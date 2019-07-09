俄羅斯巨魔工廠（下）：被親俄假訊息轟炸，波羅的海「小精靈」如何應戰？

►俄羅斯巨魔工廠（上）：超強假訊息機器，謊話操作正確就會變成真的

巨魔製作假訊息轟炸、官媒今日俄羅斯（Rossiya Segodnya）成立親俄立場的新聞網站（Ukraine.ru）散播宣傳、雇傭兵持續騷亂烏克蘭東部、煽動舉辦克里米亞公投、質疑剝奪頓涅茨克州（Donetsk Oblast）和盧甘斯克州（Luhansk Oblast）選民投票的烏克蘭大選不具正當性、加速烏東地區申請「俄國身分證」成為俄國公民。

上述俄羅斯混合戰攻略烏克蘭的步驟，普亭（Vladimir Putin）早在2002年開始就在喬治亞成功練兵，並在喬治亞的親俄地區阿布哈茲（Abkhazia）、南奧塞提亞（South Ossetia）發放俄國身分證，最終於2008年「俄羅斯－喬治亞五日戰爭」，以「護僑」名義開拔，將阿布哈茲與南奧塞提亞納入「俄治」的勢力範圍。

接連在地緣政治中取勝的俄羅斯戰略，實在沒有不在波羅的海如法炮製一次的理由，畢竟俄羅斯預估與北約戰事爆發的60小時內，就能同時拿下愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）、拉脫維亞首都里加（Riga），至於立陶宛的首都維爾紐斯（Vilnius），也會迅速被俄羅斯加里寧格勒集團軍（Kaliningrad）與俄羅斯鐵盟友白俄羅斯的部隊包圍。

攤開2015年的波羅地海國家人口統計，相信所有讀者都會驚覺波羅的海三小國近700萬人口中，竟有約120萬的俄羅斯裔，若再走進波羅的海國家的首都，有超過50％的國民能夠迅速轉換國語與俄語，突顯蘇聯過去在波羅的海的影響甚鉅之外，北約深怕在地理位置已陷劣勢的波羅的海，會成為下一個烏克蘭。以英德加等國為首的北約盟國，除了在2014年後逐步進駐波羅的海，美國也仿照烏克蘭模式，與波羅的海各國簽訂雙邊防禦備忘錄，所以波羅的海早已瀕臨戰爭邊緣。

克里米亞脫離烏克蘭的半年後，俄羅斯施加波羅的海的力道越加明顯，並有效利用波羅的海眾多使用俄語者的習性，波羅的海網域出現了以俄文書寫的內容農場「波羅的海新聞」（Baltnews），並且在三小國境內各自註冊分站，儘管網站宣稱是娛樂性質的獨立媒體，但這三個分站不只內容重疊性非常高，彼此親俄的立場一致，不久就被來自三小國的積極公民，一大群號稱波羅的海「小精靈」（Baltic elves）察覺，波羅的海新聞不但內容與今日俄羅斯（Rossiya Segodnya）旗下的俄新社（RIA Novosti）高度相似，波羅的海新聞很多爭議性新聞連結，點閱後都是連結到俄羅斯境內的內容農場或國營新聞網站，嘗試讓波羅的海對北約盟國產生惡感的意圖，完整呈現在內容農場波羅的海新聞（Baltnews）的所有分站網頁。

在小精靈與國際媒體鍥而不捨的追查下，波羅的海新聞由俄羅斯在賽普勒斯與塞爾維亞開設的空頭公司，持續轉帳挹注經費營運至今的模式曝光；波羅的海新聞編務由今日俄羅斯旗下的衛星通訊社（Sputnik）遠端指揮散佈不利北約言論；俄羅斯更深入波羅的海地方組織，吸收愛沙尼亞俄羅斯同胞協調委員會（Coordination Council of Russian Compatriots in Estonia處理俄語教育及境內少數俄裔權利），聘請委員會會員科尼洛夫（Aleksandr Kornilov）出任愛沙尼亞波羅的海新聞（Baltnews.ee）的負責人。

以境外代理人協助分裂波羅的海當地，再由巨魔工廠創設無數殭屍帳號灌注波羅的海新聞的點擊、訂閱與分享，很顯然KGB的幽靈始終仍在波羅的海的上空盤旋。如同奧地利自由黨黨揆在歐洲議會大選前，爆發會見俄羅斯掮客的醜聞，愛沙尼亞波羅的海新聞負責人科尼洛夫，也被愛沙尼亞當局發現，他在愛沙尼亞的塔林火車站，與前俄羅斯第一頻道（Channel One）與前真理報（Pravda）的政治評論總監利德金（Vladimir Lepekhin）會面，俄羅斯赤裸介入的行徑，再次喚起愛沙尼亞與北約在2007年的惡夢「愛沙尼亞網路戰」。

愛沙尼亞網路戰（ 2007 cyberattacks on Estonia），普遍被軍事專家視為第一場國家層次的網路戰爭，肇因於愛沙尼亞準備遷移位於塔林市中心的蘇聯二戰陣亡將士紀念碑，觸動國內俄裔敏感神經。隨著儀式進行首日爆發愛沙尼亞俄裔抗爭騷亂、俄羅斯政府嚴厲批評、境外駭客使用分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDoS攻擊），以平均每秒2000次的瞬間湧入流量，癱瘓愛沙尼亞學校、銀行、媒體、信用卡支付閘道器，甚至包含外交部與司法部等網站。在長達二十多天的網路攻擊期間，加速愛沙尼亞的族群分裂，一但有境外勢力入侵，在缺乏對外通訊的能力下，愛沙尼亞將陷入孤立無援之勢，因此愛沙尼亞十分忌憚波羅的海新聞（Baltnews）的介入，並搭配俄羅斯國家機器與愛沙尼亞境內的俄裔，再次發動混合戰。

Photo Credit: Reuters/達志影像

相較於愛沙尼亞，由於立陶宛的俄裔最少，昔日與波蘭聯姻對俄作戰攻下莫斯科的光輝歷史，操作境內俄裔議題在立陶宛不是首要目標，而是如前文所提到，利用假訊息製造敏感事件，挑撥分裂立陶宛與北約盟國關係，或是將北約盟國進駐聯防詮釋成波羅的海喪失主權為主，而在波羅的海三小國當中，拉脫維亞曝險係數當屬第一。

由於拉脫維亞境內俄裔在蘇聯瓦解之後，眾多成年俄裔因為無法通過拉脫維亞語基本測試，始終無法歸化而依暫行辦法成為非公民身分。根據2017年統計，拉脫維亞仍有近24萬人是非公民身分（高達所有俄裔的半數），依法沒有選舉與被選舉權、不得從事特定職業，如公務員、警察和公證員，拉脫維亞人權委員會統計，講俄語的非公民至少在2008年前，與拉脫維亞正式公民的權利共有75處不同。儘管境內年輕的俄裔順利取得拉脫維亞公民身分，在溝通與社區交流仍以俄語為主，導致社經地位弱勢的彼此互相取暖，社群內聚性越來越強（同溫層很厚）。

特別的是，拉脫維亞不但沒有終止蘇聯時期的媒體運營、俄資在拉脫維亞經營媒體依舊合法。以傳統報紙來說，使用俄語報導的「Argumenty i Fakty」，自蘇聯時期就在拉脫維亞發行至今；而蘇聯時期廣受歡迎發行量近百萬的共青團報紙「Soviet Youth newspaper」，如今轉型成小報「Segodnya 」，編務由另一家俄資新聞機構「Vesti.lv」全權主導。透過研究我們也發現，「Vesti.lv」和內容農場波羅的海新聞（Baltnews）一樣，凡是關於北約的報導大都轉載自克里姆林宮國營媒體，如前文提及的RIA Novosti、Sputnik、RT等等，再進一步分析頻率與內文，俄羅斯操作穩定、刻意加強的頻率，以及巨魔灌注大量流量與分享增加網路議題熱度、批判北約的輿情操作就非常明朗。

此外，俄羅斯巨魔更針對群眾分流，串聯拉脫維亞境內俄裔的三大議題：第一，資金暗助親俄政治人物；第二，推動俄語成為官方語言運動；第三，散佈假訊息並連結地方組織，凡是俄裔關注的焦點都會有巨魔現身推波助瀾。首先，立場親俄的拉脫維亞和諧黨（Social Democratic Party "Harmony"）被發現，長期接受多筆拉脫維亞商業鉅子Aivars Bergers的政治獻金中，有來自俄羅斯在亞塞拜然開設的空頭公司資金流入，資金不僅挹注和諧黨中央與地方選舉，更在地方金源援young.lv與9.maijs等NGO團體推動俄裔的地方組織活動。和諧黨與親俄組織的社群媒體，在俄羅斯巨魔的網路聲量增援之下，和諧黨不僅由黨魁Nils Ušakovs長年擔任首都里加市長後聲勢水漲船高，Ušakovs今（2019）年更成功在歐洲議會大選獲得席次，進入歐洲議會議席。

與和諧黨關係密切廣受波羅的海閱眾歡迎的電視，第一波羅的海頻道（Pirmais Baltijas Kanals -First Baltic Channel），因屢屢對烏克蘭的報導不中立且偏頗，遭到波羅的海國家頻繁的罰款，呈現拉脫維亞的政黨、媒體、地方組織深受俄羅斯掌控的情形嚴重。另外，在2012年俄語作為拉脫維亞第二國語的公投中的主要領導人Aleksandr Gaponenko教授，不僅與和諧黨一同進行俄語公投連署，同時也擔任和諧黨在經濟議題上的影子參謀，眾多Gaponenko涉入的地方組織也有俄羅斯資金挹注的明證。

由於拉國當局管轄NGO的法律廢弛更新緩慢之故，遲遲無法定罪Gaponenko，但從日前Gaponenko在臉書持續散佈詆毀NATO的言論，遭到拉國警局拘提後釋放的過程，也可以立刻看到俄羅斯第一頻道（Channel One Russia）製播新聞聲援的標題、上文提到的俄資新聞Vesti.lv隨後跟進報導，而巨魔也同步在Twitter完全轉發「Gaponenko已被釋放，然而這維護俄語的人權鬥士，仍處在危險之中」 （Гапоненко на свободе. Однако борец за права русскоязычных все еще в опасности）。不過，種種俄羅斯從各方面牢牢掌握拉脫維亞俄裔的危機，也催生了更多積極公民投入假訊息的防禦工事，波羅的海小精靈的案例，更成為世界各國面對混合戰的參考範本。

Photo Credit: Reuters/達志影像

巨魔遇上小精靈：波羅的海的科技防禦

透過前文我們認知到，假訊息轟炸是俄羅斯混合戰的重要環節，失去盟軍支援的波羅的海小國，將毫無抵禦境外勢力入侵的能力只能投降。在我們閱讀本文的此刻，由美國領導北約盟國、友軍瑞典及芬蘭，正在波羅的海舉行北約「2019波羅的海行動（BALTOPS 2019）」聯合軍演，除了常規的海陸空反潛反登陸聯合演習，聯軍的資安防禦（Cyber Defence）也將同步驗收成果，而平日的資安戰訓任務亦有北約戰略傳播卓越中心（NATO Strategic Communications center of excellence）進駐里加、愛沙尼亞資安專家加入歐盟東部戰略委員會特遣部隊（EU East StratCom Task Force ）防禦超國家層級的假訊息攻擊、美國國務院（State Department）協助波羅的海國家深化假訊息對抗能力、Google等公司推動各國的工作坊與資安提升計畫。

波羅的海國家的國防與情報部門，除了持續監看假訊息的攻擊，波羅的海小精靈的民防意識正快速增長。我們除了在下文將與讀者分享三小國各自開發的科技工具之外，同時也提供主動與被動的假訊息查找技能，讓讀者也能戰勝巨魔。

首先為因應親俄且收視率高的第一波羅的海電視頻道（Pirmais Baltijas Kanals -First Baltic Channel）不時散佈假訊息，俄裔人口比例較高的愛沙尼亞，由國家出資讓愛沙尼亞公廣集團，在2015年成立「ETV+」的免付費俄語頻道，直接提供俄語閱眾另一個選擇；同樣地，拉脫維亞在最受歡迎的頻道「TV3 Latvia」開創俄語主持的節目謊言終結者（Melu teorija-Lie to me），在晚上七點五十到八點的時段播出，以每週一集的頻率專門介紹假訊息來源與破除。

當然波羅的海各國都有學生、研究單位甚至是民防組織愛沙尼亞防衛聯盟（Estonian Defence League），利用空閒時間化身小精靈打擊假訊息，主持各自的事實查核網站與智庫，定時提供報告與查核假訊息結果，不過，波羅的海更加傑出的科技防禦工具是AI協作辨識查找訊息。

愛沙尼亞開發出Propamon機器人，旨在讓任何人都能夠關注俄羅斯媒體如何論述愛沙尼亞的文章，過去人類查核假訊息不但耗時且掛一漏萬，機器人不但克服困難輕鬆查找新聞，易於反追蹤俄羅斯媒體的毀謗與捏造，凡是新聞出現愛沙尼亞的俄語（"Эстония" Estonia），都會在網站上更新並計算數量趨勢，自2018年上線之後，成功警示俄語新聞播報的大量波段，分別在愛沙尼亞煙燻鯡魚重返俄羅斯市場、愛沙尼亞驅逐俄羅斯外交官的重大事件中，呈現紅色警告愛沙尼亞成為新聞熱點。Propamon未來計畫強化程式，讓機器人也能從媒體中查找拉脫維亞、立陶宛、波蘭、芬蘭和瑞典相關的新聞，強化超國家的聯防。不過，Propamon的缺點在於無法追蹤暗網（Dark web）

「兩分鐘之內揪出假訊息」是立陶宛開發Debunk機器人系統的主要工作，取代過去人類憑感覺辨識假訊息的缺點，Debunk被程式訓練查找關於立陶宛、北約盟國及歐盟的假訊息，成功在每日一萬則的訊息中，揪出2％的假訊息。由於立陶宛國防部研究指出，假訊息必須在發生的48小時之內糾正才有效果，所以由語言學家、歷史學家和IT等專家組成的立陶宛小精靈，利用空閒時間進行線上分類，再由假訊息查找記者手動糾錯上傳網站，目的在遏止俄羅斯攻勢。

預計需要300人以上的小精靈協作，目前已經有超過千人投入精靈團隊。

假訊息攻勢的廣泛出現，導致各國積極公民的口袋裡，一定要有主動與被動技能，以免遭到錯誤訊息的干預，導致民主社會的淪亡。我們提供新聞衛士（NewsGuard）的被動技能，任何公民生活於非極權的國度，60秒內即可安裝由美國開發的新聞衛士，無論你的瀏覽器是使用Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox或Apple Safari；或是手機使用ios或android系統，都可在瀏覽器中安裝新聞衛士即裝即用。當瀏覽新聞或刷臉書時，搜索引擎上的新聞鏈接旁邊，就會看到新聞衛士的綠澄灰紅各式圖標與解釋，顯示安全或需要警戒的新聞平臺。不過，新聞衛士目前仍以即時檢測英語網站為主，他語的檢測仍在加速開發中。

在主動技能方面，筆者過去曾用巴西開發的機器人查找軟體Pegabot，監看瑞典大選與臺灣選舉是否有機器人活動，並撰寫成文章。但揪出巨魔製造機器人的工具已日新月異，美國印第安納大學（IUB）已開發更好的查找工具Hoaxy、 Botometer。Hoaxy不但可以計算twitter帳號的轉推人際網絡，是否有機器人，還能追蹤轉推的趨勢強度，所以在帳號根本沒有發文，卻出現大量帳號轉推舊文就非常詭異。

我們嘗試丟入美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton），讓Hoaxy查找發現，宣布不參選2020總統大選的希拉蕊帳號非常穩定，只有發文時才有真人轉推文章，也鮮少有機器人出現轉推，很顯然希拉蕊已經完全不是巨魔的攻擊標的。然而，回到本文的核心，親俄的拉脫維亞和諧黨黨魁Nils Ušakovs的twitter帳號，在丟入Botometer查找機器人的工具時發現，Nils Ušakovs帳號中的好友與追蹤者，很多都是機器人在助威，所以透過上述兩項工具，積極公民即可自行向twitter檢舉機器人帳號，如果對臉書、IG等社群軟體發文感到質疑，仍可以使用google提供的以圖找圖功能，初步辨識圖文訊息是否曾被移花接木。

最後，波羅的海與東亞相隔了八千多公里，儘管文化、語言都不盡相同，但如果對俄羅斯假訊息轟炸下的波羅的海危機，感到有一絲似曾相識，千萬不要懷疑你們的直覺，除了瑞典智庫將臺灣列為假訊息受害最深的國家，北約跟美國的研究報告都早已把臺灣與波羅的海的案例，並列危險狀況名單。失去民主或許不是夢靨，因為巨魔早已易容來回。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航