台鐵殺警案：「公平世界」的信念被摧毀，我們該如何復原？

文：陳劭旻（諮商心理師）、濮家和（諮商心理師）

在嘉義發生了乘客刺殺警察李承翰的事件後，我們的社會再一次地真實進入了《我們與惡的距離》的劇情中。悲憤的怒吼，哀痛的指責，對於精神疾患一樣的義憤填膺，剎那間電視與現實似乎失去了分界。

但是相同的事情是，每發生一次殺傷事件導致生命的逝去，我們的社會都又經歷了一次傷痛，而我們可以在傷痛中學到什麼，並且好好照顧自己？

公平世界的信念，讓我們哀傷與憤怒

心理學的理論之中，有一個稱為「公平世界」的理論。這個理論認為每個人的心中都會對世界抱持著一個想像，認為好人會有好報、壞人會有報應；持續做好事終究會苦盡甘來，而做了壞事的人懲罰只是時候未到。當相信著老天總是公平的將一切看在眼裡，我們才能可以安心的過每一天，否則努力可能沒有回報，作奸犯科卻可以平安無事，要怎麼相信這個人生值得好好過活？

就是因為相信著公平世界的存在，承翰的殉職才會讓我們難以接受。為什麼認真執勤的警察要被砍？為什麼英勇保護人民的警察走了，沒有買票的嫌犯卻還好好活著？甚至當看到嫌犯似乎沒有悔意時，我們對「公平世界」的相信就這樣徹底的崩毀了。一個優秀的警官，一個熱愛家鄉的青年，為了保護人民的勇敢，這些不都是在說著他是個好人嗎？好人不是應該長命百歲、過著幸福快樂的生活嗎？但是現實卻不是如此，原來世界並不公平啊。於是乎，人們迫不急待地用自己的雙手執行對「公平世界」的相信，既然老天不長眼，就由我們來給他懲罰吧！

但其實是公平世界的信念，原本就是一個謬誤，原本這就不是一個真正公平的世界，只是相信著美好總能讓生活好過一些。即使懲罰了加害者，逝去的生命並不會因為加害者的痛苦而回來，真正留存在憤怒後的存在的，是我們對世界失望後無比沉痛的落寞與哀傷。我們多麼希望一個好人可以好好的被對待，然後他可以笑著告訴我們說他有多英勇，拖著包紮的傷口讓大家為他獻上肯定與祝福，期待著在那之後光明美好的未來。

但這一切都成空了。我們就這樣失去了一個好人，也失去了這個世界一部份的美好。但那份失去好大，留下的是滿滿的空虛與徬徨與疑問，質問著每一個人：你相信他的付出，是有意義的嗎？

為了他人付出 就是他留給我們的禮物

如果悲傷來自於公平世界被摧毀，復原就是尋找新的意義來填補失去的空虛。這正是Robert A. Neimeyer在研究哀傷治療後告訴我們的：我們是否能從這次的事件找到意義，好讓我們能夠重新看待死亡的發生，並且從失落中透過意義重新建構我們看待自己與社會的方式？我們究竟從承翰的死，學到了什麼？

明明身體就被刀刺傷，卻忍受著劇痛而努力保護身旁承客的承翰，在那一刻想的是什麼？甚至當明明危險已經近在眼前，卻仍堅定向前，持續努力著與嫌犯進行溝通，直到最後一刻也沒有透過製造傷害迫使嫌犯就服的承翰，在那一刻想的是什麼？

我想，那股勇氣的背後，帶給他力量的並不是對於持刀攻擊者鄭男的恨，而是對於他人關愛與付出的心。雖然他的生命已逝，但卻持續告訴著人們這個世界並不是失去了美好，而是有一種美好竟能以生命展現其高貴。原來為了保護他人、為他人付出竟能發揮如此強大的力量，這份力量不只保護了一旁驚慌無助的乘客，甚至就連對攻擊自己的鄭男，都能展現這樣的付出與包容。

許多人將事件的發生歸因於精神疾患，批評與否定他們，認為應該增加更多的控管。但其實精神疾患在這個社會上往往是最被誤解的一群人，一般人不理解他們的狀況，未知帶來恐懼，恐懼引發誤解，於是誤解造就了傷害，傷害造就了距離，一連串的結果是讓許多患者將自己的精神疾患隱藏，也遠離了政府與醫療單位努力架設的防護網。確實，有些精神疾患的人也許行為表現不一定與一般人完全相同，突然的情緒變化也可能讓人困惑，但是褪去疾患的外衣，他們也只是許多渴望正常生活的普通人。

因此如果我們希望避免下一次攻擊事件的發生，承翰帶給我們的精神反而才是最重要的。也許過去的你並不理解精神疾患，但是你是否願意給他們更多一些空間，理解他們的努力與掙扎？你是否願意接納一群不容易理解，卻需要多一些力氣支持與關心的人？可能懷抱著害怕，可能懷抱著擔心，卻依舊勇敢向前，就像那個曾經在火車上英勇奮鬥的身影，忍著疼痛依舊為了他人而挺立，你是否願意將他留下的精神繼承下去？

也許，那就是他留給我們的意義。也許不一定是對著有著精神疾患的人，而是對著所有的親朋好友，甚至是素未謀面的陌生人，去看見每個人背後藏著的痛苦與努力，然後去傾聽去理解。如果社會可以多一些理解，讓積陳壓抑的情緒有多一些機會抒發，用關懷撫慰內在的傷口，想必社會就能少一些哀痛，多一些溫情，並且在某些人快要潰堤時成為他們最後的繩索吧。

感謝承翰留給我們的禮物，我們不會忘記他散發的光輝，以及光輝帶給我們的力量，去面對社會還留著的許多苦痛。這個世界也許不是完全公平，但在人性的光輝中，卻依舊是美麗與有意義的吧。

引用文獻：Robert A. Neimeyer（2007）。走在失落的幽谷－悲傷因應指引手冊（章薇卿譯）。台北，心理出版社（原著出版年：1998）。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航