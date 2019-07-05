第一線緊急救護：公共場所遇到攻擊事件，救人一命謹記這六件事

文：羅光廷的凝視 攝影X救護

近日最令人難過的消息，莫過於「鐵路警察被旅客持刀砍死」這則新聞了，3日晚間嘉義火車站自強號上，一位年僅24歲鐵路警察，在處理票務糾紛時遭到持刀攻擊，送醫時意識不清，臉色蒼白，五公分穿刺傷及大量失血，呈現低血容性休克，一度失去呼吸心跳被急救回來，但很不幸的是緊急手術及輸血1萬8000CC後，4日早上還是宣告不治，得年24歲。

我相信許多人除了難過之外，一定也非常忿忿不平，恨不得第一時間在現場打爆兇手，也有的人問為什麼警察不開槍？我想除了近距離搏鬥使用槍械不見得適合外，車廂內部更有許多無辜民眾，應該也是警察未拔槍的因素。

未來對於警察的訓練提昇（警覺心、近身距離作戰）、雙警出勤制度、非致命性武器添購（辣椒水、胡椒槍、電擊槍等）、法規的鬆綁（《警械使用條例》），老實說這些都是非警務或民意代表人員很難去改變的，那我們一般民眾到底可以做什麼？「學急救」我想是更重要更值得探討的議題！

接下來我就以第一線緊急救護的經驗，分享遇到攻擊事件，第一時間一般民眾可以做些什麼應變？好拯救無辜生命。

（一）立刻報案

一旦發現攻擊事件有人受傷，請盡量先遠離攻擊現場再打電話報案，有超過兩位民眾的話，一位請打119，一位請打110，即便119和110之間有轉報機制，但往往受到轉報的資訊都非常不清楚，所以不建議只撥打單一報案電話，而是兩個都打最好。

119派遣員會問你現場狀況，請冷靜的說清楚，尤其幾個人受傷和確切地點至關重要，在攻擊事件中傷者可能不只一個人，像是鄭捷事件共有4死24人輕重傷，但第一時間的報案電話都沒有人能告知需要十台以上救護車，而是後來到達的119再請求支援，第二批到達的救護車可能會晚個5－10分鐘，這樣搶救時間也跟著一點一滴流逝了。

另外能跑到月台或是大廳都不是最嚴重的傷患，最嚴重的傷患早已躺在車廂內奄奄一息，所以如果沒有和119告知：最嚴重的患者確切地點是在車廂內，或是119到達時沒有帶領救護人員，可能最嚴重的患者就不會優先被得到救治。

如果情緒一時無法冷靜下來，或是現場不安全無法待在現場，和看有多少人受傷那沒關係，盡自己所能就好了，能打出119求救已經表現的很好。

至安全的地方正確的告知119、110現場資訊，是遇到攻擊事件最首要的應變事項。

（二）現場安全

如果你決定伸出援手，而不是轉頭就走，請先評估「現場是否安全」，現場是否安全是緊急救護的首要條件，在這種攻擊事件的現場，可能會分成以下三種狀況，每種狀況都要考慮不同的應變方法。

如果兇手沒有受到任何的壓制，且手上還持有武器，你也沒有武器或能力壓制兇手，建議遠離現場就好，因為去救患者極可能你就變成下一個患者，這樣不值得。

如果兇手已經正在被民眾或警察制伏當中，但又還沒完全被制伏，去救兇手行凶的目標還是會有一定的風險，那要不要去救他？就取決於你的勇氣和決心了，沒有標準答案，如果能救到他，請立刻將他帶離危險現場再開始急救。

如果兇手已經被民眾完全壓制或是警察已上銬逮捕，那現場就相對安全，請立刻幫患者施行急救。

（三）評估患者

接觸患者之後，首先評估患者有沒有意識及呼吸，有意識或沒意識但有呼吸，就找出血點做加壓止血，沒呼吸就直接壓CPR，（民眾版不教導明顯死亡定義或是大量傷患中的黑牌，沒呼吸就先CPR！） 詳細急救方式後面會撰述。

（四）施予急救

在攻擊現場的患者，可能會有穿刺傷、切割傷、撕裂傷等大量出血的傷口，止血之前如果能先戴手套最好，你可能一時找不到手套沒關係，去找塑膠袋當成你的手套，隔著塑膠袋幫患者加壓止血，如果真找不到，為了救他一命也只能徒手了。

持續性出血傷口的急救原則，就是「加壓止血」，首先你要先把傷口附近的衣物盡可能脫去，並用衣物將血漬擦乾，尋找出血點（可能不只1個），再用乾淨衣物、毛巾等（甚至昨天火車上有民眾很聰明將窗簾拆掉），覆蓋在傷口上方，並用盡吃奶的力氣壓住，在119救護人員到達接手之前，不要隨意放開，因為大出血的傷口只要一放開血就會繼續流！另外再介紹不同部位的傷口，可能會引起什麼樣的問題。

「顏面創傷」的血液可能會造成呼吸道阻塞，所以建議將顏面有明顯出血的患者呈復甦姿勢（頭側一邊），盡可能不要讓血液影響到呼吸道。

「胸部創傷」可能會引起開放性氣胸、大量血胸、心包膜填塞等致命傷勢，教導民眾判斷張力性氣胸和三面貼處置可能太困難，一樣看見胸部有出血點就執行加壓止血。

「腹部創傷」可能會造成大量出血、臟器外露，能做的就是加壓止血，如果臟器外露不要把器官塞回去，找乾淨的衣物、毛巾等覆蓋，小心護住不要再讓它掉更出來就好。

「肢體創傷」可能會造成大量出血，請盡全力加壓止血，如果還是止不住就再找衣服、毛巾等覆蓋第二層再用力壓住，除非你有專門的戰術止血帶，不然現在已不建議使用皮帶、鞋帶等急造止血帶，因為皮帶上的皮革太硬無法有效的轉緊來控制出血，鞋帶則是太細會把壓力集中在同一個點上，容易造成神經的傷害，所以建議徒手用力加壓止血就好。

如果患者已失去了呼吸，請直接開始壓CPR，不用30：2的壓胸與吹氣比率（壓30次、人工呼吸兩次），好好的壓兩分鐘（五循環）找人換手就好，還有旁人可以協助的話，請一個人幫忙找出血點加壓止血，另一個人去找自動體外心臟去顫器（AED）過來，並相互輪流換手做到119救護人員接手為止。

第一時間的急救止血，對於失血患者來說絕對是最重要的事情，想學習更多急救技能，可以去上EMT-1初級救護技術員的課程，另外也請關注「安妮怎麼了」全民學急救，這是我日前參與拍攝的一個急救企劃，現在正在推廣民眾版的急救教育，接下來也會有民眾版的急救教育短片陸續上線，其中有一篇就是在講如何幫傷口止血。

（五）協助119

在這種攻擊現場，極有可能是多重傷病患甚至大量傷病患，第一時間不見得會有足夠的救護人員，能應付這種棘手的狀況，就算只有一位患者，可能也是多重創傷的患者，119救護員2－3人還是會需要協助，所以如果你願意拯救眼前這條正在消逝的無辜生命，請盡可能在現場協助119救護人員，到初步處置完成推上擔架為止，不知道要幫什麼沒關係，只要大聲的說：我可以幫忙！我相信絕大多數的救護員都會感謝你，並立即指導你該如何幫忙。

（六）心理健康

「事後的心理健康」，這點是多數急救教育不會提到的，但卻又是很重要的一點，因為如果你是非醫護人員，也沒看過任何血腥場面，在經歷過這種攻擊事件，事後可能會極度感到不適，害怕、哭泣、頭暈、嘔吐，甚至罹患創傷後壓力症候群等等。

如果你經歷了這一切，請在一個人靜靜之後，找個信任的摯親聊聊你內心的想法，把情緒盡可能的釋放出來，以前我第一次遇到創傷患者，在我面前逐漸失去呼吸最後死去，經歷救不回患者的無能為力和失落無助，我第一時間也是打電話給女朋友，以及和學長聊聊。

如果事件後幾天，依然會一直回想當時的畫面、感到情緒低落、失眠等等，建議去看身心科或心理諮商師尋求專業的幫助，請不要覺得不好意思，因為每個人都會有需要協助的時候。

另外之前在做國外的大量傷患事件報告，發現2016年柏林恐攻後，第一時間除了警方、醫療單位到達現場外，還有心理衛生單位即刻進駐，為現場民眾、家屬提供第一時間的心理健康幫助，這方面是台灣非常缺乏的，也是未來可以努力的方向。

以上是小弟的一些淺見，希望大家看完文章能學習到一些知識，有天真的遇到攻擊事件，拯救的可能不只是陌生人，而是身邊的親朋好友，在119還未到達的這段時間內，你就是患者的希望！沒有你生命會消逝的更快！你有正確的作為，可能就會因此拯救一條生命！

本文經羅光廷的凝視 攝影X救護授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航