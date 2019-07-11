網購店家寄錯商品，我能以「爭議款」為名要求止付嗎？

不曉得你有沒有聽說過「爭議款」。

有些人刷卡買了東西才發現不喜歡、買錯顏色，還去找銀行說這是「爭議款」，請求止付、退款。但，並不是所有消費糾紛都算是爭議款，而爭議款也不見得一定退的成。

哪些情況算是「爭議款」？

「爭議款」是指使用信用卡消費時，因該筆交易內容有所爭議，持卡人要求發卡機後暫停支付或退回的款項。

然而，依照我國的「信用卡定型化契約」，並不是所有交易上的糾紛，都算是爭議款。依照定型化契約第11條，原則上消費糾紛都應該由消費者與店家自行解決，發卡機構與收單機構都只負責金流的處理，因此像是商品的品質、數量或金額有所爭議的時候，也不能叫發卡機構停止付款。

但，如果是「店家不出貨、不提供服務」，這時候就算是有疑義的帳款，就有機會請發卡機構幫你處理。

因此，所謂的爭議款，原則上只有針對「付了錢卻沒拿到東西」的情況才算。如果是買了不喜歡、買錯顏色，這種都不算爭議款，沒辦法要發卡機構幫你當作爭議款來處理。

其實爭議款原本是用來處理「盜刷」的情況，但目前有不少銀行的契約擴大處理到取消付費或幣別等其他情況，因此才讓不少消費者誤以為任何情況都可以當作爭議款來處理。

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「爭議款」可以做什麼？

針對爭議款，你可以要求發卡機構幫你向收單機構調閱簽帳單、退款單，確認交易的真實性；其次，你也可以要求「暫停付款」或「扣款」，也就是請你的銀行先不要把錢付出去，或是把錢扣回來。

但，這些服務不是免錢的。

舉例來說，請發卡機構調簽帳單，實務上都是由消費者自付（約莫100元），而止付、扣款更是昂貴，因為銀行可不能隨意止付或扣款，這些流程都需要經過信用卡國際組織，開啟爭端處理程序才能辦到，因此消費者也要自費承擔這筆費用。價錢可能是數百美金不等。

因此，並不是所有爭議款都能止付或扣款，你還得衡量爭議款的額度、自己荷包的深度，才有機會讓爭議款快速回家。

信用卡交易的存在就是為了「便利」，讓錢可以輕易地交付，但如果想把錢拿回來，就是難如登天。

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雖然你不能要求發卡機構無償的幫你處理爭議款，但這不代表你的錢就一定拿不回來，畢竟真正出問題的應該是「商家」，例如商家訂單出錯、貨物出錯，這些都是商家應該承擔的責任。

舉例來說，假如你是「網購」商品，但透過信用卡購買，你可以依照《消費者保護法》第19條在收受商品後的7日內，不附理由跟業者說你要解約、退貨，這一點商家就不能拒絕了。

總之，刷卡一時爽，但刷錯卡可就得不償失，購物前一定要小心謹慎。

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航