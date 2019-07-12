《凱爾特・最初的歐洲》：伴隨異教色彩、民俗印象的凱爾特文化復興運動

文：原聖（はら きよし）

【結果，凱爾特到底是什麼？】

「凱爾特」的三個區分

關於凱爾特人，以及凱爾特文化究竟是什麼，我想在這裡做個彙整。首先，凱爾特人從時代上來說，可以劃分為三個大階段：

第一是古代凱爾特

對於這個時代的描寫始自前五世紀希羅多德的敘述，接著直到西元一至二世紀的塔西佗，乃至於當成過往記憶的描述七世紀學者——塞維爾的（聖）依西多祿，都有相關的記錄。關於他們的起源，在近代研究者的研究下產生了大幅的擴張，從包含哈爾施塔特前期在內的整個鐵器時代，到青銅器時代，甚至還有人主張早在新石器時代晚期，就已經有凱爾特人萌芽的痕跡。可是，這種主張乃是為了賦予「凱爾特文化很偉大」的印象而做的概念擴張，並不能稱得上是學術。

古代凱爾特文化已經消滅了，但並不是遭到羅馬人所抹殺，也不是遭到驅逐。它是和羅馬文化同化，從而喪失了自己的獨特性；簡言之，就是遭到權威更高的文化所吸收。

話雖如此，在四世紀的阿莫里凱，就像他們同時祭祀羅馬的神與當地的神一樣，雖然有同化，卻沒有完全失去自己的認同。他們在被納入羅馬文化框架的同時，仍然保持著自己的地方意識。這點也很重要，因為在這個例子中，文化落差並沒有那麼的大。從德魯伊的例子也可以理解，凱爾特文化其實有受到希臘等地中海文化影響，因此它本身的獨特性，並沒有大家所想的那麼搶眼。

儘管如此，但在羅馬支配所不及的不列顛尼亞島北部與西部，乃至於羅馬完全不曾踏足的海伯尼亞島，仍有讓羅馬征服前的文化殘存下來的餘地。這些地區的人們說著類似於古代凱爾特的言語，迄今為止，這些人以及文化，一直都被認為是未被古代羅馬文化同化、殘存下來的凱爾特文化遺留。

但是，他們真的能被稱為「凱爾特」嗎？關於這點，到現在仍有爭論。經過文獻學的詳細檢討，在古代並沒有明確的證據，足以證明凱爾特人曾經居住在不列顛群島。斯特拉波將凱爾特人與布立吞人作出區別，凱撒也說內陸不列顛尼亞居住的是當地原住民，只有海岸地區有大陸移居過來的比爾及人。故此，對他來說，不列顛島的凱爾特人不過是邊陲的存在罷了。若是如此，那他們在歷史學上，就只能稱為「古代布立吞人」和「古代海伯尼亞人」了。

第二是免於受古代羅馬同化，將傳統古代凱爾特文化繼承下來的中世紀凱爾特

只是本書在談論這個時代時，幾乎不使用「凱爾特」這個稱呼方式。之所以如此，是因為採用了近年文獻學研究的成果。之後一直到十六世紀，我頂多就是在談及不列顛島居民的祖先時，說他們是凱爾特人罷了。

本書的不同之處在於，以過去民間的信仰文化，如何在基督教流入之下產生改變為敘述中心。比方說第一章所述的種種異教事物，迄今為止一直被當成是布列塔尼「凱爾特獨特性」的象徵來大書特書，但本書卻反其道而行，將它看作是民間信仰、以及人類文化當中普遍的現象來看到，從而並不強調它的凱爾特性質。討論這些文化事項在基督教當中的逸脫，與指出它們的凱爾特性質並無絕對關聯，而是站在人類普遍可見的文化立場去看待它們。

第三便是伴隨著近代民族主義的興盛，被廣為談論的凱爾特

自十五至十六世紀的「發現高盧」開始，到十八世紀的凱爾特迷、十九世紀後半凱爾特學的誕生，不論何者都主張古代凱爾特乃是自己文化的起源，並透過這種對凱爾特的探究，來主張自己的認同。

隨著凱爾特學研究的進展，對古代凱爾特的印象也陸陸續續更新，變得更加鮮明且具體；可是我們有必要清楚認知，以此為背景的現代凱爾特文化，和過去的凱爾特完全是兩回事。當然對當事人來說，有很多時候確實能感受到自古代綿延下來的文化連續性，而要從外部否定這種直覺感受，乃是毫無意義的。但是，自四世紀到十六世紀末，這個稱呼的使用足足相隔了一千年以上的空白時間，因此要將其內容視為同一事物，明顯是很沒道理的。

即使是古希臘和現代希臘、古羅馬和現代義大利，這種地點一致、語言系統也公認有連續性的情況，兩者之間的文化還是有很大的隔閡；更何況凱爾特，就連地點的連續性也沒有呢！古代凱爾特以歐陸為主，現代凱爾特卻以不列顛群島為中心。故此，本書只能在這種時間空間距離的認知上，盡量進行統合性的敘述而已。

關於德魯伊

關於德魯伊也是一樣，其內含意義隨著時代而有變遷。這種變遷和凱爾特概念的改變差不多能相互對應，但仍有微妙的差異。

第一種德魯伊是，作為古代凱爾特人知識階層集團的德魯伊

他們是在受到希臘畢達哥拉斯派的影響下，於前五世紀在高盧中北部形成的團體。這是一個需要體系性學問培養的集團，社會地位也很高。雖然屬於政治領導階層，但並沒有擴散到高盧以外的形跡。在前一世紀初期，高盧社會上層被羅馬文化吸收的過程中，這個集團開始瓦解；到了前一世紀中葉，也就是凱撒發動高盧戰爭之際，這個集團已經瀕臨消滅了。

第二則是凱撒時代開始描寫的薩滿式德魯伊

《高盧戰記》中並沒有將它和第一種德魯伊加以區別，但是兩者的形象明顯有異。首先是巫女、也就是女性德魯伊的首次登場。再來是他們偏向咒術師、預言家、祭祀者，看不見那種有體系知識集團的痕跡。就像內尼厄斯的《不列顛人的歷史》一樣，有時候他們也不被稱為德魯伊，而被稱為Magos（魔術師、占卜師）；從這裡看來，他們應該是和大規模國家成立以前，廣布世界各地的薩滿屬於同一類型。

在中世紀前期海伯尼亞（愛爾蘭）和瓦利亞（威爾斯）的記述中，對這些基督教流入以前的薩滿，再次用「德魯伊」來加以稱呼。現代凱爾特學研究甚至一直到最近為止，都還是把這種海伯尼亞和瓦利亞對德魯伊的描寫，大剌剌地當成和古代德魯伊同樣的東西來看待。對這種論點正式提出糾正，不過是二○○○年代以來的事而已。

第三是十八世紀以降「新德魯伊信仰」底下的德魯伊

雖然它的目標是要復興一種包含了第一、第二類德魯伊的形象，但在這當中特別強調的是非基督教性質，以及找回基督教成立以前的精神性，換言之即是一種神祕主義。他們重視冥想，療癒成為重要的關鍵字。共濟會式的密教性與祕密結社的封閉性，更助長了這種神祕主義。但是他們完全不曾主張古代德魯伊那種在數學和天文學上的體系性學術、或是社會階層優越性，以及政治領導力等。因此，這當然不是古代凱爾特德魯伊的復活，但是他們試圖喚醒人們內心、找尋近代歐洲在理性與體系生產性下所喪失精神的貢獻，仍是不容抹滅的。

Photo Credit: 八旗文化出版 泛凱爾特大會：一九○二年，於威爾斯邦戈召開的「全卡姆利愛斯提沃斯特」參加者。

「復興」的凱爾特文化

二十世紀初，隨著泛凱爾特大會的組織，凱爾特認同的復活也成為議論焦點。一八九八年，當威爾斯舉行民族文化祭「愛斯提斯沃特」的時候，凱爾特語圈的民族主義黨派代表也共同會商，決定召開泛凱爾特大會。正如愛斯提斯沃特是汲取了十八世紀以來新德魯伊運動思維的產物，泛凱爾特主義（pan-celticism）也是出自於對古代凱爾特憧憬的神祕聯繫感。十九世紀以降，以民族主義為背景的運動，最主要的就是根基於言語同族性的團結運動，因此泛凱爾特運動，是個可以和泛日耳曼、泛斯拉夫主義相比較，令人感興趣的運動。

一九○○年在愛爾蘭的都柏林，以「協助凱爾特研究、促進整體凱爾特人在言語和民族特徵等各方面相互友好」為宗旨的雜誌《凱爾迪亞》創刊了；第二年（一九○一年），同樣在都柏林，第一屆泛凱爾特大會也召開了。但是大會在第三屆（一九○七年，愛丁堡）後就休止，雜誌也在第二年（一九○八年）休刊。

在愛爾蘭，以凱爾特認同為基礎的民族主義日益高漲，但另一方面，在威爾斯和布列塔尼，卻看不見政治上的民族主義增長。這種隔閡也遏制了團結運動的發展。在戰間期，布列塔尼和威爾斯雖然展開了以凱爾特團結為目標的政治運動，特別是在布列塔尼，受到德意志流凱爾特學的影響，產生了人種上的選民思想，但作為政治運動，它們仍舊是以泡沫化作結。

取而代之活躍的是，伴隨民俗印象而來的凱爾特文化運動。

一九七一年開始的「凱爾特文化交流祭」（布列塔尼，安．諾里昂（洛里昂）市），是結合了凱爾特文化圈各地區——蘇格蘭、威爾斯、曼島、康瓦爾、愛爾蘭、乃至西班牙的加利西亞與阿斯圖里亞斯——共襄盛舉，堪稱現代凱爾特團結象徵的祭典。它在每年八月的第一週舉行，一週間有五千名音樂家參加，觀眾也達到四十萬人，是個相當巨大的音樂盛會。象徵蘇格蘭民族衣裝的格子裙、風笛演奏的民族音樂、愛爾蘭舞蹈、布列塔尼的比尼烏與蓬巴爾特……這些衣裝和音樂，正是現代典型的凱爾特印象。

在布列塔尼，這種民俗層面的凱爾特印象，乃是形成於十九世紀末。當中最具象徵的，是一八九五年於巴黎出道的歌手波特雷爾（Théodore Boetrl）。他穿著出身地蓬那哈特的民族衣裝，演唱以布列塔尼為題材的歌曲，風靡一時。

觀光取向、民俗色彩濃厚的祭典也在各地誕生。「金荊豆祭」（阿旺橋，一九○五年開始）、「青網祭」（孔凱爾內，一九○五年）、「寇奴艾尤女王祭」（肯佩爾，一九二三年）等持續至今的祭典，都是在二十世紀前半誕生的。

在這些祭典上表演民族舞蹈，對於創造地方認同深具貢獻者，乃是民族舞蹈保存會「celtic circle」。他們最初是在一次世界大戰下的巴黎組成，不過後來不只都市，在農村地帶也廣布其組織網；今天，他們在布列塔尼各地共有兩百多個團體，以及一萬名會員。靠著這個團體的後援，布列塔尼以觀光客集中的夏季為中心，在「凱爾特文化交流祭」等四十個地方，都有民俗祭典的組織。

一九七○年代以後，以阿蘭．斯蒂夫（Alan Stivell）為代表，結合傳統音樂與現代風編曲的「民族」音樂，成為世界矚目的焦點，而斯蒂夫也被評為現代布列塔尼凱爾特音樂的旗手。

愛爾蘭與蘇格蘭的情況也幾乎一樣，都是以民族音樂為基礎，在文化上呈現出凱爾特。

布列塔尼的基督教是什麼？

正如本書第一章開宗明義指出的，正統基督教在布列塔尼，一直沒有落地生根。序章與第一章中展示的凱爾特印象，多半是具有凱爾特色彩的基督教，可是它們卻以民俗的面貌，在現代凱爾特語圈中，與凱爾特的印象直接相連。

故此，這種「凱爾特」的意味，從新凱爾特運動喚起的古代凱爾特一面來看，包括妖精與魔法師的強烈印象、中世紀亞瑟王傳說的要素、乃至於安寇和守護聖人等，表面上是附隨著基督教，實際上卻夾雜了很多基督教之前的異教感，以及民間信仰意象。本書試著用整合的方式，來描繪出這些龐雜的印象。

基督教在不列顛島聖人的移居（及其神話），中世教區的誕生（冠以聖人名諱的教會設立）這個形式上，乃是布列塔尼不動的存在。但是要徹底滲透到民眾的心性中，則需要更長的時間，因此一直到十七是藉天主教的反宗教改革，他們才終於確立了意識層面上的支配權。二十世紀後半，也就是一九五○年代以降，隨著世界趨勢的脫宗教化，當地也開始逐漸遠離教會；因此若從這個角度來思考，天主教的全盛期不過是兩百到三百年而已。

如果從民俗學層面來思量，這些異教、或者被認為是基督教以前的民俗信仰還能殘存到現在，就代表純粹且正統的基督教信仰，或許直到最後都沒有在當地生根。只是話又說回來，真的存在所謂「純正的基督教」嗎？不管在何地，或多或少都會有一些當地的風俗留存下來，因此純正的基督教，或許並不存在吧！

這些或多或少存在的當地風俗，其實是人類文化中普遍且共通的事物，對於這一點，我們必須要有清楚的認識。唯有當地獨特的風俗，與普遍事物的交織，才能形成一個文化。

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書籍介紹

本文摘錄自《凱爾特・最初的歐洲：被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》，八旗文化出版

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作者：原聖（はら きよし）

譯者：鄭天恩

「最初的歐洲人」——凱爾特，他們建立了西方文明的基底，

卻被羅馬和基督教文明覆蓋，視之為邊陲的「野蠻」文化。

凱爾特不只專屬於愛爾蘭！而是歐洲世界共通的文化遺產。

找尋最原始純粹的異教文化，從民俗學、語言學、歷史學全面解讀歐洲的起源！

一九八○年代後半，歐洲掀起了一波重新發現「凱爾特」的風潮。當時蘇聯勢力衰退，八九年柏林圍牆倒塌，九三年歐盟誕生，在歐洲逐步邁向大團結、重獲新生之時，凱爾特文化被視為是全歐洲共通的遺產，受到各國矚目。

雖然長久以來認為歐洲文明的基礎是羅馬與基督教文明，這點非常具有正統性，但這兩者並非歐洲所獨有。若再往更早之前追溯，在羅馬與基督教出現之前，幾乎遍及整個歐洲，可作為歐洲獨特認同基礎的，正是凱爾特文化。

「最初的歐洲人」凱爾特，在經過漫長時光後，仍在歐洲文化之中深植了某些如今我們依舊熟悉的元素，像是妖精、巫女、小人族、巨石文化、亞瑟王傳說。本書將以布列塔尼、愛爾蘭為中心，掌握其未受時代渲染的真實樣貌，帶領我們踏上尋找歐洲根基的知識之旅。

《凱爾特・最初的歐洲》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

從古代延續至今的「凱爾特文化水脈」，雖然在歐洲史中超脫了國家疆界與民族框架，且被當成建構歐洲共同體的文化基礎，在進入二十一世紀時，掀起重新解釋的熱潮。然而，凱爾特人在漫長的歷史中，一直處在主流文明之外，被視為是「邊陲」的野蠻文化。如今，歐洲似乎又再度面臨分裂的命運，未來凱爾特的水脈，會再度成為團結歐洲的關鍵角色嗎？

本書的啟示是：台灣的地理位置，處在亞洲大陸的外緣，東南亞文明的前線，長久以來也受到中華史觀所桎梏。凱爾特在被無數次的解釋後，不但成為可塑性、包容性極強的文化，當中一些「異教」元素，反過來深深融入主流的西方文明之中。台灣是否能像凱爾特一樣，釋放出自身的文化潛力，同時發揮出中心與外緣、文明與野蠻、大陸與海洋、正朔與悖逆等，彼此矛盾卻又相容的力量？

來自日本講談社的全球史鉅獻

《凱爾特・最初的歐洲——被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第8卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰