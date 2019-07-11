《那些傷人的話都不是真的》：「找出喜歡自己的地方」是錯誤方法

文：水島廣子

「找出喜歡自己的地方」是錯誤方法

跟「我想要有自信」一樣，常常被相提並論的概念是「我想要喜歡自己」這一句話。「學會喜歡自己吧！」可以說是近幾年的流行語。

喜歡自己當然是很美好的一件事，但是要怎麼樣才能喜歡自己呢？

此外，「喜歡」到底是什麼樣的情緒呢？

讓人意外的是，所謂的「喜歡」其實是很紛亂的概念。

因為它既有「喜愛原本的自己」的意思，但也有意指「正面評價」的意思。

前者「喜愛原本的自己」被稱為「無條件的愛情」；後者的「正面評價」被稱為「有條件的愛情」。如果是後者的話，例如我們「喜歡工作能力強的自己」，但是當工作做不好時，很可能我們就會討厭自己了。

「找出喜歡自己的地方！」這樣的方法往往不自然而且效果不佳。因為「喜歡自己的什麼地方」只不過是「有條件的愛情」罷了。而這個「條件」，基本上是建築在對自己的評價上。

就算覺得「我喜歡自己開朗的個性」，但似乎會淪為有點做作，並不是真的「感覺喜歡」，而且如果下一刻有人說：「又不是只有開朗就好了，」那麼原本喜歡自己的感覺就又動搖了。

此外，就算想要找出喜歡自己之處，但若是建立於相對評價之上，就只能看得見自己「不夠好的地方」，反而會變得無法喜歡自己。

若真的想要喜歡自己，就不要「找出喜歡自己的地方」，也不要用負面的評價來看自己，也就是接受原本的自己。就算對自己有一些不滿意，也要能對自己說：「哎呀，因為我也是人，所以這也是沒辦法的嘛。」

「喜歡自己」既是「不要批評自己」，也是「接受原本的自己」。

我認為這不是「找出喜歡自己的地方」，而是能夠擁有「現在這個包含了優缺點的自己就已經很好了」的平靜。

POINT：若是以某些條件作為判斷基礎，可能就無法喜歡上「原本的自己」。

你不是不夠努力，只是達到了臨界點而已

就算有自信、就算喜歡自己，但最重要的關鍵還是「接受原本的自己」。雖然我這樣說，但你可能還是會覺得自己的確有不少缺點，而且今後還有更多想改善的地方，你擔心如果接受了原本的自己，就會停止成長了。

實際上並不會發生這種事。

因為接受原本的自己，是指接受「現在」的自己。

現在的自己處於什麼樣的狀態，反映出來的是從以前到現在的各種經歷，最後造就了現在的你。

接受這樣的自己，就是認同「到目前為止經歷各種事情後成就的自我」。

這時的重點是「自己不管在什麼時候都已經盡力了」。

你會不會想著「才沒這種事，我一直都不夠努力」呢？

這種想法其實是「小創傷」的結果，但絕對不是我們沒有盡力去做。

當你會覺得「今天只能做到這裡」時，其實是因為某些原因造成的。並不是你的耐力不夠或是努力不夠，而是因為疲勞的累積、體力抵達了臨界點或是精神狀態不佳等，這些問題反應出當時自己的狀態，才會讓你「做不到」。

這不能稱為不夠努力，只不過是你到達了極限而已。

在這樣的臨界點中，盡力而為之後得到的結果就是現狀，你只要單純接受這樣的自己就好了，不需要對自己下出「努力不夠」的評價。

即使接受現狀，今後仍然可以進步。相反的，若只是深陷於「如果當時再努力一點就好了」的過去，無法接受現實，那很可能之後就再也無法前進。

POINT：現在的自己「已經盡了最大努力」，絕對沒有努力不夠這回事。

管他怎麼想，現在的你自己就很好了

如果能夠接受現在這個包含優缺點的自己，那麼別人不管說什麼都不會為之所動。別人就算批評了你，你也能當成自己的缺點欣然接受，不會害怕。

又或者你也會有以下的想法：

「或許是那個人這樣想，但我現在就很好了。」

「或許我的確有不夠好的地方，但現在的我只能做到這樣。」

這種人雖然不太在意他人的話語，但如果覺得對方的話有可取之處，就會接納值得採用的部分。

這就是一般大眾印象中「有自信的人」。這類型的人，其強韌之處在於不會因為別人說了什麼而動搖，但又可以接受對自己有益的意見。

因此「自信」中很重要的一個因素，我認為毫無疑問的就是「接受原本的自己」。

大家可能會覺得這是理所當然的事，但如果不能夠接受原本的自己，就會一直對自己產生「這樣下去不行」的想法。

這種狀態無法稱為「有自信」。

有自信的人能夠接受原本的自己，也可以讓自己正向成長。這是因為所謂的「成長」，是建立在肯定現在的自己這個基礎上。

相反的，如果一直累積「這樣下去不行」的念頭，反而會讓基礎崩壞。

當我提到「接受原本的自己」，有些人會產生「這是什麼意思」、「不知道要怎麼做」的疑問。

接受原本的自己，意思並不是「要做什麼」。

倒不如說是「什麼都不做」。

對自己的現況不做正面或負面的評價，只要想著：「總之現在的自己就很好了。」

就算之後有一些想要改變自己的地方，也只是以現在的狀態追加，不會帶著「現在的自己真沒用」的想法。

當然，會感覺「現在的自己真沒用」是由於「小創傷」而造成的。只要能察覺到實際上不是自己沒用，而是因為受到很多「小創傷」的影響，這樣就夠了。

POINT：請注意會有「現在的自己真沒用」這種感覺，實際上並不是自己真的沒用，而是「小創傷」所造成的。

相關書摘 ▶《那些傷人的話都不是真的》：「試著不去在意」反而更容易受傷

書籍介紹

本文摘錄自《那些傷人的話都不是真的：他們喜歡酸你，是因為他們有問題！遠離惱人的負面攻擊，找回不再被人際關係傷害的》，時報文化出版

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作者：水島廣子

譯者：呂丹芸

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評價只是一時的，不等於真相。有時反應的，其實是對方本身的問題與創傷。 治癒小創傷的方法，就是「體貼」，試著了解對方的狀況，與他人建立「真正的」人際連結。 接受原本的自己，不要為了他人評價左右，而是回到自己對事情本身的感受。 怕被別人誤會，那就主動出擊說明。 每次在意他人眼光時，就是治療自己的時刻。

Photo credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航