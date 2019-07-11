《那些傷人的話都不是真的》：「試著不去在意」反而更容易受傷

文：水島廣子

「試著不去在意」反而更容易受傷

我們的確一直處於各種評價中，有些人會因為在意而受到傷害，有些人則不會。

一般來說，大家會認為「受傷的人是因為太過在意」。然而會被別人說「太在意」而努力嘗試不去在意的人，一定知道，「試著不在意」根本是沒有用的想法。

為什麼會這樣？理由很簡單。

因為別人下了「太在意」這個評價，又會造成一個「小創傷」。

別人說你「太在意了」，你就會把人的定義強化成「果然他人會評價並傷害自己」啊，結果變得更加在意他人眼光。因此就算試著要「不在意」也無法順利；相反的，你還會注意到自己在別人眼中是「太過在意的人」。

另一方面，不在意他人評價者，則有不同的看法。

例如對於他人的評價，他們可以明確區分為：

「那只是他個人的見解而已。」

「他是他，我是我。」

這類型的人，在生長過程中便體會到每個人都有不同的看法。

然而在「小創傷」環境下長大的人、以及對於什麼觀念都是被強制灌輸的人而言，很難體會這樣的想法。

在別人對自己做出評價時，有些人會直接回應：

「事實不是你說的這樣。」

「你這樣說讓人很不舒服，可以不要這樣說嗎？」

這種人知道評價只是一時的、主觀的、可以修正的；就算不能修正，他也知道自己擁有拒絕的自由，會請對方不要再如此。

這也是因為這類型的人生長在平等的人際關係中，所以能夠自然地學到應對方式。

但對於一直處於「小創傷」環境的人而言，這是很難學到的一種態度。

如果能夠知道評價只是一時的、主觀的東西，對於「他人眼光」的感受也就會一直變化。由於知道「他人眼光」是基於對方主觀產生的相對評價，所以不會拘泥於「非得到好評價不可」。

因為他知道對方再怎麼評斷自己，也僅只是「對方」在「該時間點」的評價而已。

「對方」在「該時間點」的評價反映了對方當下的問題；而且根據我們自身的表現，評價也是可以被修正的。

但如果覺得評價是絕對性的東西，就會認為「對方對我的評價很差，一定是我自己的問題」，而陷入一定要讓自己更好的漩渦裡。

因此，在意或不在意「他人眼光」，本質上的差別就是對評價的想法吧。一旦別人說在意「他人眼光」是因為沒自信，你就會陷入要讓自己更好更有自信的無盡漩渦中；但若是知道了評價的本質，對應的方式也就能夠改變了。

POINT：理解評價只是「一時的、主觀的」的人，不會在意「他人眼光」

那些傷人的話都不是「真相」

並不是只有依靠「自己是在什麼樣的環境成長」這個因素，才能夠決定如何看待別人對你下的評論。

有些人雖然對於「別人怎麼看我」非常在意，但是除此之外的事就完全不在乎。

舉例來說，對於某種疾病的知識，如果是該疾病的專業醫師所述，就會很認真的聽；但如果是門外漢隨便下的定論，則是聽過就忘。這兩者的意思是一樣的。

我們對於「普通的事」，通常都會知道「要聽誰的意見」。

但是當非常時期，處於「不知道誰講的是真的」時，在匯聚了各種意見之後，反而會因為各式相左的訊息而陷入驚恐。

在意「他人眼光」的時候，也是同樣的狀態。

為什麼會變成這樣？這是因為「別人說了自己什麼」這件事，代表「自己的過錯被指出來了」，屬於「緊急事件」。就算實際上對方沒有講什麼，你也會認為「對方覺得我不好」，因而認定這是危險的「緊急事件」。

這個時候，我們就會接收全數的資訊。

尤其會特別注意帶有危險氣味的訊息。

這是因為我們想要應付各種危險的狀態，所以得到的資訊越危險，我們就會越在意。

因此十分在意「他人眼光」的人，特徵就是會把「別人所說的負面話語」當成「真相」。

本來「別人所說的負面話語」，只不過是那個人的個人言論，反映的是他個人且主觀的思維，並不是真相；但是當「對方會怎麼看待我」這種不安的情緒高漲時，我們自然就會產生「對方是不是覺得我不好」的強迫觀念。並且因為一直感到危險，注意力就只會集中在危險的訊息（對方所說有關自己的負面話語）上。

POINT：在意「他人眼光」時，由於無法做出正確的判斷，所以不可以把別人的話當成「事實」接收。

相關書摘 ▶《那些傷人的話都不是真的》：「找出喜歡自己的地方」是錯誤方法

書籍介紹

本文摘錄自《那些傷人的話都不是真的：他們喜歡酸你，是因為他們有問題！遠離惱人的負面攻擊，找回不再被人際關係傷害的》，時報文化出版

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作者：水島廣子

譯者：呂丹芸

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若你還在為了在意他人目光而苦惱，為了周邊那些喜歡攻擊你、評價你的聲音而流淚，請你跟隨書中的「人際關係」療法，拉出你與每個人的正確距離，找回快樂的自己。

重要觀念提示：

評價只是一時的，不等於真相。有時反應的，其實是對方本身的問題與創傷。 治癒小創傷的方法，就是「體貼」，試著了解對方的狀況，與他人建立「真正的」人際連結。 接受原本的自己，不要為了他人評價左右，而是回到自己對事情本身的感受。 怕被別人誤會，那就主動出擊說明。 每次在意他人眼光時，就是治療自己的時刻。

Photo credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航