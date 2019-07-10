《無界之疆》：敦煌莫高窟彷彿蝕刻在我的內眼皮，每一眨眼都見千佛

文：凱特・哈里斯（Kate Harris）

剛迷上一國的語言和風俗，梅莉和我轉身又要丟下，只不過在吉爾吉斯，我們連一個晚上都沒耽誤。塔吉克與吉爾吉斯兩國邊界站中間的道路，車轍極深，石頭散布，顯然雙方都覺得沒有義務維護。終於選定紮營地點，草地上土撥鼠尖叫發出警告聲，隔天早晨，在吉爾吉斯邊界站，衛兵檢查我們的簽證時，同樣的警告聲又響起，只見他瞇著眼睛，似在質疑他們國家的名字怎會壓在我們的哈薩克簽證上。所幸他們只是聳聳肩，蓋章放人入境。如果一切順利，三十六小時之內，我們又將蓋章出境。騎至中國，行程剛好一天。

道路完好，下著細雨，進入阿萊谷（Alai Valley），草原蔥鬱茂盛，圓頂帳篷、馬匹、畜養的羊群點綴其間。回首早上來時的山脈，騎得越遠越見其高聳，在吉爾吉斯營宿第一個也是唯一的晚上，三個青少年孩子奔馳馬上，其中一騎，一死羊拋擲鞍上，羊喉裂口醒目，宛如鮮紅一笑，羊腿拍擊馬肋。吉爾吉斯男孩們——高瘦，單薄，太陽曬得焦黑——友善而好奇，一直問我們問題，我們聽不懂，他們便更大聲重複問，彷彿音量具有翻譯功能。

第二天，中國海關官員使出同樣招數，放大分貝詢問，但梅莉和我五年前隨便學的一點中國話都忘得差不多了。等待自行車和車籃通過Ｘ光掃描時，心裡胡亂想著，當年馬可波羅走中國絲路時是否也求教過日常用語手冊。有些話語，在他那個時代一定也流通過，十二世紀的版本相較於今天的，相似度驚人的高。我看過一本馬可波羅時代的藏漢語對照，有食物、衣服、工具，以及在陌生地方找一張床、一頓飯的翻譯，另外還包括一些用語，對旅行一般會碰到的問題很有幫助，譬如生病、遭竊，甚或遭到控告，包括百世不變的申訴：「我是犯了哪一條了？」回想起來，當時我還真希望自己記得這句話，因為，到中國的第一個晚上我們就需要它了。

越過邊界就是希姆哈納（Simuhana）卡車司機休息站，這個國家最西的城鎮，有時候又喚作「中國陽光最後照到的地方」，頗引人遐思。抵達時，我心想，太陽不知為什麼遲到了。比起中亞同樣大小的邊界城鎮，這城鎮無論哪一方面都誇張得多：人、噪音、貨卡車、垃圾。街上髒得嚇人。塑膠泡麵包裝紙隨風亂飄，腳下踩得呱嘰作響。最礙腳的是地上的碎玻璃及剛宰殺過的牛隻鮮血，屠體就放路邊，蒼蠅嗡嗡亂飛。

慶祝重回中國，決定招待自己住旅店，為什麼，不記得了，只記得每次付錢睡什麼地方，而不是免費營宿，結果都是失眠，不是旅店水龍頭整晚滴個不停（我們在土耳其碰到小水災的另一章），要不就是飯店房間底下一到晚上就成了迪斯可舞會，鐵克諾音樂（techno music）震得地板直跳（上一次在中國的經歷）。但希姆哈納這間維吾爾人經營的旅店卻十分安靜。

維吾爾人，突厥穆斯林（Turkic Muslim）少數民族，在中國同西藏人一樣受到壓迫，但缺少一個像達賴喇嘛那樣的人在海外為他們發聲。我們寧願支持他們也不願把人民幣塞到漢人口袋。漢人是中國的優勢族群，在中國當局有計畫的移墾政策下，大量移民至中國西北部的新疆維吾爾自治區（正好位於西藏上方）。何況我們也等不及要再次吃到拉麵，維吾爾的招牌菜，辛辣的手拉麵條加甜椒。一到旅店，我們就吃到了。

晚餐後，旅店老闆十幾歲的女兒和我們正要觀賞維吾爾音樂錄影——畫眼影眼線的年輕男子在沙丘上吟唱——屋子裡爆起一片喊叫及相機閃光喀嚓聲。沒有敲門，沒有絲毫禮貌或尊重的表示，當然也沒有逮捕狀，四個便衣警察衝進來要逮捕我們和主人，說我們涉嫌犯罪：陰謀策畫維吾爾叛變，或者，就只是呼吸同樣的空氣。

「護照！」有人喝令，我看不見是誰，相機閃光令我眼花。

「加拿大，大使館，緊急問題！」梅莉大聲反抗，假裝要用我們的手機撥加拿大使館，只不過我們還沒買中國的SIM卡。

「護照！」警官再次大吼，制止梅莉的虛張聲勢。這樣侵門踏戶，原因何在，我們完全莫名其妙。但綜合判斷得出結果，旅店老闆沒有收留外國客人的正式許可，而這一點我們並不知道。梅莉和我不願意交出護照，只拿出影本交給警察，同意早上到警局去，並被告知如果我們不告而別，我們旅店的主人將要承擔全部後果。警察離去，我鬆了一口氣，女孩回去看音樂錄影，彷彿警察闖入在希姆哈納只是家常便飯。或許，在中國，對維吾爾人來說，確實如此。不消說，當天晚上我沒睡好。

早上，我們前往警局。一隻羊在昨天殺牛的路邊待宰。維吾爾婦人一身連衣裙打掃街道，毫無意義的勞作，在街上跟灰塵打交道。門口台階上有中國男人吐痰，濃痰。只見他們一件T恤拉起來，坦露著圓鼓鼓無毛的肚皮，也不知是在地的風尚，還是要在已經酷熱的天氣裡討個涼快。我們經過時，聽到有人小聲說「警察」、「護照」及「加拿大」。梅莉和我在一些不知所云的文件上簽名，誰知道認的是什麼罪，然後走人，不告而別。

前美國總統約翰・甘迺迪喜歡談中國字的「危機」一詞，說是由兩個字組成，一是「danger」（危險），一是「opportunity」（機會）。相當精明而有趣的觀察，只不過，事實並非如此——但管理大師、勵志演說家及新世紀運動（New Age）的權威照樣到處兜售——沒錯，中文「危機」一詞的第一個字是危險的意思，但第二個字，看似是「機會」，卻沒有這個意思，就和英文字母ex並不會自動衍生出explorer（探險家）一樣。其實，「機」字指的是「初始之時」或「關鍵的轉折」。「因此，『危機』其實就只是crisis，是危險的時刻，是事情開始惡化的時候。」傑出的中國文學教授維克多・邁爾（Victor Mair）說：「並不是一個讓人尋求利益及優勢的時刻。」

但梅莉和我到了喀什的時候，中國自己似乎還在擁抱「危機＝危險＋機會」的錯誤翻譯。絲路繞過塔克拉瑪干沙漠之後，這個城市是南路和北路交會的地方，數千年來，儘管歷經多次劫掠，先是成吉思汗，然後是帖木兒，最近則是中國政府，迄今仍是重要的貿易中途站。

我們第一次騎車來喀什，是在二○○六年，舊城的泥草房舍保存完好，是傳統伊斯蘭建築的代表，在《追風箏的孩子》（The Kite Runner）這部電影中成為阿富汗一九七○年代的場景。兩年以後，二○○八年，距離遙遠的四川發生嚴重地震，給了中國政府一個夷平喀什舊區的機會，宣稱這些歷史性建築十分脆弱，是地震的危險群。

「哪個國家的政府不會保護自己的國民免於天然災害的危險呢？」當政的漢人辯稱，但事實上，削平舊城只是要將維吾爾原住戶邊緣化的方便之舉。苦無反對政府和平示威的出口，部分維吾爾人鋌而走險，對漢人官員及百姓進行炸彈及利刃攻擊，而政府的回應則是加倍奉還。每樁由「維吾爾分離主義份子」製造的危機，都成了中國的藉口，加強控制不滿的少數民族及有爭議的邊界，包括鋪設邊界道路，方便軍隊應急巡邏。這就正是二一九號國道施工封路的原因。二一九號國道，車轍深深、超凡脫塵，從新疆出發，進入同樣受到壓迫的西藏自治區，也就是我們前次穿越西藏所走的路。

那些路邊的礫石堆終於派上了用場，我雖然為班恩高興，但也因為不能重回阿克賽欽而感到傷心震驚。現在，要穿越西藏高原，最近的一條替代道路則是國道一○九號，起點在兩千哩外青海省境內的工業城格爾木。從喀什騎車到格爾木，然後再繼續騎一千哩穿越尼泊爾高地，但由於簽證時間不夠，我們只得把自行車搬上火車。又因為火車及巴士限載乘客，換句話說，梅莉與我要和自行車分開走，在絲路傳統的貿易站敦煌再會合，然後再繼續搭巴士到格爾木。但人到了敦煌，才知道自行車不見了。

一個高大、五官稜角分明的瑞士自行車騎士，名叫菲利浦，碰到同樣的情況，面對壞消息卻處之泰然，或許是因為他學禪，是個在家居士。我們在喀什認識，聽說我們要騎車穿越西藏高原，他決定加入，只不過騎到拉薩到底有多遠、有多危險他卻沒什麼概念。上次梅莉和我偷跑穿越西藏，時在二○○六年，比起今天的北韓來，西藏還稱得上是香格里拉。

二○○八年春，趁中國準備北京夏季奧運之際，西藏人指望世界都在看著中國，整個西藏自治區爆發示威爭取更大的獨立。中國維安部隊反擊，開槍對付手無寸鐵的示威群眾，發動大規模逮捕，施虐拘留者，刑求涉嫌人——全都打著維護國家統一之名。那一年，政府發動一項斬草除根的監視專案，名之為「造福群眾」，分派官員進入整個自治區的農村及寺廟，揪出異議份子，並舉辦宣傳活動，「揭發達賴十四世集團惡名昭彰的反動罪行」。此一歐威爾式的（Orwellian）監視措施——原本要實施三年，但卻延續至今——打出的口號是：「村村成堡壘，人人是警衛」。人人者，也就是觀光客除外，因為中國不希望外人看到這一切。上次我們騎車進入西藏，外國人單獨旅行只是書面禁止，如今則是當真實施。這次能不能夠偷渡西藏，梅莉和我全都沒有把握，但有一事卻是確定的：我們得先找到我們的自行車才行。

趁鐵路公司還在找自行車的空檔，菲利浦建議利用在敦煌的空檔參觀莫高窟，也就是千佛洞，這裡的佛陀壁畫及佛龕可以上溯到四世紀。我們叫了計程車出城，瑞士大高個得弓著身子才進得了車，所幸路程不遠。帶我們進入洞窟的中國導遊陳女士，白淨、纖瘦，戴墨鏡，陽傘不離身，甚至在昏暗的洞窟裡亦然，為的是保護她細緻近乎透明的皮膚，其上清晰可見泛青的血管。儘管知道我們是加拿大人，不知道為什麼她居然以為我們不懂英文。「妳們知道『flaking』（剝落）這個字嗎？」她說，指著一幅壁畫剝落的顏料。「這是一個專用術語，『flaking』。」她的英文字彙倒是出乎意料的豐富：在一個洞窟裡，她指出畫中一些胖呼呼的人物是「有著強壯身體的吉祥神仙」。我忍住笑，她感到困惑不解，說：「妳知道robust（強壯）這個字嗎？R-o-b-u-s-t？」

蜂巢一般匯集於整座山岩的洞窟原本多達一千個，如今僅存四百九十二，其餘均毀於地震。和麻省理工一樣，每個洞窟都以號碼標示，標示數字的門牌，乍看起來，讓人覺得洞窟倒像是為修行人蓋的時髦公寓，其中許多洞窟都遭到探險家——如斯文・赫定（Sven Hedin）與奧萊爾・斯坦因（Aurel Stein）——竊取。二十世紀初年，他們點點滴滴將無價的經文據為己有，刮取部分壁畫，假考古收藏之名盜竊（或廉價收購）宗教雕像。

這些人因為他們的偷盜行為而受封爵位，洞窟中帶得走的珍品都轉到了整個歐洲的博物館，中國人迄今為此義憤填膺：敦煌研究院一本有關洞窟的書，就把斯坦因這一類的人統稱為「極可厭憎的盜寶者」。幸運的是，九十六號洞窟整個保存完好未遭劫掠：世界第三大石佛安坐其內，其高有如太空梭。中國遊客拚命往前面擠，只為了看得更清楚些，但大佛端坐，散發如山的凝靜。

我不禁想，被人這樣瞪著瞧，佛陀（梵文的「覺醒者」）這樣的人定然不願意。悉達多・喬達摩生時就反對一切的偶像崇拜，擔心那會使他在別人眼中似神而非人。他堅持自己不是神而是人，他所教導的也不是一個宗教，而是一門實用的覺醒指南。佛陀死後幾個世紀，人們尊重他的願望，僅用間接手法描繪他，一個空的座位，或路上一個腳印。直到紀元一世紀，才有比較擬人化的表現，如這些洞窟裡的壁畫和雕像。我們看佛像，擠在爭先恐後的人群中。「見佛即殺佛。」菲利浦說。「禪宗如是說。」他趕緊澄清，才沒讓我們以為他這個人有破壞傾向。

但這又要從何說起呢？佛像到處都是，洞穴牆上多到數不清，證明佛教一度盛傳於絲路如同貨物的交易。乍看之下，多數洞窟看來烏黑暗沉，但每當陳女士的閃光燈亮起，一照之下，全都充滿著溫度、生命及色彩。我不免心想，還好黑暗並未掩蓋一切，譬如陳女士，她用傘尖指著有些菩薩臉上的凹痕時，她臉上的那副表情。「穆斯林幹的。」她嚴肅地說，因為，十一世紀時，中國西邊這一段絲路，伊斯蘭教取代了佛教，這意味著，偶像是該受到譴責的——這一來，誤打誤撞，倒是回到了佛陀反對神像的本意。有些畫像畫的是聖人，同樣也遭到破壞，還有一些是富裕的贊助者，他們出資修造神龕。我突然有一種奇怪的感覺，他們的畫像雖然遭到破懷，其實並沒有差別，無損於他們的賢德、富裕或尊貴。

還好有些僧侶夠聰明，使這種洞窟遺產沒有蒙受到更大的損失。一千年前，他們密封了一座洞窟中的一個空間，珍藏數萬卷手抄佛經，直至一九○○年才發現。此外，敦煌洞窟也逃過了一九六六年的中國無產階級文化大革命——一場由主席毛澤東發動的瘋狂群眾運動，號召破除「四舊」：舊風俗、舊文化、舊習慣、舊思想。共產中國天翻地覆，十年之間，兩百萬人死亡，學生組成紅衛兵，侵入學校，逼迫老師下放工廠及農村勞動，教育、科學及藝術被冠上「知識份子」及「資產階級」的罪名，僧院、寺廟、書籍及藝術作品有系統地遭到破壞摧毀。中華人民共和國總理周恩來——錫亞琴築路方案的幕後策畫——親自出面制止才保住了莫高窟。

陳女士完全沒提到這些，也許她太年輕，不曾經歷毛澤東領導之下她的國家所遭逢的集體瘋狂，但毫無疑問地，中國也不會明白交代這些過往事蹟。中國共產黨一九八一年通過一項決議，承認文化大革命是一項「全面的、影響長遠的嚴重錯誤」。但決議同時強調，「過去三十二年的成就才是重點，不應因此一嚴重錯誤而予以否認、忽視。」其中當然包括「和平解放」西藏。

啪地一聲，陳女士收起傘，彷彿她等待的風暴已經過去。遊覽結束。慢慢走入明晃晃的炎熱，弓著身子，菲利浦鑽進另一輛計程車。車回敦煌，一路上洞窟揮之不去，彷彿蝕刻在我的內眼皮，每一眨眼，都見千佛。

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書籍介紹

本文摘錄自《無界之疆》，立緒文化出版

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作者：凱特・哈里斯（Kate Harris）

譯者：鄧伯宸

科學、探險、絲路行旅

天邊地境：作為一粒懸浮陽光中的微塵

離去，很簡單：踏出門，騎上車，進入人生的風裡

一部絲綢之路的探險，探索人類與自然的聯繫

小說家唐・德里羅（Don DeLillo）說：「志向大的人，寫歷史。」志向小些的，就把自己送到陌生地去冒險，到那裡第一件事，千篇一律，就是畫張地圖。把它當作一個機會，去思考，去夢想，自由自在。

本書作者是一位從小立志移民火星極端環境的青年微生物科學家，經歷馬可波羅的啟蒙與幻滅，以及達文西《小獵犬航海記》的好奇誘惑，決心走出研究室，用雙腳完成論文，輕車簡行踏上橫越歐亞的絲路，開啟了一趟衝撞人土界限的反思之旅。

散文式的優美文字，串連了高原、沙漠、山脊、平原與海岸，在地圖的段落與段落之間，是一道道關卡、哨兵與警察劃下的鋒利邊界――殘酷、跋扈及違反自然。一如漢娜・鄂蘭（Hannah Arendt）所指出的邪惡平庸性的問題：我們潛意識地接受邊界乃是風景的一部分―—因為邊界說出了我們最深層、最卑劣的慾望―—邊界，強化了外來、異類及非我族類的概念。

Photo credit:立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航