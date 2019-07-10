《無界之疆》：西藏是真正的「世界屋頂」，稀薄的空氣把我和天堂隔開

文：凱特・哈里斯（Kate Harris）

習慣上，我們總以為國家是不證自明的，地圖是可以信賴的權威，邊界流的是正統的血液，千真萬確。但在西藏這樣的地方，土地本身根本抓不住這些界線。邊界云云，很難說得清楚，因為，一道護欄就可以將之重新界定，其存在純粹是提示性的，捉摸不定。至少在阿克賽欽，我嗅到的就是這種況味——地平線上，它們無所不在，沒有圍牆，只有風在巡邏。說到邊界，究其根本，只不過就是要把土地與人民圈起來，將永恆強加於流變。

一個沙塵旋風掠過，揚起灰沙裙襬。大口吸入荒涼，我繼續騎著。接著便了然，這個氣旋竟是快速趕上來的中國車隊形成的，我們連忙避開，讓車隊通過，好幾十輛吉普車，拖著一長列的廢氣。碰到巡邏阿克賽欽的士兵，雖不覺得緊張，但突然間，我在他們當中看到了自己，沮喪之情卻猶有過之。小說家唐・德里羅（Don DeLillo）說得好：「志向大的人，寫歷史。」志向小些的呢，就把自己送到陌生地去冒險，到了那裡，第一件事，千篇一律，就是畫張地圖。

邊界和探險，沒錯，還是等回到家，比較能夠好好呼吸時，再多花一點時間好好地思考吧。眼下這一刻，我的整個心都放在自行車上。有時候，幾乎無路可言，就只是沙上一道淺淺的痕跡，要不就是一大片石塊，和山裡其他石頭長得一個樣子。有些地方，路乾脆整個消失到溪流底下去了。冰河融化的水在腳趾間流過，拖著自行車穿越其間，好幾個鐘頭都感覺不到自己的腳。還有那頂頭的風，那才是真正的冰凍，猛烈，從不稍停，彷彿世界的風眼就藏在喜馬拉雅山的深處，用冰川噴湧出來的冰劈砍著這個世界。

更糟的是，我們的腳踏車滿載，好個龐然巨物，堆得滿滿的：帳篷、睡袋、零件、工具和食物——泡麵、花生醬和包裝亂寫一通的零嘴，所有我們賴以活命的，眼看所剩無幾。西藏西部其實不乏雜貨店和餐廳，但梅莉和我要補充口糧卻沒有現金，至少是拿不出來。我們把腳踏車龍頭的空心管子當作撲滿，僅有的一百美元現鈔全都塞到裡面，但路上幾個月下來，錢和鋁已經結合成一體了。

偶爾，西藏人跟我們分享一頓飯，成了熱量補充的另一種來源。高原上，這一刻，我們還踽踽獨行，下一刻，游牧人家突然從山裡冒了出來，有如一陣輕煙，有如風中羊毛，男男女女，老老少少，面龐油亮古銅，兩頰皸裂透紅，頭髮濃密如甘草。男人一身晚禮服，繁複有如百衲，頭頂喜氣洋洋氈帽。女人脖子上掛著大塊紅寶石、綠松石及珊瑚。如果我們走運，他們會邀請我們一同回到帳篷，享用糌粑，一種青稞燴餅，及黏稠的犛牛奶茶。

「嚐起來像……某種動物？」馬提亞斯琢磨著，上唇油亮，然後又咕嘟灌上一大口濃稠的漿液，點了點頭。「像是犛牛。」

帆布帳篷進進出出。一老人微笑看著我們，心不在焉地捻著念珠，手掌上的老繭有如暗沉的錢幣。坐在硬梆梆木頭長凳上飲著茶，眼睛漸漸適應了昏暗及燃燒犛牛糞便所產生的煙的刺激。一個簡單的家，卻有數不清的光亮器物：看似陶瓷的杯子及碗缽、貼著我看不懂的中文標籤的錫罐、瓶瓶罐罐，以及一個停擺的鐘，風搖布牆，纖瘦的指針巍巍顫顫。所有這些東西，從這裡搬遷到那裡，不知道他們是怎麼做到的，也不知道一般是多久搬遷一次，總之，還有那無數的細節，我都渴望一探究竟，但言語不通，無從問起，唯一能做的就只是默默微笑，手指頭剷起大塊大塊糌粑送進嘴裡。

帳篷裡面，對面一根支柱，上面釘著一張銅版紙印刷的海報，吸引了我的目光。油亮的漢堡、金黃的炸薯條、一碗一碗的草莓、鮮橙及冰淇淋、起泡的奶昔，擺滿了整張紅白格子的野餐布，周邊林木蔥鬱，旁有瀑布。在整個中國西部，無論是喀什的漢人餐廳、新疆穆斯林的泥磚小屋、或西藏佛教徒的帳篷，我們都看到過同樣的海報。令我感興趣的，不僅是畫面上可望不可及的盛宴——都是存在於想像中，遠在萬里之外難以取得的食材——此外，還有一種奇特的熟悉感，令我心有戚戚。就我所知，這海報裡的林野是安大略的景色，而在我安大略的家裡，釘在我臥室牆壁上的海報卻是山嶽和沙漠，是風行無阻的地平線。我們是各取所缺。

用餐完畢，馬提亞斯拿出他的德文版《西藏七年》（Seven Years in Tibet），這書講的是一個奧地利登山者從印度戰俘營逃入西藏的故事。只見他快速翻到書的中段，將一張黑白照片出示給主人看，照片是一個年輕人，笑咪咪的，光著膀子，是丹增嘉措，第十四世達賴喇嘛，因非暴力反抗中國佔領西藏而獲得諾貝爾和平獎。西藏人都圍上來，伸長脖子觀看。

在中國的統治下，擁有這位西藏精神及世俗領袖的照片是非法的。西藏，更正確的名稱叫作「博得」（Bod），據史書記載，西藏人提到他們的故國時都是這樣稱呼。七世紀至九世紀，是西藏帝國的光榮時期，博得的幅員達到今日印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克、吉爾吉斯及中國的一部分。大約六個世紀後，馬可波羅循著絲路來到高原，他所到達的地方，疆域就小得多，他稱之為「圖博」（Thebeth）——不像是一個民族國家的名字，根據現代的概念，是一種地理上的說法，源自一個突厥古字，意思是「高地」。當時的西藏是在蒙古的統治之下，但根據馬可波羅的報導，這個「窮鄉僻壤的國家」，人民拒絕使用忽必烈汗紙幣，寧願繼續使用鹽做為通貨。

接下來的幾個世紀，西藏分別受到中國數個朝代的統治及大英帝國的侵略，但也享受過少有的和平及自治。自治結束於一九五○年，當時，中華人民共和國入侵這個佛教國家，最終迫使達賴喇嘛交出政權。八年後，拉薩爆發變亂，中國出兵鎮壓，達賴喇嘛流亡印度，數以萬計西藏人民隨之出走。一九五九年，中國號稱「解放」這個國家，又有數十萬人逃亡；所謂「解放」，表示中國正式宣布原來的西藏政府為非法，原來的獨立國家則降格成為西藏自治區。

「西藏」一詞，中國話的意思，更精確地說，是「西方的寶庫」。從此以後，高原豐富的銅、鋰、金、銀礦產充實了中國的經濟成長，西藏的國界變成區界，由檢查哨駐守，限制進出——不是外國人，根據我們的第一手經驗，而是在地人。西藏人篤信無常，這也難怪。帝國在他們的腳下興盛、衰頹，他們的疆域擴張、退縮，最後還反過頭來與他們為敵，高原上的日常在在證明，腳下所立，無一處不是虛幻。

馬提亞斯從書上撕下照片送給老人，老人捧著輕觸額頭，摺好放入披風收藏，動作小心，避免弄皺達賴喇嘛的容顏。謝過一家人，起身離去，就著自行車短褲擦掉兩手的奶油。回到路上，掉頭遠望，帳篷如握，彷彿小小白色信封郵票上的經幡，黃、綠、紅、白、藍，每個顏色代表一個元素及一種心境，每面旗子寫滿經文，寫慾望與痛苦、慈悲與無常——書寫，漸行漸遠漸淡。

班公措（Pangong Tso），一個從西藏漫入北印度的湖泊，堪稱是最能說明邊界地帶的代表：一處隨著季節變化從固態到液態到氣態來界定疆界的地方。湖水甚為遼闊，呈綠松石色，看起來頗有熱帶風貌，儼然特提斯洋（Tethys Ocean）的殘餘。五千萬年前，印度次大陸與歐亞大陸撞擊，特提斯洋溫暖湛藍的海水沒入印度次大陸底下，海床褶曲成為西藏高原。海拔將近四萬呎，湖水誘人，其實極為寒冷，但話又說回來，我們已經有好幾個星期沒洗澡了。

梅莉、德國人和我丟下自行車，立刻跳進水裡。仰躺水面輕微晃動，湖水凜冽，胯痛大為紓解。幸運的是，這次並沒有像梅莉和我騎車橫越美國時那樣皮破血流，道理其實很簡單，自行車短褲有護墊，下面如果再穿內褲那才是最大的失策，只不過，我們晚了幾千哩才知道罷了。湖水輕柔，抵銷了體重，天地在此扯平。我試著尋找拉達克（Ladakh），北印度一個有「小西藏」之稱的地方，但湖水實在太遼闊，看不到另一端，卻只看到班恩仍然在岸上猶豫，焦躁不安。最後，他總算踏進水裡，皺起眉頭看著腿邊的湖水，然後又暴衝而出，說他看到水面有油花。

「班恩，那要怪你自己。」我跟他講道理。「是你自己弄髒的，你的防曬油。」

但他已經在擦身體，怒氣未消。西藏可怕的坑坑洞洞使他的鎖骨舊傷復發，儘管眼前這段路應該是此行中最輕鬆的一段，卻也沒能改善他的心情——按照地圖來看，將近一百哩路都是和緩下坡，但等高線圖卻沒能告訴我們路面砂質，呈半下陷狀。二一九號公路上，每隔幾呎就堆積著大堆的礫石，這表示眼下任何一天，維護工人都可能會來壓實砂子，填補坑洞，壓平洗衣板般的凹槽，但也正是這些成堆的礫石使得班恩傷上加傷。幾個星期下來，維護工程卡車來來去去，一天一輛、二輛，甚至三輛，上面擠滿身穿黃色安全背心的中國工人。「趕快工作！」車子經過，班恩就朝著他們怒吼。「把路修好 ！」但工人根本搞不清他在吼些什麼，只顧著友善地打招呼，笑著揮手，匆匆駛過，去別的路段上工。

高原不是班恩理想中的香格里拉，他只用了幾個字就把心裡話講了出來。香格里拉（Shangri-La），是西藏這些年來得到的另外一個標籤，主要是拜詹姆斯・希爾頓（James Hilton）一九三三年的小說《失去的地平線》（Lost Horizon）所賜。這本書及改編後賣座鼎盛的電影，給人們一種錯誤的想像，把香格里拉描繪成一個隱藏在西藏深處的世外桃園，是人類墮落前的庇護所，是一個純真、永生的祕境。但真正的西藏高原，至少我們正騎車經過的西部角落，卻完全相反，「毫無疑問是世界上最荒涼的地方」。尼赫魯豈不也說，阿克賽欽，不過一片荒原而已，但卻不惜為之一戰。

但說老實話，西部高原的荒涼，其景觀恍如外星世界，其美令人屏氣凝神，難怪大家都搶著要據為己有。提到西藏，往往出之以浪漫情懷，稱為世界屋脊，彷彿高原是某種精心設計的屏障，但在那裡，目之所及，我所愛的，無非是那份粗獷原始。高原巍巍，完全說不上什麼庇護，但卻提供了一個新的思考角度：從令人目眩神搖的高度，你看到了一個真正的世界屋頂，那一層稀薄的氧氣和氮氣，襁褓般地包覆著，把我們跟天堂隔開，或將天堂與我們隔開。薄薄一層藍色外緣的緩衝，不過六十哩厚，使地上的一切生命免於逸入太空無際的虛空。

六十哩，如果我能騎車直上青天，一天也可以騎那樣的距離，但騎車穿越西藏，那可就會把人累到虛脫。景色壯闊，令人五臟六腑翻騰的路上，風聲過耳，輪胎咔嗒作響，對每個人來說，這都是高原迷人的地方，唯獨班恩例外，多數時間戴著耳機，幾個小時騎下來，聽的都是刺耳的音樂。馬提亞斯大方地把iPod借給班恩，選錄幾首有限的曲子重複播放，包括《海灘救護隊》（Baywatch）主題曲和艾薇兒・拉維尼（Avril Lavigne）的〈Sk8ter Boi〉。我很難想像還有比這種電影原聲帶更折磨人的，但遠遠看過去，只見班恩兩眼出神，他顯然乘著音樂的翅膀飛走了，去到別的地方，回家，到一九九○年代末期，任何地方，唯獨不是此時此地，天地間我唯一想要待的地方，西藏。

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書籍介紹

本文摘錄自《無界之疆》，立緒文化出版

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作者：凱特・哈里斯（Kate Harris）

譯者：鄧伯宸

科學、探險、絲路行旅

天邊地境：作為一粒懸浮陽光中的微塵

離去，很簡單：踏出門，騎上車，進入人生的風裡

一部絲綢之路的探險，探索人類與自然的聯繫

小說家唐・德里羅（Don DeLillo）說：「志向大的人，寫歷史。」志向小些的，就把自己送到陌生地去冒險，到那裡第一件事，千篇一律，就是畫張地圖。把它當作一個機會，去思考，去夢想，自由自在。

本書作者是一位從小立志移民火星極端環境的青年微生物科學家，經歷馬可波羅的啟蒙與幻滅，以及達文西《小獵犬航海記》的好奇誘惑，決心走出研究室，用雙腳完成論文，輕車簡行踏上橫越歐亞的絲路，開啟了一趟衝撞人土界限的反思之旅。

散文式的優美文字，串連了高原、沙漠、山脊、平原與海岸，在地圖的段落與段落之間，是一道道關卡、哨兵與警察劃下的鋒利邊界――殘酷、跋扈及違反自然。一如漢娜・鄂蘭（Hannah Arendt）所指出的邪惡平庸性的問題：我們潛意識地接受邊界乃是風景的一部分―——因為邊界說出了我們最深層、最卑劣的慾望―——邊界，強化了外來、異類及非我族類的概念。

Photo credit:立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航