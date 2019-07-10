《閃電擴張》：誰率先取得規模化優勢，就能「贏者全拿」

文：雷德・霍夫曼（Reid Hoffman）、克里斯．葉（Chris Yeh）

當率先取得規模化優勢，就能贏家全拿

發動閃電擴張，最常見的主動出擊原因是為了達到關鍵數量，並藉此獲得持久的競爭優勢。有時這單純是為了達到規模經濟，比如亞馬遜或沃爾瑪，但更常是因為關鍵數量會觸發網絡效應，如Uber或Airbnb。

如果已有公司率先取得規模化優勢，你再發動閃電擴張就不太可能成功。亞馬遜與雅虎都曾試圖正面挑戰eBay的拍賣事業，但eBay的買賣雙邊市場所形成的網絡效應，已讓它率先取得規模化優勢，且強大到無法攻克。相反的，當亞馬遜開始銷售音樂CD（是的，音樂曾經透過實體碟片銷售），很快就擊潰了既有市場領導者CDNow，因為這個市場沒有網絡效應。

你也可以針對特定市場或一群特定顧客，率先取得規模化優勢。拉丁美洲電商巨人MercadoLibre在1999年創立時，亞馬遜的營收已達數十億美元，而eBay也正積極拓展海外市場。但MercadoLibre還是率先在拉丁美洲市場取得規模化優勢，建立起蓬勃發展的業務。在「規模大師」的一次訪談中，MercadoLibre創辦人暨執行長蓋爾佩林（Marcos Galperin）說明他們是怎麼做到的：

在創辦MercadoLibre之前，我曾針對20名拉丁美洲學生做過一項調查（他們是我在史丹佛商學院的同學），他們都說創立一家「拉丁美洲的eBay」這個主意絕對行不通。當時，eBay其實只在美國、德國與日本營運並獲得成功。

正因MercadoLibre勇敢進入其他企業怯於涉足的市場，才與對手拉開了距離，率先取得規模化優勢。

千萬不要把達到關鍵數量和取得先進者優勢（first-mover advantage）混為一談。率先進入一個市場，也許可讓你贏得別人讚譽你是有願景的人，但如果你沒有在對手之前，取得規模化優勢，最後你只會在維基百科中看到自己成為對手頁面的一個注腳。

然而，也有可能率先擴大了規模，卻沒有取得任何優勢。如果你無法找到任何網絡效應或鎖定顧客的可能，規模化帶來的好處可能並不值得你去發動閃電擴張。例如既有餐廳的餐點外送服務（這純粹是商品生意），不太可能創造任何長久的競爭優勢，也就不值得你為此展開代價高昂的閃電擴張攻勢。

不論時機好壞，都可借勢

閃電擴張只在熱門市場才行得通嗎？其實，這個策略在任何市場條件下都能成功。關鍵差異在於衡量一家公司的成長率高低，要以相對值而非絕對值來看。在快速成長的市場中，年成長100%的公司有可能正在流失市占率；在動盪時期，年成長50%的公司，則可能正在獲取足以主宰市場的市占率。

時機好的時候可以成功進行閃電擴張，時機壞的時候也可以，不過市場條件確實會影響你的策略，也應該如此。

熱門市場比較容易吸引資金與人才（尤其是資金）。Uber自創立以來已向投資人募集了數十億美元的資金，這使得它可以向司機和乘客提供巨額補貼，以吸引更多駕駛與乘客加入，強化了雙邊市場的網絡效應。

充裕的資本也讓Uber得以大膽擴張進入其他市場，搶在競爭者之前達到關鍵規模。即使經歷了醜聞纏身的2017年，Uber依然讓對手Lyft相形見絀。2017年7月，Lyft達到每日100萬乘車次數，Uber早在2014年底就達到了。

在網路泡沫破滅那段慘澹時期，谷歌依循閃電擴張戰略，利用與美國線上的分銷協議，大幅擴張AdWords業務。根據2002年5月宣布的協議內容，由谷歌驅動的美國線上搜尋結果所產生的營收，85%歸美國線上所有，每年還有1.5億美元的最低保證金額；當時，谷歌在銀行裡的資金根本不到這個金額的十分之一。

這個協議看似冒險，因為當時那斯達克指數已從兩年前的高點下跌近80%，但或許正是因為這個明顯的風險因素，讓谷歌在競價中贏過其他服務供應商，如上市公司Overture與Inktomi。

儘管協議中給美國線上的營收份額與最低保證金額都很高，但谷歌改良後的AdWords演算法仍讓雙方都有高利可圖。2001年，和美國線上合作前，谷歌營收約1,900萬美元，到了2003年合作，雙方合作一年後，谷歌營收躍升近20倍，達到3.47億美元。

沒有人可以真的知道市場在哪一年會成長或衰退。但無論時機好壞，閃電擴張都可以成為你讓商機變現的關鍵策略。

當速度是競爭優勢

如何更快行動？一旦決定進行閃電擴張，你就必須自問並回答這個關鍵問題。這不只是在有限資源下工作得更勤奮或更聰明做事的問題，而是要做其他公司通常不會做的事，或選擇不做其他公司會做的事，你也須忍受更多不確定或更低效率。

例如健身課程的每月訂戶服務ClassPass創辦人卡達奇婭（Payal Kadakia）在2015年決定要在三個月內讓員工人數倍增，才能讓ClassPass擴張到更多城市。為了達到這種速度，卡達奇婭和團隊放棄傳統雇用流程，轉而依循兩個簡單的規則。

首先，他們透過個人的人際網絡雇人，並且認可有品牌認證的人才。比如，有員工推薦在管理顧問公司貝恩工作的朋友來應徵，這樣的人選就會受到聘用，因為ClassPass假設這個人是聰明的，也能與人融洽相處。

第二，面試時不詢問應徵者的相關技能，這樣可省下時間，讓面試官多了解應徵者是否認同公司使命。這很瘋狂嗎？也許。但ClassPass身處一個擁擠的新興市場，能夠比競爭者更快雇用到人才，有助於它維持並強化領導地位。

閃電擴張也需要高度聚焦於風險管理。閃電擴張需要冒險，但不是不必要的冒險。雅虎共同創辦人楊致遠在霍夫曼的「規模大師」播客訪談中說過：「所有大膽的策略都有風險。如果你看不見，就是在對風險盲目的狀態下飛行。」

最後一個提醒：可以閃電擴張不代表你就該這麼做。你把商業規則統統拋到一邊，並不比遵循這些規則更能保證成功。

在領英草創時期，我們知道要讓用戶達到關鍵規模是一大挑戰。我們必須做很多推廣工作，才能讓專業人士了解我們的價值主張。多數人沒有體會到他們個人網絡的力量，或科技能如何幫助他們改善、擴張並利用這些人際網絡。不少人建議我們採行一個做法，那就是募集大量的創投資本，並展開積極廣告攻勢以加速用戶成長。

這會是閃電擴張的典型例子，在不確定情況下犧牲效率，以換取成長。但我們決定不採行這個策略；我們相信競爭情況還不像許多人以為的那樣緊急，而維持比較低的燒錢速度，讓我們可以等待市場接受我們的觀點。

我們採行的是「緩慢而穩健」的新創成長策略，但那些建議我們投入閃電擴張的人警告我們，競爭者將把我們遠遠拋在後頭。當時我們並不擔心，因為我們對市場的解讀，是競爭對手如Plaxo並不真正了解職場社交網路的力量（他們反而把自己的產品當成通訊錄在操作），因此和我們爭奪的不是同一個市場。後來發展證明我們的假設是對的。

如果承擔額外成本與不確定性不能真正帶來優勢，那最好還是依循傳統的商業規則（至少暫時如此）。如此一來，在適合閃電擴張的時候，你的組織會是有效率且運作良好的，也更能準備好展開規模化。

領英最後找到的重大商機，是銷售企業版產品給人力招募者，當時我們已是比較成熟的公司，也有能力做出重大判斷，有信心展開閃電擴張。

相關書摘 ▶《閃電擴張》：三大關鍵創新技巧讓你的公司快速變大，更能贏得頭獎

書籍介紹

本文摘錄自《閃電擴張：領先企業如何聰明冒險，解開從1到10億快速成長的祕密》，天下雜誌出版

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作者：雷德・霍夫曼（Reid Hoffman）、克里斯．葉（Chris Yeh）

譯者：胡宗香

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曾協助多家新創公司從車庫發展成10億美元級企業，讓許多素人變身商業巨人的矽谷人脈王霍夫曼發現，領先企業與頂尖人士的共同祕訣就在掌握了一套成長方法，而這個祕方就是閃電擴張：以一系列出奇制勝的戰略，快速擴張並徹底擊敗對手。

霍夫曼在史丹佛開始教授這套課程時，人氣火爆，風靡商業界，甚至政治圈。大多數商學院案例提供的都是非戰時理論，但現今的商業競爭，需要你採取閃電戰思維。這才是推動世界發展與個人成長的全新法則：要在網路化時代生存，你必須贏得頭獎。

讀完這本書，你將學到：

什麼時機、情境最適合閃電擴張。

需要哪些心理準備、團隊準備，甚至對投資人做心理建設。

什麼樣的團隊與產業適合實行此擴張方式。

企業處於什麼時機點，更適合發動閃電擴張，何時又最好停止。

不同的擴張階段會面臨什麼風險與挑戰。

商業模式、成長策略與管理創新如何混搭，最能在高風險中創造高回報。

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7種高獲利商模：發展位元、成為平台、免費增值、網路市集、訂閱服務、數位商品、動態消息。

9個突圍管理法：擁抱混亂、雇馬上能用的人、容忍壞管理、任由火燒起來、推出不完美產品、忽略你的顧客、做不能規模化的事、超額募資、讓公司文化不斷演化。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航