文化大學傳將年虧5.3億：推廣部半年資遣49人工會質疑「被針對」

文化大學推廣教育部過去被外界視為「文大金雞母」，近日卻傳出2月至今資遣49人，最近一波資遣名單中有3人是才剛剛被選為勞方代表並發起「施政滿意度調查」的工會幹部，因此質疑資遣的「針對性」，不過根據文大推廣教育長許惠峰7月1日發出內部信件，內容指出學校整體108學年度預計虧損達5.3億，推廣部不得不重新檢視人力配置，並非針對工會，並提出「優惠資遣離職方案」讓同仁申請。

文化大學：虧損嚴重，重新檢視人力配置

《聯合報》報導，文大推廣教育長許惠峰7月1日發出1600字的內部信，指推廣部虧損多年，且校本部受少子化影響，預計108學年度學校整體虧損赤字可能會達5.3億元，殘酷現實及沈重財務問題，不得不重新迫使推廣部檢視人力配置，才作出資遣員工的決定。

《中央社》報導，許惠峰受訪時表示，去年文大傳出校長遴選爭議，教育部來查核財務時，發現記帳方式不對，因此會計單位重新查核，過去推廣部雖然收入不少，但很多成本都算在校本部，經重新計算收入和成本後，發現推廣部從100學年度至今連年虧損，累計約10億元。

許惠峰指出，他去年7月上任後，發現推廣部許多單位形同虛設，因此進行組織重整，《ETtoday》報導，推廣部單位約有50幾個，目前共有約408位同仁，由於組織太龐大，要負責各種專案，有不少單位只有1個人卻坐領高薪，甚至都沒在運作等「人謀不臧」的狀況，所以不得不做出調整。

許惠峰表示，現在新學年度的業務量並沒有提升，開支受影響，這半年共資遣49名員工，但全部推廣部同仁有400多人，占比不高，並不是大規模資遣，同仁不必恐慌，至於自願離職員工，屬自然人事調動。

許惠峰也強調，只要未來1年能達損益平衡，站在法律角度來看，就不可能再資遣任何一位同仁，但接下來大環境怎麼變化不得而知，虧損5.3億元是最壞的估算。

工會：針對性過高

不過許惠峰的說法遭到員工反駁，《中央社》報導，高教工會文大分部表示，高層異口同聲這次發動資遣是「全盤考量」，但推廣部員工認為，引爆點是工會推出教育長施政週年滿意度調查，高教工會文大分部召集人與核心幹部也在6月底這波被資遣之列。

《聯合報》報導，已在文大推廣部擔任公關主管逾十年的翟敬宜表示，收到通知信後，推廣部超過300名勞保員工陷入集體驚慌，擔心如果不選「自己提離職」，7月底前資遣大刀會砍向自己，「呈現被動未知的恐懼」，他也質疑若推廣部的虧損真的是因為如教育長信中所說的「人謀不臧」，那應該想辦法打贏官司，「怎會拿員工開刀？」

翟敬宜表示，自己接到以「業務緊縮」為由的資遣通知，她和部門夥伴也都錯愕萬分，1個月前舉辦記者會，許惠峰還傳訊「謝謝您在媒體公關方面的協助與優異表現」，如今事前未告知未溝通就發資遣信。

對文化大學整體將虧損5億說法，工會也提出質疑，《中央社》報導，根據文大官網財報資料顯示，101到106學年盈餘合計14.5億，僅106學年虧7000多萬。

不過許的信中表示，推廣部總累計虧損共約10億元，原因並非出於少子化，而是經營管理不善，但少子化是所有大學的問題，因此「不敢樂觀」，根據校務公開資訊中，文大今年總體學生少了一千多名，但並沒有經營困難的現象。

《風傳媒》報導，翟敬宜表示，虧損5.3億是學校自己說的，是最壞狀況，推廣部雖然很像企業，但也有夜大、正式學制，是推廣文化大學的重要品牌，也是校內二級行政單位，不是自負盈虧的事業體，「我們是個行政單位，什麼時候變成子公司了？學校哪個系所是年年賺錢的？」她認為不能因為會計上的分類，硬把一些帳加到推廣部頭上。

翟敬宜說，去年7月許惠峰到任後立刻進行組織重整，部門合併裁撤造成營運流程大亂，這一年來許惠峰也一直提醒他們推廣部在虧錢，上任半年又啟動資遣，自動離職逾百人。至此應已「穠纖合度」，一年內卻不合邏輯的新聘近80人。

翟敬宜指出，如果誠心誠意要縮編，應該是優退先開始。而且最近期的一次資遣10人名單裡包含她，有3個是工會幹部，又都是剛當選的勞資會議勞方代表，工會6月28日中午發出推廣教育長施政滿意度調查，當天下午14時就收到資遣，校方說資遣純粹是要裁撤部門，但公關是必要存在的部門，認為學校的針對性很明顯。高教工會更揚言日內將送行政院勞動部提起不當勞動行為裁決申請。

針對工會指控，《自由時報》報導，文化大學則強調，推廣部是文大須自負營虧的部門，以往收支帳目雖有盈餘，但實際上許多支出均係由校本部支應，並不符合自負盈虧原則，另因推廣部涉及弊案待司法調查，亦影響其整體收支表現，為避免因司法調查漫長，而延誤組織整體發展，不得不先進行組織及人員必要之調整，以避免持續虧損。

《中央社》報導，許惠峰則在受訪時表示，今年2月至今已資遣41人（上不包含6月底最新一波資遣8名），其他大多是員工自提離職，為維持組織運作，因此推廣部還是必須補充部分人力；至於6月底這波資遣8名員工，也是在組織調整計畫中，但並非針對工會成員。

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核稿編輯：羊正鈺



