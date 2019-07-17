【填志願十年後爆炸徵稿】進入「讀商發大財」的夢想世界，卻不知腦糊還是腦清的讀了諮商所

文：李珊

2008年，是歡喜的一年，也是懵懂的一年。歡喜的是終於脫離了考試的人生，懵懂的是，對未來無限想像。在學店式的升學主義之下，一直以為就算沒有個大富大貴，至少也能在社會上找到立足之地。

是我在徬徨？還是世界在徬徨？或許是世界和我都很動盪，政治不安動盪、貧富差距擴大動盪、世代對立動盪……我們越來越能夠包容多元與差異，但那份包容背後，其實是心胸被硬放入一根橫桿而撐開的空間，彷彿天大地大，都有我容身空間的灑脫。但面對心中這個空蕩蕩的空間，就是硬本事，挑戰每個年輕人在現在時代的調整和適應能力。

那根橫桿，來自「光宗耀祖、賺錢贏天下」而油然而生的沮喪；也來自道義了然於胸卻兩袖清風、口袋空空的茫然。於是遁入空門，敲打著木魚，念著阿彌陀佛，過著佛系般地知足人生（不花費、低慾望）。

「我不爭、不搶，溫良恭儉讓。」

只想著賺大錢，所以心靈雞湯的書籍才會大賣

我的十年前，走的是國小、國中、高中都市長獎畢業，又剛好不是理工腦，因此在父親一句「女孩就應該讀商」之下，毫無掙扎地進入「讀商要來賺大錢的夢想世界裡」。

不知道是腦糊還是腦清，但當時如果讀完商科後沒有考上號稱錄取率不到3%，但年薪直接比商科砍半的諮商所，大概就如同心理學家佛洛姆口中的「逃避自由的現代人」，享受資本主義下的相較優渥光景，但仍然在芸芸眾生之中，為糊一口飯吃，買不到一個家，乞憐不到一個勞工該有的尊嚴。

我們為誰而忙？為誰而活？在整個全球化的浪潮席捲之下，國家間的疆距縮短了，但人與人之間的距離呢？忙到連住在同一棟大樓的隔壁鄰居都互不熟識，卻高談著世界旅行地拉近距離。忙著全球化，忙著Being cool，跟著潮流走，卻發現心越來越遠，只能用書架上的心靈書籍來雞湯一下。

大概就是因為這樣，十大暢銷書排行中，心理類總要佔了四本以上。

世界以爆炸般地速度在變化，其衝擊力道正迎面著我們。想要迎戰卻不被炸得粉身碎骨，除了多燒好香蓋好祖墳求得一身防護甲之外，更要看準攻擊飛來的方向，懂得閃避。以為這樣就夠了嗎？沒有個三頭六臂，軟硬拿捏的智慧，你可能撞入了上流社會，卻又在一個不小心跌入低薪階級。

Photo Credit: 中央社

十年前關心的大事，十年後卻微不足道

筆者一個因緣際會下，再回到各大火車站前升學補習班目睹十年的改變，在那樣的氛圍裡漫天飛舞的對話仍是「台清交成政」，是「學不會課業＝學不會管理自己」之慘澹，是「我xx科真是太oo了，粗心多錯了一題！」的這種小事卻如大事般看待。

於是，就發現十年，或甚至更久後都不會改變，東方集體潛意識裡對於科舉求取天下的共同認同，對於從競爭場上敗下來的恐懼。改變的是如雨後春筍般的冒出了更多的不安定：一個孩子除了課業成績之外，還要音樂、藝術、體育，盡可能的樣樣都好。

當全世界窮得只剩下成績時，成績成為人生的全部，戰地的兒童如何活下去的不重要，能否每次維持高分、名列前茅，才是喜怒哀樂的主宰，家長孩子亦然。

成也蕭何，敗也蕭何。

人生成在聰明，卻也敗在執著聰明，可能一躍而下，將所有對世界的憤怒傾瀉而出，但試問，對年輕人來說，這失落的二十年，還有誰可以依靠？當然，靠誰就是誰倒，最好是靠自己。我們渴望政客不要只是政客，當憤怒的青年碰上不知所云的市長，一嗆，二嗆，三嗆，四嗆。嗆的是人，卻也吼向整個社會。

憂鬱症逐漸變成全民的通病，心理師卻是醫療體系的低薪一群

2018年衛福部最新資料指出，全台灣服用抗憂鬱藥物的民眾有高達127萬，佔全台灣人口比例約為5.5%。而台灣罹患憂鬱症的更多，大約是200萬人。

惶論在生活中感到高壓、情緒困擾，需要更多情緒覺察、自我控制的。然而全台灣精神科醫師和臨床及諮商心理師領照人數，也不過就一萬上下，以需求及供給人數來看，已經是一打好幾百、幾千人的狀態。如此高比例的數量，又如何能兼顧治療品質？然而政府面對心理衛生的態度，竟是將之與口腔醫療合併為一司，並在編制上使用九成以上的約聘雇的缺，試圖用低廉的價格請到碩士層級的專業醫療者。

台灣是這樣在應對21世紀的文明病，也讓筆者想到許多在各大防治中心的第一線夥伴叫苦連天，也是毫無工作尊嚴及成就感可言。

一名心理師的養成栽培，需要七年以上的時間，好不容易終於結束一邊論文一邊無薪的每周五天工作地獄之後，經過考照關卡拿到證照，卻以醫事人員中幾乎是平均最低薪的姿態進到職場。過程中每周上千的督導費用，動輒上萬元的進修費用，都是一名盡責的心理師的必要額外支出。

然而，在整個諮商心理師求職市場上，三萬上下的薪水已經時有所聞，而每年調薪之微薄，即使在同一機構累積20年的經驗，能升到的幅度也有限。更遑論工作內容之繁重，處理所有處室、部門不願處理的燙手山芋：自殺、危機、輟學、暴力。整個社會在心理衛生的重視上，亦可透過健保窺之一二。

在健保裡，一小時的談話，不值一千元，但機器透過大量生產出來的藥品，卻三分鐘達上千元。

Photo Credit: Reuters/達志影像

這是我們的社會，也是一名從社會價值觀來看應該是畢業前景大好的莘莘學子，卻走向魯蛇的寫照。

事實上，高單價的心理諮商讓有意願的民眾也無力負擔，產生許多心理師拿了證照後，卻找不到工作的兩難困境。在經濟學的供需法則裡，或許產生這極大的落差是重新調整價格嗎？如何讓有需要的人能夠滿足需求，供給者亦不會閒置在那，歡迎有志之士一同來商擬解決對策。但在全球高學歷無用的浪潮下，社會對人民的考驗越來越嚴峻。

「最壞的時代，也是最好的時代」，每個時代都有其挑戰和發展，而我們如今在各種動盪不安的局勢裡，也是一個考驗的時機讓每個年輕人都得學會穩住自己，名片或學歷已不再能夠定義我們，如果沒有整體性的自我覺察和市場觀察，我們將會迷失在社會價值觀之中，被兩極化的浪潮拍打。

現今Z世代的崛起，新舊世代強烈的對話，也考驗著企業雇主的思維，如何讓人才適得其所，強化員工對企業的認同與挫折力，進而穩定員工在家庭中的角色以及高齡化社會浪潮下的支柱，相信是每位公民、政府、雇主及專家，在面對未來各種社會危機中，必須要綜合思考、面對，並從自身做起改善社會的使命。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航