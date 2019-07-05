除了問「小孩國家養」錢從哪裡來？台灣人更該關心這五項稅收政策

文：UBI Taiwan（台灣無條件基本收入協會是由一群背景多元、理念一致的志工組成，是台灣專責倡議與推動基本收入相關政策的非政府組織，也是致力推動基本收入的全球性組織Basic Income Earth Network（BIEN）的會員之一）

幾天前，中國國民黨總統初選參選人郭台銘在政見會上發下豪語：「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養！」台灣少子女化問題嚴重，人盡皆知，甚至已成為台灣的國安問題。而鴻海前董事長郭台銘所提出的這項政策，可能有助於減輕年輕伴侶在生育上的沉重負擔，引發社會熱議。

什麼是部分基本收入？

這項政策，與UBI Taiwan的階段性政策「部分基本收入」（Partial Basic Income） — —針對特定族群發放基本收入的主張不謀而合。舉例來說，部分基本收入若從老年人口發放，即類似於婦女新知所提出的基礎年金制度；若從中壯年人口發放，則就可以照顧到大部分的上班族和家務工作者；而若從兒少族群發放，那就和郭台銘所說的「小孩國家養」政策相當接近了。

不過，這個政策也受到不少質疑，其中之一就是「錢從哪來？」時代力量立法委員黃國昌估計，該政策一年需要2860億預算，約佔政府總預算的12.5%。他認為，這個政策確實觸碰到許多年輕人面臨的困境，但「是否兌現、如何落實才是重點」。

事實上，台灣長期施行「輕稅簡政」政策，我國的租稅負擔率，比老牌的資本主義國家美國，甚至比以自由經濟著稱的新加坡還要低。如果「小孩國家養」確有必要，我們認為以貫徹租稅正義、加強財富重分配力道來尋找財源會是最好的方法。

2017年各國租稅負擔率（含社會安全捐） | 資料來源：財政部／作者製作提供

台灣賦稅偏低是不爭的事實。因此，我們建議所有政治人物和有意問鼎大位者，不論是否贊成鼓勵生育的相關政見主張，都能夠好好思考以下五項租稅政策，讓台灣成為一個貧富差距更小，也更公平正義的國家。

一、營利事業所得稅

如果說綜所稅是對於人民的所得稅，營利事業所得稅便是針對企業課徵的所得稅。

我國的營所稅於2010年從25%調降至17%，並於2019年修正到20%。然而，比較世界各國，台灣目前的20%營所稅率依然偏低，尤其最近產創條例、境外資金匯回專法等租稅優惠法案相繼通過，造成企業所享有的稅賦減免越來越多。

許多人都認為企業應該承擔更大的社會責任，因此將稅率提高回2010年前的水準，應該是可以思考的方向。

二、碳稅及能源稅

碳稅是針對使用含碳燃料所徵收的費用，其目的有兩個，一是保護環境的外部成本能轉由使用者負擔，也就是污染成本必須由使用者付費。在這個全球暖化加劇的時代，實施碳稅格外急迫；第二是藉由排放成本的提高，鼓勵工廠污染防治技術的更新，轉為投資耗能更低的技術與設備，進而促進綠色產業的發展。

實施碳稅和能源稅可以對碳排放減量及空污防制帶來卓越的成效，並連帶創造可觀的收入，有學者曾經指出：「空污費應納入農林漁牧損失及國民健康影響的社會成本，至少應提高100倍。」另外，空氣污染物與碳排放所引發的健康危害及氣候鉅變，造成社會極大的衝擊和損失，將碳稅及能源稅作為一種補償，發還給人民，我們認為具有高度的正當性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

三、營業稅（消費稅）

簡單來說，營業稅是指消費者在台灣消費時會被政府課徵其消費商品售價的5%作為營業稅。也因此，對於普羅大眾的生活支出和物價波動影響不小。但相較於其它國家，台灣的營業稅率還是偏低，歐洲國家大約在20%左右，日本也預計在今年10月，將消費稅提高至10%。

中研院2014年的「賦稅改革政策建議書」指出，政府可以將消費品區分為一般消費品與廣義奢侈品，並做出差異化的稅率標準，也就是以課徵「奢侈稅」的方式，在不影響一般民眾消費的前提下，達到增加政府收入的效果。

四、遺產及贈與稅

遺贈稅是針對財富的移轉進行課稅，普遍被認為可以有效遏止資本世襲與階級複製的現象。在2008年以前，我國遺贈稅率為5–50%。2008年後，被政府大幅降低至單一稅率10%。2017年又修正為最高邊際稅率20%，以支應長照服務。

事實上，政府每年都有給予民眾一定的財產移轉免稅額，實際課徵時還有高額的免稅門檻。有鑑於擁有上億財產的家庭在台灣少之又少，顯示遺贈稅是絕對的富人稅，對庶民階級毫無影響。

五、房地產持有稅

根據中研院同份建議書的分析，2012年我國房地產持有稅占GDP比重為0.88%，相較於OECD（經濟合作暨發展組織）各國平均值1.14%，台灣房地產持有稅仍屬偏低。台灣房地產持有成本過低的現象，已對房價暴漲和居住正義帶來難以挽回的影響。

我們認為，政府應修法拉開自用住宅與非自用住宅的稅率差距，特別是應提高非自用住宅稅率的稅率下限，對於炒房及囤房的投資客給予合理的風險與壓力。

Photo Credit: 中央社

身為過勞之島台灣的一份子，數十年經濟成長的果實卻沒有如實回饋在廣大勞工的身上，反而博得OECD國家工時排名第三高的「美名」。

我們認為，無條件基本收入是所有經濟弱勢者、血汗勞工和家庭工作者生活安定的解方，更是社會安全、經濟發展、青年貧困、機會不平等、少子女化、貧富不均及自動化發展的良藥。

美國前總統Barack Obama曾提到：「基本收入將成為未來10年或20年人們辯論的焦點。」

Facebook創辦人Mark Zuckerberg也表示：「我們應該探索無條件基本收入等等的政策，讓每一個市民都有機會可以嘗試實現他們的構想，帶動創新。」

良藥雖苦口，但我們期盼政府能擔起重任，跟上國際試驗的進程與研究，為真正前瞻的政策邁出踏實的第一步。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航