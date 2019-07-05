當「韓粉」變成保守派代名詞，北漂青年們開始「遇韓不投」

韓國瑜之所以可以無視市政空轉的批判，同時將責任轉移到中央身上，憑藉的就是韓粉胳臂往內彎、不分是非的內聚力與排他性。

不可否認的是，從去年選戰迄今，韓國瑜透過仇恨與二元對立的邏輯與自身操弄民粹政治的天分，成功將韓粉動員起來並成為一股新的政治勢力，不僅夷平了民進黨執政以來政治板塊，同時也摧毀了國民黨菁英政治的建制。隨著韓國瑜的政治誠信與執政能力備受質疑後，同時也催化各類傳統菁英藍的反撲力量，這股浪潮隨著郭台銘參選以及資深媒體人的表態批判，達到最高峰。

面對輿論的批判、高雄市民不滿以及藍營支持者的反彈，韓國瑜的支持率與民調開始下滑，在危機感之下，韓國瑜索性放下登革熱蔓延的風險，啟動在全台各地的造勢，規格之高、地方派系動員之強、韓粉向心力之高可能是任何政黨初選未曾見過的景象。

韓粉的支持動力為何？他們內心世界有何想法？他們如何看待韓國瑜的人格特質，成為研究台灣政治的重要課題。

凝聚韓粉的真正力量：保守勢力

深入觀察，「痛恨民進黨」可能是韓粉最大的情感交集，即便討厭民進黨的理由不盡相同，但是保守主義應該是共同的語境邏輯，而韓國瑜對於這群人不僅是主持正義的代理人，更是回到國民黨統治「那個美好年代」的救世主。

有些軍公教因為年金改革產生相對剝奪感，因此韓提出檢討年改甚至恢復十八趴就讓他們感激不已；一些人認為民進黨大搞文化台獨要毀滅中華民國，所謂的公民社會就是對黨國體制的解構，婚姻平權無異傳統價值塌陷，揚棄九二共識象徵兩岸關係走向戰爭，這些人活在彼時的威權的政經體制，崇拜權威而且痛恨多元開放的平等精神，一首夜襲就把黨國的基因給激化出來。

韓國瑜的肢體語言、講話的口吻、文宣的調性與美學大致符合這些人的感官品味，回歸到1980年代的時空情境滿足了「沒有民進黨、沒有太陽花、沒有公民社會」的虛假意識。

Photo Credit: 中央社

庶民總統支持者的背後，充滿了靠體制得益的群體

這些人在黨國體制下，多半是扈從制度的既得利益或分配者，無所不在的特權不僅使其擁有較佳的政治地位與社會關係，也擁有與之相適應的經濟收入與文化霸權，因此他們擁有與生俱來的莫名優越感。諷刺的是，這些自詡是菁英的人士不願承認，他們並不是個人條件與努力奉獻成就了自身價值，而是這套特權制度的受益者。

在他們眼裡，民進黨推動轉型正義與各項改革，正是剝奪了了黨國特許的權利，如果其他國民黨政治人物對此無能為力，韓國瑜自然成為建制派以外的首選，除了拿回自己失去的利益，韓國瑜還能教訓民進黨，完成少康中興甚至奪回政權，「能贏就好。基於如此執著信念，韓國瑜能力人品如何，與地方派系存有什麼複雜的淵源顯然都不是重點。

由此觀察，部分的韓粉對於國民黨傳統的菁英建制心存不滿，在他們心中馬英九執政成績不佳，又無法解決王金平的政治問題，是導致國民黨敗選的歷史罪人；朱立倫雖然有著顯赫的學經歷與背景，但是第一時間怯戰而後換柱也是藍營走向衰敗的象徵；吳敦義主政的黨中央，無力提出有效論述與對策來抗衡民進黨的「政治追殺」，更沒有端出贏的人選與策略的條件。

「接地氣」的形象，其實建構在邊緣人之上

韓粉固執認為，放眼望去，馬朱吳等人或立法院等青壯派菁英，都是國民黨培養出來的一時之選，拿中山獎學金且都位居高位，為何不能解決國民黨困境，而且「放任」民進黨在轉型正義、年改與黨產等議題「倒行逆施，胡作非為」？如果建國民黨制菁英對大局無能為力，不如讓「接地氣」的韓國瑜完成重責大任。

在高雄選戰裡，證明韓確有選戰天分並掀起台灣政壇千堆雪效應，這此背景下高雄市政如何荒唐，韓國瑜身邊根本無幕僚、對於治理國家全無方案似乎也不重要了，因為他真心相信：「錯過了韓國瑜這次，國民黨再也沒有更好機會奪權」，既然勝選才是王道才有出路，韓國瑜本身的性格缺陷與能力完全不是考量重點。

有趣的是，對於人生處於魯蛇地位的中年失業老藍男而言，韓國瑜的成功模式簡直就是自己可以得到救贖的希望，韓國瑜在卸任立委接任北農總經理翻身前，過的就是鬼混江湖邊緣人的生活，五湖四海或打麻將的酒精人生，反成了特定媒體以「接地氣」出場的造神形象，在這些市井小民眼中，韓國瑜彷彿就是自己的希望寄託——如果他可以，為什麼我不可能？

這種同理心的投射下諷刺的是，這些人看到的是韓國瑜自封的「庶民形象」，卻從來不知道韓的權貴身份，韓國瑜的崛起有其特殊的時空背景與政經脈絡，不可能再重來，也無複製的條件。

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這種同理心的投射下諷刺的是，這些人看到的是韓國瑜自封的「庶民形象」，卻從來不知道韓的權貴身份，韓國瑜的崛起有其特殊的時空背景與政經脈絡，不可能再重來，也無複製的條件。

曾經是最有力的支持者，「北漂青年」開始「遇韓不投」

最早醒過來的韓粉，可能是去年因為「北漂青年」文宣，從而支持韓國瑜的青年世代。

在年輕朋友的心中，韓國瑜現象只是一場宿醉掙扎的過程，去年基於創新改變或是試圖擺脫高雄又老又窮的困境將票投給他，然而今年看到韓國瑜選上後市政荒唐表現後，頓時間覺得自己頭痛欲裂痛苦萬分，不僅選擇拋棄這種政治人物，並且用具體行動進反制，這就是韓國瑜在四十歲以下青年世代民調崩盤的原因，也是罷免韓國瑜將成氣候的動力來源。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航