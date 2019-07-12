《凱爾特・最初的歐洲》：擴及全歐的亞瑟王傳說是如何流傳開來的？

文：原聖（はら きよし）

【亞瑟王傳說的傳播】

傳說誕生的背景

亞瑟王傳說，是西歐全境耳熟能詳的故事。它家喻戶曉的程度，大概就跟《三國志》（三國演義）在東亞的情況差不多。當這個故事在十二世紀前半建構起來之後不久，便立刻被翻譯成法語及德語、在歐陸宮廷間一舉傳播開來，並以理想的騎士團隊之姿，為人朗朗上口。更重要的是，它不只是描述國王個人的英雄故事，國王的家臣們——也就是所謂的「圓桌武士」，也各自形成了生動鮮明的傳說；這些傳說加總在一起，形成了一個完整的「亞瑟王故事群」，不斷被傳承下去。

被湖中仙女養育長大、與王妃墜入情網，最後成為圓桌武士瓦解主因的「湖上騎士蘭斯洛特」，寇諾威伊的騎士崔斯坦與海伯尼亞公主伊索德之間的悲戀故事，還有代父追求聖杯的帕西法爾與蘭斯洛特之子加拉哈德探索聖杯的故事等，圓桌武士本身的故事也不斷向外擴張。

在十九世紀的德國，華格納將這樣的騎士世界，當成道德高尚的理想社會大加歌頌；即使到了現代，從迪士尼動畫《石中劍》（一九六三）到最近的《亞瑟王》（二○○四），電影對亞瑟王傳說的描寫也是絡繹不絕。

在一九九八年八月七日的英國報紙《衛報》上，頭版的標題大大寫著：「透過這些文字，我們可以確定亞瑟王傳說乃是事實嗎？」報導中指出，在康瓦爾的廷塔哲城堡（Tintagel Castle）發現了一塊石板，上面刻著「阿爾托格諾（阿爾托斯、亞瑟）」的名字，而這座城池長久以來便相傳是亞瑟王的城堡。還不只如此，不論從石板的字體和附屬品的樣式，都可以將時代鎖定在六世紀；換言之，這正是亞瑟實際存在的證據。

正如前章所述，亞瑟王的原型乃是一位五世紀末的武將，但是並沒有史實可以確定這個人是否真的存在——至少肯定沒有打敗羅馬軍、支配全歐洲的國王就是了。但是就像這次發掘所顯現的，在五世紀末的不列顛島南部，有一位名叫阿爾托斯的武將，而他乃是亞瑟王的原型，這種見解基本上已經是歷史學的主流。

珍藏在威爾斯南部卡爾迪斯（卡地夫）中央圖書館的《阿內林之書》，雖然是十三世紀末用古卡姆利語寫成的作品，不過它的成書年代可以回溯到六世紀。作者是位叫做阿內林的詩人，他和前面提到的塔利埃辛一樣，都是在六世紀初期，於布立吞「高多汀王國」底下的領國——雷蓋特王國，侍奉傳說中國王尤里安的頌歌詩人。雖然僅有一句話，不過在這篇頌歌中，確實提及了「阿爾契爾（亞瑟）」這個固有名詞——當然，這也有可能是後人插入的結果就是了。

亞瑟在文本中首次被提及，是在聖職者內尼厄斯執筆的《不列顛人的歷史》（八百年左右）當中。這本書到現在共有四十部中世手抄本流傳下來，而且每一部的內容都有不小的差異；現存最古老的抄本是在阿莫里凱寫成，成書時間約在九世紀後半。不論如何，重點是亞瑟王傳說在九世紀便已確立，而且我們也不難想像，它在這個時期，已經擴散到整個相關地區——也就是阿莫里凱、寇諾威伊、瓦利亞等地。

在第五章的結尾已經約略提及過，在五世紀到六世紀間，有一個橫跨阿莫里凱與寇諾威伊的「多姆諾尼亞王國」存在；因此，我們可以將這個王國，就當成是亞瑟王傳說的舞台中心來看待。

據推定成書於西元一一○○年前的卡姆利語故事《安溫的戰利品》、《基爾夫與奧爾溫》、《馬比諾吉昂的四個分支》中，都有與亞瑟王相關的故事情節，而且和內尼厄斯的《不列顛人的歷史》之間，也以許多共通點存在。雖然我們無法斷定這三本書就是直接照抄內尼厄斯的作品，但是兩者之間確實存在著相互影響；而這也證明了《不列顛人的歷史》並非出自一人之手，乃是經過多次加工，以集團、口傳的內容為基礎寫成的作品。

Photo Credit: 八旗文化出版 發現亞瑟王真實存在的證據：以頭版大標報導的《衛報》，1998年8月7日。

對於「亞瑟王歸來」的信仰

十二世紀初期，在阿莫里凱、寇諾威伊、瓦利亞的布立吞民眾間，繪聲繪影地流傳著「亞瑟王將要歸來」的傳說。這個時候，亞瑟王傳說已經在凱爾特布立吞語文化圈中廣為流傳；在它的背後，隱藏著民眾熱切渴望英雄的心情。

在威爾斯的民間信仰中，相傳為亞瑟王與騎士在時刻到來之前，暫陷長眠的洞穴有好幾處。即使在英格蘭，於曼徹斯特附近以及索美塞特郡，也都有類似的說法。至少在十二世紀後半，已經有亞瑟在地下長眠的信仰被列入報告當中（艾提恩．德．盧昂，《德拉哥．諾瑪尼克斯》，一一六九年左右）。這讓人不禁想起海伯尼亞傳說中，王被新的入侵者逼迫，不得不潛入地下的故事。這同時也可以作為佐證，證明亞瑟乃是基督教到來以前的神明變形，並深植於一般民眾的意識當中；關於這點，後面會再詳述。

一一九○年（或翌年），在布列顛倒西南部克萊斯頓貝里修道院墓地的一角，發掘出亞瑟王與王妃桂妮薇兒的遺骨（不過當然是捏造的）。這正是亞瑟王傳說開始席捲全歐洲的時代。對信奉歸還傳說的布立吞人來說，「亞瑟乃是真實存在」的安心感，與「亞瑟已經不會回來」的氣餒心情，兩種矛盾的情感，在心中想必是糾葛萬千吧！儘管如此，在威爾斯一直到十九世紀為止，仍然持續信仰著「亞瑟的歸還」。

《不列顛諸王史》

為亞瑟王傳說在宮廷普及奠下基礎的，乃是公認成書於一一三八年左右的《不列顛諸王史》。雖然研究者的意見仍有分歧，不過本書的作者——蒙茅斯的傑弗里，大概是西元一一○○年左右生於瓦利亞南部的蒙茅斯，他的家系是諾曼征服後，從阿莫里凱移居過來的移民。傑弗里本人一生中大部分的時間，都是在牛津度過。

在此謹大略介紹一下《諸王史》中有關亞瑟王的生平故事。

寇諾威伊公爵克洛伊斯在廷塔哲城堡中，跟美貌的妻子茵蓋爾倫過著快樂的日子。不過不列顛島的國王烏瑟．潘德拉岡覬覦茵蓋爾倫的美貌，於是藉由魔法師梅林的藥，變身成不在城內的公爵，和不知情的茵蓋爾倫共度春宵，這樣生下的孩子就是亞瑟。不久克洛伊斯戰死，烏瑟遂娶茵蓋爾倫為妻，亞瑟的誕生也因此合理化。但是，烏瑟後來又遭人毒死，於是亞瑟便以十五歲之齡即位。亞瑟陸續征服了海伯尼亞各地，在大陸也協助阿莫里凱的國王奧爾作戰；然後，他娶了人稱不列顛島最美麗的女子、出身羅馬貴族家系的關芙瑪拉（桂妮薇兒）為妻。

不久之後，亞瑟前往大陸和羅馬人作戰，將國內的統治權託付給外甥莫德雷德；但就在他轉戰各地的過程中，得知了莫德雷德背叛的消息，於是他將戰場的指揮權交給奧爾，自己回到島上。在寇諾威伊的卡姆蘭，亞瑟與莫德雷德展開最後決戰，結果莫德雷德敗死，但亞瑟也受了瀕死的重傷，於是踏上前往阿瓦隆島的旅途。

整體看來，這本書的意圖乃是期盼不列顛島的布立吞人，以及瓦利亞的復興。十三世紀時，它被翻譯成卡姆利語（有兩種譯本），十四世紀又多出兩種譯本；一直到十八世紀為止，包含從前版本的重編本在內，通行的版本總共達到六十種之多。雖然我們不知道布列斯語版的風行狀況如何，不過從它所引起的驚異迴響看來，它在布立吞文化圈的風行程度，恐怕絲毫不遜於在歐陸地區的傳播。

Photo Credit: 八旗文化出版 亞瑟王：描繪臣服於國王的三十個王國名（底下的王冠），與想像中的國王形象。十四世紀的手抄本，大英圖書館藏。

體現騎士精神的圓桌武士

一一四○年左右，一位名叫傑弗里．蓋馬爾（Geffrei Gaimar）的人士，用諾曼法語撰寫了一本《英吉利人史》，這是第一本用方言寫成、有關亞瑟王傳說的文獻。雖然我們並不清楚傑弗里的生平，不過他應該是在不列顛島完成這本書的。

一一五五年，《布立吞人頌詩（布魯特傳奇）》編纂成書。它也是用諾曼法語寫成，作者是出生在英倫海峽澤西島的洛貝爾．魏斯（Robert Wace）。這本書獻給了當時安茹帝國亨利二世的王妃艾莉諾，並在歐洲各地廣為流傳。「圓桌」至今仍存在於阿瓦隆島，並且終將隨著布立吞人的期望而歸還，這樣的說法也是在本書中首次出現。這本書已經不再那麼強調布立吞人的復興，而是改以騎士精神為基調，堪稱是亞瑟王傳說的轉捩點。順道一提，首先記載布勞賽良德森林的帕蘭頓之泉具有奇蹟的，也是魏斯。據說魏斯為了確定這點，還曾經親身涉足過布勞賽良德森林。

接下來，大約在一一五五到一一六○年間，有一位名為托馬的人士，在亨利二世的宮廷中，用諾曼法語撰寫了《崔斯坦的故事》。儘管本書的原本已經佚失，不過德意志人阿爾伯特．馮．奧貝魯格在一一七○年左右，曾經用法語手抄了一份內容，同時在十二世紀末，諾曼詩人貝洛爾（Béroul）也撰寫了悲戀故事《崔斯坦》，這部作品的大半內容現在仍存於世。接下來十三世紀德意志的戈弗雷，以及同時代的挪威譯本，據說也都是根基於托馬的創作。從這點可以看出，當時諾曼法語乃是宮廷通行的語言，同時也是最具權威的方言。

接下來登場的，是十二世紀末克雷蒂安．德．特魯瓦（Chrétian de Troyes）所創作的一連串散文作品。這些有關亞瑟與圓桌武士的故事，包括《艾利克與愛妮德》、《獅子騎士伊凡》（一一七四年左右）、《貨車騎士蘭斯洛》、《帕西法爾與聖杯》（一一九一年以前）等，都廣為人知。《蘭斯洛》是獻給路易七世與艾莉諾的女兒（也就是她和亨利二世結婚前生下的小孩）瑪莉．德．香檳的作品，也就是為了安茹帝國宮廷而寫的一篇故事；在這層意義上，克雷蒂安可以說是亞瑟王傳說在歐洲大陸擴大最重要的推手。據克雷蒂安本人所言，《艾利克》的起源是來自口傳故事，《帕西法爾》則是根據法蘭德斯伯爵提供的書籍為基礎寫成。換句話說，他本人也有自覺，認知到這些故事乃是誕生自口傳與書籍的夾縫之間。

這類用法語寫成、和亞瑟王有關的故事，在法語中被總稱為「阿契爾．德．布列塔尼（來自布列塔尼的故事）」。

據推斷完成於一一六○年至一一八九年間，由瑪莉．德．法蘭西（Marie de France）所寫的十二篇「lai」（八音綴短詩），在日本被譯為《十二個戀愛故事》，是法國最早由女性寫成的戀愛詩。雖然和亞瑟王的關聯比起克雷蒂安的書要來得淡薄些，不過她也是活躍於安茹帝國宮廷的詩人。

聖杯傳說擴及全歐

時序進入十四世紀後，歐洲對聖杯傳說的關注驟然高漲起來。引發這股熱潮的起源，是一二○○年左右，由洛貝爾．德．波隆執筆寫成的《亞利馬太的約瑟》一書；在本書中，描述了亞利馬太的約瑟如何將基督被釘上十字架時的聖血注入聖杯中，並運到不列顛島的經過。波隆也寫了《梅林》和《帕西法爾》，於是基督、聖杯、約瑟、梅林、亞瑟、圓桌、帕西法爾、加拉哈德……這些本來屬於異教的故事，遂在基督教的統合下一體成形。一二三○年，分為五部、堪稱傳說之集大成的《聖杯的蘭斯洛特》宣告完成。

在英語系世界，以一三○○年左右的《崔斯坦》，以及十五世紀托馬斯．馬洛禮的《亞瑟王之死》（一四七○年執筆、一四八五年出版）最為有名。

在德意志，一一九○年代，烏爾里西．馮．沙茲克宏（Ulrich von Zatzikhoven），用德語寫成了《蘭茲雷特（蘭斯洛特）》。因為這本書和克雷蒂安的蘭斯洛內容並不相同，所以應該是翻譯自更之前（已經佚失）的書籍。接著在一二○五年左右，沃弗蘭．馮．艾森巴哈也寫了《佩茲法爾（帕西法爾）》。大約同一時間，哈特曼．馮．亞維則是完成了德語版的《艾利克》與《伊凡》。

至於崔斯坦的故事，如前所述，是由十二世紀末的阿爾伯特．馮．奧貝魯格（法語），以及十三世紀的戈弗雷．馮．史特拉斯堡所傳播開來。據奧貝魯格記載，崔斯坦故事一共有布列斯語、卡姆利語、拉丁語、法語等四種講述方式。就像《狐狸的故事》裡講到的一樣，宮廷的說書人靈活運用多種言語，並透過這種方式蒐集情報、活躍其間；透過崔斯坦故事的傳播，我們得以一窺當時的景象。

在北義大利，十二世紀初也已經有亞瑟王傳說散布的證據。在一一一○年代到二○年代間，在帕多瓦、摩德納等波河流域地區，已經有貴族將名字取為阿爾托西烏斯（亞瑟）、瓦爾瓦努斯（高文）等名諱；考量到這是在《不列顛諸王史》成書之前的事，所以應該是口傳的可能性為大。至於決定性的證據則是一○九九年至一一二○年間製作、位於摩德納大教堂北側拱門上的浮雕；在那上面標示著溫若凱（桂妮薇兒）、阿爾托斯（亞瑟）、凱伊等名諱，明顯是根據傳說而來。一○九六到九七年的冬季，第一次十字軍曾經駐紮在巴里（義大利東南部的一座城鎮）；因此很有可能是那時候，布列塔尼公爵（當時是凱爾聶伯爵阿朗四世）和他的隨從們談起亞瑟王故事，並在當地流傳開來的吧！

Photo Credit: 八旗文化出版 遇見天使的帕西法爾與騎士波爾斯：出自愛德華．伯恩─瓊斯（Edward Burne-Jones）的「聖杯傳說」系列作（Holy Grail tapestries）。19世紀。伯明罕博物館藏。

亞瑟王傳說中的異教世界

凱爾特學者福羅利歐指出，保留最多古風的短詩（lai）《妖精之詩》等作品，反映的乃是基督教以前的民間信仰世界；其範圍不只是阿莫里凱，也包括了海伯尼亞以及瓦利亞等島嶼地區。雖然詩中的登場人物，大部分都是凱爾聶（寇努艾爾）、雷翁、圭內特（瓦訥）等地日常可見的領主及其家族，但據推定，原本他們應該都是所謂「異教的神」。就這點來看，亞瑟王傳說應該也是一樣的。往返於異界的妖精原本也是神明，這正是「前代神明凋零的姿態」。

作者不詳的短詩《金卡莫爾》中，有狩獵白豬的場面；在「來自布列塔尼的故事」中，也可以看到狩獵白色母鹿的情節（如克雷蒂安的《艾利克與愛妮德》）。白色在凱爾特語中，意味著神聖。

順道一提，《艾利克與愛妮德》的前半段故事，和海伯尼亞神話非常類似。以追蹤帶有魔力的動物（克雷蒂安使用的是白色母鹿）開始，到和女主角接吻作結。海伯尼亞神話中，神變身成優美的女性；克雷蒂安的愛妮德則是換下襤褸的衣裳，披上一件豪華的斗篷，搖身一變成為桂妮薇兒。透過接吻與性交獲得聖性（魔力），從而得以變身，這是神話的基本形式；但在亞瑟故事群當中，這種聖性遭到剝奪，變成單純的人類變身故事，這應該是受到一神教——也就是基督教——流入的影響所致吧！

另外還有一篇作者不詳的短詩，名叫《吉爾．奧爾菲歐（奧爾菲歐王）》。雖然題材明顯是取自希臘神話的奧菲斯，不過從中也可以窺見基督教到來以前異教的心理世界，因此在這裡大略介紹其概要。

在不列顛島，有一位名為奧爾菲歐的國王。他總是演奏著豎琴，和王妃愛路迪斯（希臘神話中是歐律迪刻）過著相依偎的日子。然而，在五月的某一天，散步中的王妃得到了天啟；一群純白的騎士降臨在她面前，提出警告，要她和他們一起踏上異界的旅程。王妃在第二天，便在魔力的引導下前往了異界；悲嘆不已的國王，於是帶著唯一的慰藉——豎琴，也踏上了旅程。有一天，他在河岸邊遇到了一群女孩子，在她們的引導下踏進了一座城裡。奧爾菲歐演奏的音樂擄獲了所有人的心，於是作為代價，他要求城堡主人將妻子賜給他，而那位妻子正是愛路迪斯。得到允許後，他便帶著愛路迪斯返回國內；然而，他的樣子已經變得太多，因此人們都認不出他了。最後，人們總算憑著優美的演奏認出國王，而國家也回復到幸福的治世。

純白的騎士團預告了異界，河邊的女孩子則暗示了妖精。城堡是異界，回到世間的國王，就像浦島太郎一樣，忘卻了時間的流逝；然而，和浦島傳說不同，等待著他的是幸福。從這裡我們可以看出，前面介紹的島嶼文化圈世界，就算邁入中世紀盛期、形式上已經被納入基督教世界，也還是保持著民間信仰的內涵。

在瓦利亞與布列塔尼的《伊諾克與愛莉》中，故事的結局則是和浦島一樣，以主角自己變成老人作結。作者不詳的《金卡莫爾》中，也有待在女兒身邊三百年，滄海桑田、人世流轉的內容。從這裡我們也可以認定，浦島故事乃是民間傳說的一個基本形式，具有其普世性存在。

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書籍介紹

本文摘錄自《凱爾特・最初的歐洲：被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》，八旗文化出版

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作者：原聖（はら きよし）

譯者：鄭天恩

「最初的歐洲人」——凱爾特，他們建立了西方文明的基底，

卻被羅馬和基督教文明覆蓋，視之為邊陲的「野蠻」文化。

凱爾特不只專屬於愛爾蘭！而是歐洲世界共通的文化遺產。

找尋最原始純粹的異教文化，從民俗學、語言學、歷史學全面解讀歐洲的起源！

一九八○年代後半，歐洲掀起了一波重新發現「凱爾特」的風潮。當時蘇聯勢力衰退，八九年柏林圍牆倒塌，九三年歐盟誕生，在歐洲逐步邁向大團結、重獲新生之時，凱爾特文化被視為是全歐洲共通的遺產，受到各國矚目。

雖然長久以來認為歐洲文明的基礎是羅馬與基督教文明，這點非常具有正統性，但這兩者並非歐洲所獨有。若再往更早之前追溯，在羅馬與基督教出現之前，幾乎遍及整個歐洲，可作為歐洲獨特認同基礎的，正是凱爾特文化。

「最初的歐洲人」凱爾特，在經過漫長時光後，仍在歐洲文化之中深植了某些如今我們依舊熟悉的元素，像是妖精、巫女、小人族、巨石文化、亞瑟王傳說。本書將以布列塔尼、愛爾蘭為中心，掌握其未受時代渲染的真實樣貌，帶領我們踏上尋找歐洲根基的知識之旅。

《凱爾特・最初的歐洲》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

從古代延續至今的「凱爾特文化水脈」，雖然在歐洲史中超脫了國家疆界與民族框架，且被當成建構歐洲共同體的文化基礎，在進入二十一世紀時，掀起重新解釋的熱潮。然而，凱爾特人在漫長的歷史中，一直處在主流文明之外，被視為是「邊陲」的野蠻文化。如今，歐洲似乎又再度面臨分裂的命運，未來凱爾特的水脈，會再度成為團結歐洲的關鍵角色嗎？

本書的啟示是：台灣的地理位置，處在亞洲大陸的外緣，東南亞文明的前線，長久以來也受到中華史觀所桎梏。凱爾特在被無數次的解釋後，不但成為可塑性、包容性極強的文化，當中一些「異教」元素，反過來深深融入主流的西方文明之中。台灣是否能像凱爾特一樣，釋放出自身的文化潛力，同時發揮出中心與外緣、文明與野蠻、大陸與海洋、正朔與悖逆等，彼此矛盾卻又相容的力量？

來自日本講談社的全球史鉅獻

《凱爾特・最初的歐洲——被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第8卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

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