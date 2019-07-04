24歲鐵路警察遭乘客刺傷殉職，除了人力不足還有什麼問題？

昨（3）日晚間台鐵自強號發生補票糾紛，一名李姓警員到現場處理卻遭到鄭姓旅客以水果刀刺傷腹部，員警雖受重傷仍與鄭男扭打，隨後台鐵工作人員與支援警力趕到合力逮捕並帶回偵辦，但受傷員警經全力搶救後於今（4）日早上8時不治，因公殉職。這也再次凸顯出除了人數不足，裝備和訓練都不夠的問題。

鐵路警察局高雄分局嘉義分駐所表示，涉嫌行凶的54歲鄭姓男子，昨晚從台南登上台鐵北上自強號152次列車，被列車長發現未買票，列車長要求補票時，鄭男情緒失控，大聲咆哮，由列車長通知鐵路警察處理。

24歲的嘉義分駐所員警李承翰，昨晚8時42分在列車停靠嘉義站第2月台時登車處理時，情緒失控的鄭男竟持刀攻擊員警，造成李承翰受傷，臟器外露，送往嘉義基督教醫院救治。院方表示，李於昨晚9時10分送到醫院，到院時臟器外露，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，上腹部有一道約5公分刀傷，經搶救後才恢復心跳。

醫護人員共為李承翰輸血1萬多CC，一直到今天清晨4時才完成手術，轉送加護病房，但今天清晨7時30分左右李承翰失去心跳，經院方緊急搶救，仍於上午8時多宣告不治。

鐵路警察局嘉義分駐所表示，李承翰是嘉義人，台灣警察專科學校專科班第31期第一名畢業，分發到嘉義派出所後從事鐵路警察工作5年多，工作表現賣力，經常受表揚，大家對於他的不幸都感到非常難過。

李承翰隸屬於警政署鐵路警察局高雄分局嘉義派出所，內政部警政署長陳家欽今天前往嘉義市立殯儀館慰問家屬時表示，嫌疑人攻擊因公執法的警察，他呼籲司法機關一定要嚴懲。警政署後續會爭取最高撫卹。

內政部長徐國勇受訪表示，李承翰撫卹金大約有新台幣1900多萬元，但是再多的錢也不能彌補一個年輕的生命，內政部也會在各方面協助家屬，並研議是否讓李承翰晉升巡官，或入祀忠烈祠。

Photo credit: 中央社 警方表示，李承翰是警專31期第一名畢業，12日將過25歲生日。（警方提供）

台鐵列車長僅能柔性勸導自保

台鐵表示，列車長每天在列車上都會遇到各種不同旅客狀況要處理，有人曾建議應配帶電擊棒或辣椒水，但因無執法權力，即使面對無理旅客時，也只能採取柔性勸導。

在台鐵有8年資歷的列車長李晁鳴提到，列車長最常遇到是補票糾紛，其次是喝醉酒、騷擾其他乘客等，他個人去年查驗票，旅客補票金額就達新台幣20多萬元。

李晁鳴也遇過無理取鬧的旅客，就是堅持不補票，他說，遇到這種情形，會先請旅客再想一想，若還是不補票，也避免正面衝突，而是很平靜告訴對方，會請警察將不補票旅客帶下車。李晁鳴認為，就算列車長有執法權，考慮目前公務員常處在劣勢的社會風向，及後續繁複的司法訴訟，也不會輕易採用。

台鐵在訓練課程中，也教授列車長防身術，不過，因時數只有幾小時，李晁鳴說，多數列車長很難經過幾小訓練就懂得如何熟練運用。

台鐵產業工會表示，列車長及站務員隨時有可能面臨此類危機，繼松山站列車爆炸、鄭捷殺人事件後，台鐵局針對慘痛經驗，僅僅是發給車長一支木棍，且不是每列車都有。也呼籲鐵路局應提供保安防護用品，像是防身噴霧器等，以維護員工安全。

台灣鐵路產業工會秘書長蕭農瑀也指出，從基層員工經驗可以看到，無票上車是造成旅客糾紛的最大因素，鐵路局應該嚴格執行、不要有無票上車的狀況發生。

「鐵路警察」的人數、裝備和訓練都不足

「台灣警察工作權益推動協會」指出，目前對於服勤的教育訓練模式，最大的問題在於相關技術與課程未真正考量實用性，例如在本次事件之中，可見錯誤的教育訓練導致錯誤的判斷而造成憾事，警界內的訓練模式迷信「奪槍術」「奪刀術」等不切實際的技術，大多都沒有正視「正確的現場判斷」及「實務上可使用之技能」。



此外，在施行強制力的部分，還有裝備的不齊全，所謂次級武力（辣椒水、警棍）在現場沒有攜帶或沒有發揮作用，這牽涉到目前多數警察人員對於公發裝備不甚信任，除常見「警棍自行購置」，辣椒水在目前的執法現況也多有不足，若於密閉空間中，應使用水柱或膠狀辣椒水避免擴散，但現況各地警察局自行購置之辣椒水品質與規格不一，也不一定人手一支。



有關值勤人力部分，警察值勤方面應以優勢警力為理想狀況，本案中也凸顯人力不足問題，經協會進一步了解，目前各地鐵路警察單位人力普遍不足，原因出於近年大眾交通建設規模增加與複雜化，但現有員額仍僅有682人，員額編制規定沒有隨之修改；而廳舍老舊導致警力容納人力不足，甚或近年有人力縮編，這都可能造成鐵道上值勤人員之服勤風險提升。

台灣警察工作權益推動協會監事黃約農呼籲，政府除了應全面檢討教育訓練課程規劃、落實狀況外，也應將勤務規劃方式調整為雙備勤，減少單警服勤狀況，並應增加員額編制、改善廳舍。

此外，也有資深警官說，鐵路警員遭攻擊，可能事發突然，就算身上配有警槍、棍或辣椒水，考量其他旅客安危及列車空間狹小，基本上不會貿然使用，但員警可穿戴防彈背心或使用電擊槍，就算歹徒持刀近身攻擊，當下應能降低受傷機率。

警政署今天說，鐵路警察局警員平時職務分有巡邏、備勤、守望與值班，但鐵路警察局警員人數配置較少，執行巡邏、守望勤務時，基本上是編排由一名員警執勤，並依勤務狀況攜帶相關裝備，像守望會攜帶蒐證器材、警棍、警槍與警用無線電；巡邏是警槍等裝備，至於防彈背心則由當地主管認定是否穿著。

電擊槍部分，警政署說，台北捷運曾發生鄭捷隨機殺人案，目前僅台北、桃園與高雄捷運警察隊配有電擊槍，鐵路警察局曾提出規劃研議配戴，但考量嫌犯可能裝有心臟支架等狀況，目前尚未配置。

內政部警政署長陳家欽今天也說道，李承翰執勤一切符合規定，由於鐵路警力較單薄，行政院長蘇貞昌已指示增加260名鐵路警察，全力支援鐵路警力，勤務上會全面檢討。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午在行政院院會後轉述，蘇貞昌說，政府將會優先增加公共運輸警力、減少單警執勤；今年10月以後，會陸續增加260名警力投入鐵路警察局，並改善制度與設備，在保護乘客的同時，也要維護執勤警察的安全。

北捷、高捷如何因應？

台北市警察局捷運警察隊隊長陳金城今天表示，為防範類似狀況，現已加強提升維護捷運旅客安全作為，除增加2名員警專責巡邏列車及站體，針對台北車站等重要車站也編排守望勤務，且線上執勤員警均配戴手槍、電擊槍、警棍、辣椒水噴霧器。

陳金城指出，捷運月台層及詢問處也配置長棍，若遇突發案件時，可提供給站務人員或保全使用。為了讓優勢警力在案發後抵達現場，各捷運站主詢問處及月台層安心候車區皆設有巡邏簽箱，此外，每個月也會辦理警員使用手槍、電擊槍等訓練，並定期和捷運站務人員及司機辦理維安訓練。

高雄市捷運警察隊上午則通令捷運警察因應處置作為，於處理事故時，不可調派單警前往，應迅速調派鄰近所有巡邏警力一起前往處理；通報轄區分局警力支援；善用辣椒水及警棍，確保執勤安全；請高雄捷運站務、保全人員協助。

一名捷運警察表示，雖然高雄捷運的沿線路線長與站體數多，但於每站體和車廂隨時都有巡邏警力，除了提高見警率，也與轄區分局警力互聯互防，可隨時提供特勤等警力支援，防範類似襲警事件在捷運轄區發生。

高雄市捷運警察隊現有警力約60人，目前維持單警巡邏，但指示處理事故不可調派單警，一定要通報支援警力協助。

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核稿編輯：楊之瑜



