生活歸生活。」但大部分的人皆是足以支撐他原本的生活後，才有將興趣當工作的可能。

有了興趣，也有想要分享的念頭，你就需要透過文案，讓更多人看見你、聽見你。在這個人人都能夠成為自媒體的時代，能夠寫，就像手上多了一隻麥克風。

但，別忘記上面提到的重點，你要確認自己的發聲管道是否順暢，說大眾聽得懂的話。著重輸出的技巧，更要時刻鍛鍊及檢視自己跟世界溝通的方式。

你也想寫出高互動、知音能懂的文案嗎？

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本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航