《閃電擴張》：三大關鍵創新技巧讓你的公司快速變大，更能贏得頭獎

文：雷德・霍夫曼（Reid Hoffman）、克里斯．葉（Chris Yeh）

一家新創公司一旦成長到擁有一項必勝產品、有明確且規模夠大的市場，以及健全的分銷通路之後，就有機會成為規模化公司去改變世界，影響數百萬甚至數十億人的生活。

企業從新創到規模化，最直接的快速道路，就是透過閃電擴張所產生的超高速成長。

以企業軟體公司Slack為例，當它的團隊通訊App在以軟體開發團隊為對象的初始市場中迅速被採用後，就達到了這個關鍵階段。

從Slack創立到初次推出產品，中間相隔近五年。不過，產品一旦推出，透過Slack用戶一次可加入多名同事，快速驅動用戶成長。新用戶透過簡單的網路應用程式，或在iTunes或Google Play下載的手機App快速加入，順暢無礙的過程也推升用戶成長。進入這個階段後，Slack開始快速擴大規模，以迅雷不及掩耳的速度擴增人員、資本與用戶數。

Slack成立的第一個五年共募得1,700萬美元；產品推出後的八個月內，又募得1.63億美元，到2017年底總計募集了8億美元的資金。

不論是全球大企業，還是某個車庫裡崛起的新創公司，任何人都想要像Airbnb、微信和Slack一樣成功。但真的能做到像切斯基和馬化騰那種程度的，卻是鳳毛麟角。那些從市場上消失的公司和成長為全球巨頭的公司，真正的差異是什麼？

閃電擴張是一種策略和一套技巧，幫助企業驅動和管理在不確定環境下優先考慮速度而非效率的高速成長。換句話說，這是個加速器，讓你的企業飛快成長，徹底擊潰對手。

不只是快速變大，贏得頭獎才能生存

閃電擴張的超高速成長，不僅是「快速變大」這麼直截了當的策略，還包含許多和傳統商業思維完全不同的做事方法，而且是有目標且刻意這麼做的。在網絡化時代，閃電擴張不僅是競爭策略，也是生存策略。你必須做個艱難抉擇：

承擔因展開閃電擴張帶來的額外風險與不安定感。

或接受對手比你早閃電擴張，讓你陷入更大風險。

隨著世界改變，哪些新創公司受到破壞並從此消失，哪些又擴大成為市場領袖並塑造未來，造成差異的關鍵就在於誰能成功閃電擴張。

領先企業的創新跟你想的不一樣

透過對谷歌、亞馬遜與臉書等公司領導層的大量研究，以及和他們的直接接觸與對話，加上我自己身為創業家與投資人的經驗，我們找出了創業家與投資人用來打造具競爭優勢公司的三大關鍵技巧。這些基本原則並不侷限於哪個地理位置，可普遍適用於在任何產業生態中打造好公司，只是難易度不同。

關鍵技巧1：商業模式創新

閃電擴張的第一個技巧，是設計一個真正能夠成長的創新商業模式。這聽起來像是在上「新創公司入門課」，但就是有許多人忽略了這個關鍵要素。

許多新創公司都犯了一個重大錯誤：專注於科技、軟體、產品和設計，卻始終沒把商業面想清楚。我所謂的商業是最基本的：公司如何靠獲取顧客、服務顧客賺錢。許多人都把矽谷工程師當作神人，但那些被奉為天才的創業家，不但是科技怪才，幾乎個個都是商業奇才。

新創公司要想超越市場上那些實力堅強、具競爭優勢的老牌公司，就必須靠商業模式創新。以Dropbox為例，他們要如何和微軟與谷歌競爭？這些業界巨人在科技、財務和市場力量上都有絕對優勢。Dropbox創辦人與執行長休斯頓深知，他不可能只仰賴比較好的技術或比對手更好的執行力勝出，「如果你的作戰策略和競爭對手的一樣，你的麻煩就大了，因為他們很可能會以遠比你多的資源來玩這套策略！」

休斯頓必須設計一套更好的商業模式，才能出奇制勝。以檔案分享為業務焦點的模式，代表Dropbox為顧客創造價值和從顧客端獲取收入的速度，必須遠快於Dropbox需要儲存的檔案數量的增加速度。Uber與Airbnb以驚人的速度建立了規模龐大的事業，靠的也是新穎的商業模式，而非前所未有的新科技。

關鍵技巧2：策略創新

要成功達到閃電擴張，競爭優勢必須來自內建於商業模式的成長因素。比如網絡效應，搶在對手之前做大，成為第一家達到關鍵規模的公司，觸發正向回饋循環，這種率先規模化的優勢會讓贏家多拿，甚至贏家全拿。

例如，Uber以城市為單位發動積極擴張策略，減少乘客等待的時間，乘客透過Uber叫車的速度比其他預約叫車公司快。這個策略考量吸引了更多乘客，因而吸引更多駕駛加入，市場流動性提高，進一步讓乘客更快叫到車，又吸引了更多乘客，如此正向循環。

閃電擴張不只是積極成長的策略，你採取的做事方法，若以傳統商業思維來看並不合理。比如，在不確定環境下，優先考慮速度，而非效率。閃電擴張還包括必須做一些看起來似乎無效率的事情，比如花錢請建築工人一天24小時趕工，好讓迪士尼樂園能早幾個月開幕，或是票價打一折，以便更快達到100萬遊客的目標，並讓那百萬名遊客能帶動千萬名遊客。

關鍵技巧3：管理創新

閃電擴張所需的最後一個技巧是管理創新，那是因為極快速成長對組織與員工會帶來極大壓力。

我很喜歡提醒創業家與高階主管，不管你的商業模式與成長策略有多高明，如果沒有很多實務經驗，你不可能在現實世界打造出一個成功企業。但當你推動閃電擴張時，這個問題會被放大。

閃電擴張公司隨著組織成長，必須快速經歷一連串關鍵轉變，擁抱違反直覺的各種規則，例如雇用你現在可以用的人就好；放任一些事情發生，不是所有問題都要解決。

不管你是公司創辦人、經理人、員工，還是投資人，了解閃電擴張都能讓你在這個以速度為關鍵競爭優勢的世界裡，做出更好的決策。憑藉閃電擴張的力量，賈伯斯、貝佐斯、馬雲都建立起改變世界的企業，而且影響力仍在持續。

相關書摘 ▶《閃電擴張》：誰率先取得規模化優勢，就能「贏者全拿」

書籍介紹

本文摘錄自《閃電擴張：領先企業如何聰明冒險，解開從1到10億快速成長的祕密》，天下雜誌出版

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作者：雷德・霍夫曼（Reid Hoffman）、克里斯．葉（Chris Yeh）

譯者：胡宗香

速變時代下，你需要一套在風險中掌握勝算的新能力！

史丹佛震撼課程解密贏家全拿時代優先考慮速度的閃電成長法。

要成功，你必須打破許多為了效率和降低風險而設計的管理規則，

更快做到領域第一，將是你未來不可或缺的生存法則。

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這個世界變快了，要成功，你需要一套能更快成長的全新策略裝備。

曾協助多家新創公司從車庫發展成10億美元級企業，讓許多素人變身商業巨人的矽谷人脈王霍夫曼發現，領先企業與頂尖人士的共同祕訣就在掌握了一套成長方法，而這個祕方就是閃電擴張：以一系列出奇制勝的戰略，快速擴張並徹底擊敗對手。

霍夫曼在史丹佛開始教授這套課程時，人氣火爆，風靡商業界，甚至政治圈。大多數商學院案例提供的都是非戰時理論，但現今的商業競爭，需要你採取閃電戰思維。這才是推動世界發展與個人成長的全新法則：要在網路化時代生存，你必須贏得頭獎。

讀完這本書，你將學到：

什麼時機、情境最適合閃電擴張。

需要哪些心理準備、團隊準備，甚至對投資人做心理建設。

什麼樣的團隊與產業適合實行此擴張方式。

企業處於什麼時機點，更適合發動閃電擴張，何時又最好停止。

不同的擴張階段會面臨什麼風險與挑戰。

商業模式、成長策略與管理創新如何混搭，最能在高風險中創造高回報。

亞馬遜、谷歌、Zara、歐巴馬競選團隊拿第一的閃電成長法！

第一本最完整剖析閃電擴張的書，提供最深入的領先企業案例洞察、涵蓋最多元產業與創新聚落的實戰經驗，幫助你突破成長瓶頸、搶得先機，快速壯大。

不論新創企業或老牌公司，做公益或拚選戰，都可藉由這一整套閃電戰略出奇制勝：

4大新成長引擎：做大市場、放大分銷管道、做高毛利的產品、做有網路效應的東西。

7種高獲利商模：發展位元、成為平台、免費增值、網路市集、訂閱服務、數位商品、動態消息。

9個突圍管理法：擁抱混亂、雇馬上能用的人、容忍壞管理、任由火燒起來、推出不完美產品、忽略你的顧客、做不能規模化的事、超額募資、讓公司文化不斷演化。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航