影印粉塵致辦公室空汙，Epson成功解救生科公司「基龍米克斯」

位在汐止的基龍米克斯，一直以來專注於基因定序、分析、檢測的工作。透過基因，可以了解到天地間生物的基礎，一旦有生物體發生問題，就可利用基因更有效率地直接從源頭加以解決。基因是非常微小的，處理基因當然也是非常精密的工作，需要靠專業的研究人員，小心、精準、縝密的執行每一個步驟，只要稍有差錯便會失之千里，影響整個工作結果。

Photo Credit：TNL Brand Studio

必備的工作小幫手，卻成了辦公室大問題

然而，本來應該要提升基龍米克斯工作效率的雷射事務機器，卻一度成為辦公室同仁的困擾。第一，粉塵亂飛造成空氣污染，不只影響辦公空間的空氣品質，讓同仁身處不良的辦公環境，更為實驗結果的準確性埋下隱憂；第二，耗材量大而且故障率高，印表機經常需要更換碳粉匣不說，還時常卡紙、錯印，而每一次失誤都代表著更多資源上的浪費；第三，影印成本高，因為雷射影印機的租賃金額高昂，公司僅能負擔四台，但是辦公室有好幾個區域，又有上百名同仁，影印機的數量不足，對工作進度實在是一大拖累。

Epson省彩印極速微噴影印機，最佳影印解決方案

上述這些問題，都在基龍米克斯遇到Epson之後，變得不再是問題。基龍米克斯資訊部經理劉振宇告訴我們，他們其實一直在尋找一個更好的影印解決方案，而Epson的省彩印極速微噴影印機，正好符合了所有需求。

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Epson的噴墨技術，不只可以完美呈現各種圖表、圖片等小細節，顏色也十分精準漂亮。「我們終於不需要像以前那樣，還需要加以調校，才能讓藍色看起來像藍色、黑色看起來像黑色。」劉經理高興的說。

此外，Epson省彩印極速微噴影印機讓粉塵亂飛的問題徹底消失，少了空污問題，工作氣氛更加愉快，實驗室也不用擔心粉塵污染。更重要的是，影印的成本還大幅下降。劉經理表示：「Epson省彩印極速微噴影印機的故障率很低，不會一直卡紙，也不用一直報修，除了減少維修的費用之外，影印機的租金也變得更低。過去我們花幾10萬只能租4台，現在我們只要10幾萬就可以租11台，讓我們同仁可以分流使用，工作效率更高。」

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一貫的執著，同樣講求效率

基龍米克斯不只對Epson省彩印極速微噴影印機帶來的種種好處感到相當滿意，更感受到Epson在工作理念、服務精神等方面，和基龍米克斯有著不謀而合的默契。

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不斷地更新軟體、在硬體上推陳出新，Epson盡其所能，只為了提供更好、更有效的影印解決方案。每月黑色印量高達53,000張，彩色8,600張的基龍米克斯，已經和Epson第二度續約，也期待將來能持續合作下去，不僅是為了提供客戶更好的服務，更為了共同的理念——「對的事，就要一直做下去。」