「政治檔案條例」三讀通過，拒絕移歸國家檔案可罰500萬

（中央社）政治檔案條例今（4）日三讀通過，明定威權統治時期由政府機關、政黨等所保管的檔案，應自施行日起6個月內完成清查，必要時得延長半年；若相關機關拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案者，可處最高500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

這次政治檔案條例草案的立法，共有行政院函請審議、民進黨立委尤美女及林俊憲、時代力量立委林昶佐所提的4個相關版本。

立法院長蘇嘉全今天上午主持黨團協商，會議一開始便宣布，尤美女、林俊憲及林昶佐撤回他們的提案版本，因此今天討論的版本為國發會檔案局協商建議條文，共有17條。

經2個半小時的討論，朝野立委對於該條例的政治檔案時間軸定義，以及政府機關、政黨等毀損檔案有無刑責等6條條文無共識，院會下午2時表決處理。

經表決後，三讀條文明定，政治檔案條例的主管機關為國發會，此條例是要建立符合轉型正義精神、兼顧檔案當事人隱私的政治檔案開放應用制度，並推動關於威權體制、國家總動員、戒嚴、動員戡亂時期以及二二八事件的歷史研究與公民的轉型正義教育，公開真相並促成社會和解，辦理政治檔案的徵集、整理、保存、開放應用、研究及教育。

「政治檔案」是指由政府機關（構）、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，從民國34年8月15日起到81年11月6日止（促轉條例定義的威權統治時期），與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件；已裁撤機關（構）的檔案也適用。

《促進轉型正義條例》民國106年12月27日公布施行，其中明訂政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，應通報促轉會，經促轉會審定者，移歸為國家檔案。

三讀條文也規定，檔案局整理、保存政治檔案，應定期行機密檔案解降密檢討。政治檔案於保密期限屆滿或達成解密條件時，自動解除機密；保密超過30年仍列機密等級者，除非原移轉機關說明有保密的法律依據外，視為解除機密。

政府機關（構）應於條例施行日起6個月內完成政治檔案的清查，必要時得予延長，延長期間不得逾6個月。機密檔案應於機關完成政治檔案清查後6個月內完成解降密檢討，若經檢討後仍列為「永久保密」者，應報請上級機關同意。

此外，政黨、附隨組織及黨營機構持有的政治檔案，其審定及指定移歸國家檔案相關事宜，在促轉會依法解散後，由主管機關辦理，有關審定事項得邀集學者專家及社會公正人士為之。

關於解密部分，條文中也規定，政府機關（構）管有政治檔案，於移轉為國家檔案前，應辦理機密檔案解降密檢討等事項；關於解降密的檢討，若屬保密逾30年且無法律依據者，應予解密，並不得基於為了要隱瞞違法行政疏失等目的來規避解密。

而在爭議處理機制上，三讀條文明定，開放政治檔案如涉及爭議事項，得由檔案局邀集相關機關（構）、團體代表、學者專家及社會公正人士審議。

另外，三讀條文規定，政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案者，處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿的方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。未遂犯罰之。

促進轉型正義委員會今天表示，政治檔案條例為促轉條例的配套法案，亦是檔案法之特別法，對於政治檔案之徵集、解密、應用開放有特別規範，有助於還原歷史真相，是台灣推動轉型正義過程中的重要一步。

陳文成林宅血案有望解密

財團法人陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸受訪表示，陳文成命案是政治性質的刑事案件，1980年代3大政治案件分別是，1980年林宅血案、1981年陳文成命案、1984年江南案，江南案因發生在美國，當時調查後真相就很清楚，陳文成命案糾結了38年究竟他殺或自殺，至今真相不明。

她表示，陳文成命案與林宅血案對於海內外台灣人都是非常震撼的案子。對於政治檔案條例完成三讀一事，楊黃美幸表示，這是遲來的正義，若法案三讀後還要經過半年的清查，她認為，太慢了，總統蔡英文承諾要盡速解密，她主張應於1個月內解密，6個月太長了。

對外界關注的陳文成命案和林宅血案被列為「永久保密」，促轉會進一步說明，目前外界關心的國安局「永久保密」檔案，就必須經過國家安全會議同意，否則就不能列為永久保密。在保障當事人附卷權方面，賦予檔案當事人對於檔案內容認為有錯誤或不完整者時，能夠申請加註補充意見附卷。

在壓迫體制資訊揭露方面，政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製，以落實還原歷史真相。

促轉會表示，政治檔案的徵集、解密及開放應用是還原歷史真相的基礎工作，政治檔案條例的立法有助於進一步完善相關工作所需的前置作業，促轉會也會與檔案管理局合作，期能加速條例中所定各項工作的進行。

陳菊晚間在臉書發文以「時間或許可以癒合傷口，但只有真相才能弭平傷痕」為題表示，昨天是陳文成博士被發現逝世在台大校園的38週年。今天，政治檔案條例終於在立法院三讀通過。

陳菊說，38年來，陳文成博士的家人朋友始終無法完整地得知，摯愛的親人為何被捕、失蹤、甚至喪命。許多白色恐佈時期受迫害的當事人及他們的親屬，也是如此。

「我身為美麗島事件的當事人」，陳菊說，深刻體會到白色恐佈給受難者及家屬的苦痛，追求真相並不是為了鬥爭或報復，而是要反省過去體制的錯誤、撫慰歷史的傷痛，讓台灣社會和解共生，一起攜手走向未來。

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核稿編輯：楊之瑜