Google Map與地理媒介：人機結合下的旅行，你自願參與了地理資訊的建構

文：李長潔（淡江大學未來學研究所兼任助理教授）

時常有人問我，你每次去日本走踏的超級冷門風景、地方傳說地點、氛圍氣懷舊喫茶店，到底怎麼找到的，這些地方聽都沒聽過。剛開始，我會查詢中文與外文的旅行資訊，像是旅遊手冊、觀光網站，都是基本工作，可以給旅客一點基本的地理想像，如方位、氣候、規模、人文特色等。接著，我會做一件事——大量地運用Google Map細查地方資料。

地圖，是一種人對空間權力的掌握，當旅人們從地圖繪製者的手中，收回擁有地圖的權力，這將如何改變我們的旅行生活？然而，我們真的會因為使用Google Map而搶回對空間的掌握嗎？我們先從紙本地圖的使用開始。

紙本地圖的時代

在很多情況下，我不只是到了旅遊的當下才使用Google地圖來找路，而是平常沒事時，就打開地圖滑呀滑，細察預計拜訪的地點，了解地方資訊。不過，在2005年以前，旅行時掌握地理環境的技術大都依賴紙本地圖，旅客與觀光客在出發前，會購買旅遊手冊、旅行文學，透過特定旅行專家與旅遊資訊編輯的視野，來觀看地方。在那時之前，各種「旅遊天書」隨著出國人數的增加，而銷售量大增。

出國旅行度假，不單僅是選好地方、買張機票、然後去玩，就可以說「這是我的旅行」，旅行的實踐包含許多環節，而旅行本身的經驗也由生活中多樣媒介內容（電視、廣告、電影、書籍、旅遊手冊，現在還有社群網站）與你的真實旅程所交織而成（Urry, 2002）。當然也包含地圖。

地圖是一種地理狀態的再現。我們覺得地圖模擬了真實的環境樣貌，但事實上，地圖是一種「簡化」、「挑選」、「裁切」，尤其是紙本地圖，在有限的平面版面上，地圖的終極目標並不是一比一的還原，而是透過地圖繪製與資料整理，表現製圖者對大地的擁有權、解釋權。

在從前的旅行中，我會在行前買一份巴黎的城市地圖，在台灣時就把旅行手冊上看到的景點標示在地圖中；並在旅程中逐一刪除，有時候還會用紅筆將散步走過的路徑畫上，以展示我對巴黎的熟稔程度。基本上，整張巴黎地圖我都畫滿了。

Google地圖的出現

2005年，Google Map正式上線，一開始只是電腦版，同一年裡很快地推出手機版本，並且加入Google Earth的服務，直至今日，Google的地圖是Google公司流量第二大的營運項目。Google Map運用了地理資訊系統（Geographic Information System，GIS），整合地表空間幾何特性以及地理屬性等兩種資訊之資料庫， GIS中記錄的資料藉由適當的軟體解譯後，重現地表相關地形與地貌，使用者可以免費且自由地在地圖檔上標記並添加註記。這樣的數位地圖很快地成為旅行者的最佳找路工具，其可以用微觀與巨觀的視野，審視空間樣態（廖酉鎮、陳均伊，2013）。

相對於傳統紙本繪製，地理資訊系統的廣泛應用，省卻了實物儲存的難處，也使我們可以在同一空間的地圖上看到不同的主題的重疊和互動，讓旅人們更能按照我們的想法，在給定的地圖框架上任意書寫，製作對我們有意義的地圖（Lo, 2012）。

而後，Google很快地持續推出越來越豪華的地圖服務，像是「交通資訊」、「街景服務」、「旅行規劃」，最近更加入虛擬實境的概念，將導航升級成「AR導航」，透過GPS獲取用戶的位置，並使用街景資料產生「視覺定位系統」（Visual Positioning System，VPS），快速辨識周遭地標建築定位用戶位置，並在手機相機中以巨大的動畫箭頭結合街景，藉以更清楚地告知方向。這些方便的工具是積累在行動通訊技術、運算技術與人群使用習慣的大量應用與快速進步上，嶄新的地圖技術深刻地改變了旅行、旅人與城市的互動關係。

人與機器結合下的旅行：地理媒介

人與機器在移動技術空間中，被結合成一種人機複合體，或是Bruno Latour行動網絡理論中的「人—物」，這讓人的體驗更加複雜。你有沒有一種經驗，就是打開Google Map後，隨著指標轉動身體，試圖協調數位與真實的空間方向。或是，跟著導航行走，耳畔響起「向左轉」，就毫不猶豫地走向左方的街道。又或是，最一般的情況下，使用者會打開軟體，了解地理定位下自己與週邊資訊（店家、車站等）的關係。

進入到隨身行動傳播科技時代，人物結合下的移動與定位本身就是一種資訊，這些資訊詮釋了流動空間、網絡連結、移動過程的具體樣態。一方面，機器深刻地鑲嵌入人類的生活世界中，反過來說，人們亦透過機器產生全新、方便、延伸的特殊經驗。這種人機合一、日常鑲嵌的地理媒介（geomedia）（McQuire and Ji, 2019），在旅行實踐中更顯鮮明。

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在Web2.0時代，藉由地理媒介所構連起來的網絡式公共空間，展示了人類時空感知的嶄新轉變。透過行動傳播與數位化的技術，遊歷的地點本身不只是被媒介再現，而是，這些地點本身就是媒介，在程式運算的框架下，人與人、人與城市有了全新的關係：透過Google Map的使用與資料的積累，很大的程度上，促成人們利用社會實踐、消費行為與協商互動來定義旅行的地方。

例如這次我們旅行到關東地區，特地前往宇都宮吃餃子。在行前我們藉由Google Map的即時資訊決定乘車的方式，查詢車站附近所有的餃子店以及他的評價、照片、菜單，用街景服務來定位自己如何到達要去的「餃天堂」。然後在這家算是有特色的餃子店鋪，我們竟然在餃子裡吃到了一根鋼刷鐵絲，店家也沒有很認真地看待。我們就默默地打開Google Map，說明了當下的狀況，並給予較低的星級。以此實際的、當下的經驗，提供給其他旅人進行旅遊決策。

自願式的地理資訊（volunteered geographic information）

上述的情境是一種建構主義的場景，使用者們可能自知的情況下，自願參與地理資訊的建構，這稱做自願式的地理資訊（VGI，volunteered geographic information）（Sieber and Haklay, 2015），Google Map的VGI使得人們更有機會參與城市意義的詮釋。在公共參與的意義上，Google Map也是一種社群媒體，它建築在遊客、居民、店家等大量用戶的傳播意向性上。

在McQuire與潘霽（2019）的「地理媒介」主題對話便提到中，媒介傳播技術、隨身行動和城市地理元素的深度融合，共同造就了「成為公共」（becoming public）的體驗，打開城市生活的審美維度，同時推動了「成為公共」的過程。城市中的社會關係和權力關係，不再僅僅依據根植於城市空間結構的生活形態，而是更直接地被轉化為主動的「傳播」過程。

從知識論的角度來看，Google Map有著三種資訊類型的組合：自然的資訊、技術的資訊與文化的資訊。自然的資訊，如同人們所可以感受到的地形等；技術的資訊則如道路、水系的測量描述；而文化的資訊則指涉各種人類的行為，如駕駛、消費等。透過運算平台，當然也包含IG、FB上的「社會標註」，像是打卡、分享美照、「#」，使用者、物、與城市風景大量交織成數位形式與真實形式共存的存在，並且在公共性的概念下交往互動。

可是，我們還是可以想像與批判，一個反烏托邦正在進行。有時候我們不知道自己正是地理媒介的延伸，甚至不得不參與地理資訊的建立。當你想要運用導航系統時，其使用者本身正參與著車流量預測的演算過程。當我們行動時，我們也正經歷一種數據式的物化，個人與機器結合後，個人在時空中的所有作為都有可能面臨資本主義的收編，例如在Google Map上顯示個人化的位置性商業廣告。

流動的社群與信任革命

旅行者們對Google Map的使用，構成了一個流動與移動的社群，這個社群強調的並非穩定的社會記憶，他們更欣賞獲得片刻的超凡體驗，與享受如遊戲般的過程，在虛實間讓自己更能夠掌握旅行的地方並獲得樂趣。從Google Map的「旅遊嚮導」設計就可以發現，Google Map將每一位參與地理資料建構的人們都當作「專家」，這個構想在另一個旅行APP「TripAdvisor」裡也非常鮮明。你可以在「TripAdvisor」裡分享更多評價、文章與圖片，分享你在移動時的超凡體驗，以獲得「頂尖攝影師」、「飯店達人」等等標章，以提高個人體驗的可信度。

不過，有批評家認為，我們太容易把Google Map、Google Earth上的作為，理解為一種全景全知的圖像、透明的秩序，甚至是前面討論的參與和賦權的工具（Kingsbury & Jones, 2009）。閃耀著令人暈眩光茫的球體，反映了人類的戴奧尼索斯的妄想，我們狂亂地航行，歡天喜地地喧囂，我們全心全意、不加思索地信任它，卻低估了虛擬世界對真實世界的集體監控。

回歸地方化？

不過，站在創用的立場，我還是傾向對科技保持信任。信任研究者Botsman（2017）在《信任革命》中談到，只有「信任」，人類才能在社會進程上有超越性的變革。當然，對Google Map的信任早在2010年以後就幾乎被廣大的使用者們接受了，雖然偶而還是會看到我父親打開地圖導航後，然後罵導航太笨，繼續走自己的路。但無疑地，Google Map扮演了旅行實踐的重要推動角色，它把商品、交通、約會與各種推薦搓合起來，讓旅行同時是個人的行動，也是集體的社群參與。也因為這些更加錯綜複雜的信任，旅人們才能獲得更多足以創新生活的服務。

回到McQuire（2017）的地理媒介概念中，如果傳統大眾媒體帶給旅行者與地方的是一種想像的、再現的、去地方化的全球化幻覺。那麼這些隨身、隨地的地理媒介，像是Google Map，則可能在旅行者與地方之間形成回歸地方化的關係，同時還包含了跨文化溝通的實現，透過這樣的地理媒介技術，更能提高人們對差異性與流動性的接受程度，還可以確保城市網絡中與他者共存的技能。

參考文獻

Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. SAGE Publications . 廖酉鎮、陳均伊（2013）。讓地圖活過來一 Google Earth 運用於地球科學教學設計之應用。《科學教育月刊》，358，36-54。 LO, K. H. （2012）。論班雅明式史觀和空間觀：並以領匯霸權地圖為例。《文化研究@嶺南》，32（1），1-12。 Sieber, R. E., & Haklay, M. (2015). The epistemology (s) of volunteered geographic information: a critique. Geo: Geography and Environment, 2(2), 122-136. McQuire, S., & Ji, P. (2019). From Media City to Geomedia: Cross-disciplinary Insights into Information Society from a Pioneering Australian Scholar. 資訊社會研究, 36, 5-26. Botsman, R. (2017). Who Can You Trust?: How Technology Brought Us Together–and Why It Could Drive Us Apart. Penguin UK. Kingsbury, P., & Jones III, J. P. (2009). Walter Benjamin’s dionysian adventures on Google Earth. Geoforum, 40(4), 502-513. McQuire, S. (2017). Geomedia: Networked cities and the future of public space. John Wiley & Sons.

本文經偽學術授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航