俄羅斯巨魔工廠（上）：超強假訊息機器，謊話操作正確就會變成真的

「一群口操德語男子，在北約德軍駐紮的立陶宛小鎮Jonava附近，強姦了一名15歲的立陶宛籍女孩。」2017年這封來自歐盟與俄羅斯境外的不具名爆料電郵，不但引起立陶宛當局專案調查，德國明鏡周刊（Der Spiegel）、德國之聲（Deutsche Welle）、路透社（Reuters）、俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）以及各國媒體隨後陸續以多國語言報導，北約正指控：「這則俄羅斯巨魔（Trolls亦稱網路水軍IRA Internet Research Agency）憑空捏造的假訊息（Disinfornation），試圖挑撥分裂北約（NATO）盟國彼此的關係」；而俄羅斯指控：「德國與立陶宛當局有義務對外公布完整透明的調查報告、北約正讓波羅的海國家失去主權」。所以這起引爆外交戰火的真相到底是什麼？關心此事的公民能否憑一己之力持續追蹤、追根究底？

這樣各說各話的公開叫板，讓人立即聯想到德國的「莉莎案criminal case of Lisa F.」，正當歐盟於2016年疲於奔命地處理難民危機時，俄羅斯媒體宣稱多名難民，在柏林強姦了一名13歲的俄羅斯裔德籍少女，儘管德國警局調查後證實，莉莎只是逾時未返家，尚無任何傷害的證據，切勿操作難民議題獲取政治利益，但眾多俄羅斯裔開始在德國境內多個城市舉行示威抗議，要求正義與真相必須被釐清，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也強調，任何公民都必須受到安全的確保，俄羅斯駐德大使館正與莉莎的律師合作，防止任何人身受侵害損失。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）與俄羅斯外長拉夫羅夫，曾就上述的兩起敏感事件，屢次召開國際記者會對陣，這除了隱含假訊息透過媒體傳播以假亂真、驚擾多國政局之外，北約在喬治亞與克里米亞危機之後驚覺，俄羅斯分裂歐盟與北約的混合戰意圖明顯，不僅從網路與地方組織介入歐洲各國大選斧鑿斑斑，成效立刻顯著於各國選後，歐洲的民粹親俄陣營在各國的支持率陸續攀升，且俄羅斯國防部電訊作戰持續干擾北約東部、波羅的海區域防務的證據也越加清晰。

究竟俄羅斯先鋒部隊「巨魔」的作戰方針為何？如何擾動波羅地海小國？小國又如何號召「小精靈」以小事大對抗俄羅斯？都將在下文引領讀者。

俄羅斯巨魔的淵源KGB

叛逃至美國的前蘇聯國家安全委員會（KGB）情報員尤里貝斯米諾夫（Yuri Bezmenov）揭露，KGB大概只有15％的時間、金錢和人力，是花在間諜活動上，剩下85％的時間是一個緩慢的過程，稱之為「意識形態顛覆戰」及主動措施，目標旨在捏造假訊息、扭曲他國國民對真實世界的認知，讓民眾面對大量的鐵證，也沒有任何人能取得合情合理的共識，從而忽視個人、群體乃至於國家的集體利益。

在KGB時代擅長從事假訊息工作的叛逃情報員賴瑞馬丁（Larry Martin）解釋，假訊息就是將蓄意扭曲的資訊，不著痕跡地傳給普羅大眾從而欺騙或操弄。而假訊息與政治宣傳最大的差別是，政治宣傳是試圖讓人民相信某事，假訊息則是透過精心策畫與佈局，造成人民對謊言信以為真，現在多稱為「fakenews」，且假訊息是KGB情報員年度考績的關鍵，至少要有25％以上的工時投入假訊息工作，情報員必須絞盡腦汁去思考新的創意製造假訊息，否則考績會不甚理想。

而KGB製作假訊息的七大手法包括：（一）了解裂解目標的社會病灶後，擴大社會分歧持續分化社會；（二）撒一個離譜到不行的瞞天大謊，但如果有辦法使人民相信後果將不堪設想；（三）用謊言包裹部分真相；（四）戴上白手套與假訊息完全劃清界線；（五）找幾個會取信克林姆林宮的愚蠢專家代言；（六）完全否認到底；（七）漫長行動的積累與發酵，導致重大政治影響爆發 。

前KGB情報員歐羅格克魯欽（Oleg kalugin）證實，KGB在冷戰時期的假訊息傑作：感染行動（Operation Infektion），就是捏造美國實驗室製作了愛滋病毒（AIDS）的假訊息，並詆毀美國正從中牟利。這則假訊息會轉換成英語在一個第三世界國家的媒體刊出，像是日本、泰國和印度的愛國者雜誌 （Patriot Magazine），只要沒人去查證這個訊息的來源，假訊息就蛻變為具可信度的媒體新聞。

待若干年後要開始操作目標國的輿論，俄羅斯官方媒體就引用愛國者雜誌的新聞佐證，並大幅報導宣傳，藉此蛻變成白手套假裝事不關己，同時在尋找知名人士或科學家贊同背書或評論，持續積累假訊息的可信度。在感染行動中，假訊息完全按照KGB的教科書執行，生物學教授雅格席格博士（DR.Jacob Segal）也引用KGB蓄意提供的渠道，並在非洲發表（AIDS—Its Nature and Origin）的研究報告附和愛滋病毒是美國製造，很快地研究報告在非洲大陸的媒體傳遍，最後有超過80個國家、200份報告都刊載了假訊息，甚至連美國的CBS新聞（CBS NEWS）也報導了自始至終都是KGB捏造的假訊息。

感染行動重挫了美國的國際形象，也讓國際社會對美國文化產生極大的反感，曾在冷戰時期偵防假訊息立下戰功的美國真相特攻隊（Truth Squads），在蘇聯解體後呈給美國國會的警示報告中寫到，「蘇聯強大的假訊息機器國家安全委員會（KGB），過去數十年來成功操弄全球輿論，儘管它已分崩離析，但仍有巨大的碎片苟延殘喘持續運作，它們現在靠的不是蘇聯而是靠俄羅斯。」

很遺憾的，警示良言遭到漠視最為開心的就是普亭（Vladimir Puin）。現任俄羅斯總統普亭不只曾為KGB派駐東德負責間諜任務，同時也效力於東德的情報機關史塔西（Stasi），使得普亭了解KGB業務並與外國間諜合作嫻熟，自1999年普亭出任總統開始，前身為KGB的俄羅斯聯邦安全局（FSB Federal Security Service of the Russian Federation），重新回到前KGB情報員普亭的掌握。

普亭使用假訊息裂解北約、介入歐洲各國選舉的目標明確，除了整併傳統的國營俄新社與俄羅斯之聲，轉型成今日俄羅斯國際通訊社（Rossiya Segodnya International Information Agency），更在2005年由政府出資成立全英語新聞頻道Russia Today；2014年成立衛星社Sputnik，在各地分社以多語全天不間斷的撥放聞名。控制俄羅斯政局國防、引領官媒合一之後的普亭，由其親信餐影鉅子普裏高津（Yevgeny Prigozhin）在2013年成立專注製造假訊息的巨魔工廠（IRA Internet Research Agency），從此俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）、官方媒體、巨魔工廠的假訊息分工角色扮演明確，俄羅斯逐步再現蘇聯時期的KGB特色。

拜網路時代與社群媒體串流之賜，過去KGB執行感染行動，得花費六年時間佈線設局，但衝擊影響2016年美國大選甚深的「披薩門事件」（Pizzagate），導致美國公民誤信假訊息，以為披薩店是希拉蕊（Hillary Clinton）及其競選總幹事波德斯達（John Podesta）進行兒少性剝削的據點，進而持步槍襲擊店員，從假訊息演變到真實的刑事案件發生，這次俄羅斯卻只花了六個月介入，徹底地敲響美國的警鐘。

美國與俄羅斯之間終究有海洋隔絕，不會有被併吞的立即威脅，但烏克蘭領土克里米亞的失守，立即震盪了北約東部與波羅的海。除了俄羅斯情報總局、官媒與巨魔合一的假訊息轟炸烏克蘭，烏東地區出現了俄羅斯聯邦特種部隊（Russian Armed Forces）、普亭親信普裏高津資助的瓦格納集團（Wagner Group）以及代號小綠人（Little green men）的全套俄羅斯武裝雇傭兵「斯拉夫軍團」，這些頻繁往返敘利亞、蘇丹、中非共和國甚至委內瑞拉的精銳戰士，偽裝成烏克蘭親俄民兵的混合戰夢靨，同樣讓波羅的海輾轉難眠。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航