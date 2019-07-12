《靜坐之後》：「八風吹不動」的蘇東坡，佛印譏諷「一屁打過江」

文：王薀老師

處名利場 養浩然氣

關於靜坐如何入手，依現代人的現實環境來說，絕對無法在自宅中或其他空間像古人一般另闢靜室，因此如何讓現代人在日常動靜之中皆可以獲得靜坐之妙處，完全存乎於調息和呼吸之間。

許多人受困於凡世間的塵囂、困惑，導致身心疲憊不堪，甚至於萌生負面消沉之意念，有些人長期地抑鬱寡歡，導致四大不調、五臟失衡，因此憂鬱症、恐慌症、不眠、神經衰弱、心血管疾病、腸胃方面的相關病症、潰瘍以及女性方面的一切疾病等等，這些都是因為不懂得紓解和調整心息的緣故，導致虛火上升，一切炎症應運而生，久而久之體內所有的細胞都產生病灶之根源，世紀的黑死病——癌症百分之 六十的原因也都來自於心理方面的疾病引發出來的。人類身心方面的疾病不單單是現代人才有，蒼穹雲泥造化之中，人類秉天地運行之氣，日日仰息其中，因此若不能獲得呼吸之法、調息之術，則生化之間，病於焉生矣！

呼吸之重要，自然存乎於心，主宰於調息之出入，善養於三才之中，因此氣、精、神三種息息相關。氣不外乎內在之七情六慾，如果經常性地思慮過度，內心操煩難以化解，喜怒哀傷均過度耗用，日夜顛倒不思寢寐，酒色過度不知節制，加上躊躇滿志但不得意，長期寡歡，憂憂慼慼，或苦勞過度， 或暴戾其氣，心中火炎難消……此些皆是因為不懂得養氣、調息、藏神之故，久久必然早夭，難以得壽。過去古之真人常有提說，養氣是百年之藥，心性為長壽之引，精氣神之中互相化煉之間，氣為通關之核心。

所以前面才講到，過去許多的修道人主張性命雙修，在這上面都要加上儒家的養氣修養作為輔佐，此中最擅長且耳熟能詳者，便是孟子所說之養氣之法，也是宋明理學之主流。懂得調氣、養氣之人，因為周身百骸和諧流暢，自然正氣凜然，沛然順暢，久久便可以到達天人和合之境。靜坐調息之間，所獲取的莫過於保氣和養氣，氣昏則神散、精失，真靈馳走，魂魄難攝，枯坐百年，終無一是，名為靜坐，實落空亡。

正確的綿綿密密出入之息才是真氣來源之所，依照過去於道家師尊之處所得，皆告知以虛心為上，心中始終都要有舒卷自在之器識，不貪戀世間外境明霞之可愛、流水弦歌之柔順，洪濤觸天之險境亦可視為平常，如此之胸襟氣度，呼吸出入之息便非平常，所養所成皆是浩然。這是我年少時，在師尊處學習靜坐初階之後，道家師尊經常耳提面訓、切切在心之重點。

師尊經常提醒，要把道門中古老傳統之術語名相轉化為現代人可以領受之方語，如此才是利世之便，若是拘拘儒儒、唯唯否否、虛虛實實，又是鼎又是爐，又是龍又是虎，又是水又是火，搞得現代人莫衷一是，自顯其高、視為畏途，如此反成謗道因緣。師尊常常講，現代人不用刻意在臭皮囊上多作意，應該常養一片心，做生意的、在名利場上打滾的，便要告知看得透、放得下世俗八法，便是小周天已通達。若可以參透天地間之造化，一切生死置之度外，此人也已悟得大周天。

蘇東坡的一生便是一個最大的例子，有時煙雲堆中打滾，有時榮衰相對，有時利害相抵，有時冷熱淒涼，有時濃處無法轉身，有時身段尊嚴無法落入枯槁，雖然才名獨勝，但有時又遭逢書生落魄，他一介文人走在這如冥的仕途上，過著如驚丸之日，雖然有時也想學習縱情山水，但卻又耐不住心間的矛盾相觸，有時想要柔指繞鋼，卻又難消小人之作孽。爾後他頗有奇緣，屢遭高真與化外開悟禪僧之化解，因此，蘇東坡一生最終雖然無法登入高功或開悟見性，但也深諳養生、禪坐，有獨到之見解。

如果詳細去了解蘇軾之傳奇一生，便理解他年少時於禪、於道早有因緣，蘇東坡曾受著名的道士張易 簡青睞，於諸百門人中獨傳心法。後來他的同窗好友陳太初也是一位得道高人，雖然名氣沒有蘇東坡來得響亮，但他醉心於修道，最後一著竟然是用不可思議的尸解顯現於後人，歷史上傳為軼聞，眾所皆知。

據說當陳道士坐化的時候，當時的太守不識泰山地竟然任由手下把他的屍體運往郊外，想要隨意荼毘，那位受命的小兵心不甘情不願地邊運邊喃喃怨道：「這真是個晦氣， 在大過年，硬是要我背個死道士！」這小兵邊走邊唸的同時，沒想到陳道士突然之間還魂活化過來，同時自己還站立起來，逕直地獨自往一座橋下走過去，最後就在這座橋旁打坐，立脫而亡，附近的人全部都知道這件奇事，像這麼奇妙的事情，道門之中還真的是屢見不爽。

蘇東坡平日遇有閒暇，幾乎都是在靜坐之中度日，他也知道他這一位同窗好友對於丹法和河車搬運在早年時期便已通達，所以蘇東坡對這位平生好友內心裡是羨慕又讚嘆，但他自己明白，他此生對於名利之關口是極難突破的，因為蘇東坡知道，要修道成真，如果沒有出塵之志及對丹法極深之參證，是絕無可能的。就像過去的古德所言，所謂真人是至人無夢的，是醒後無憂的，所食是淡然乏味的，唯獨其息至深，息息入踵，對於生死無所芥蒂，出入隨意，不受駕馭，佾然自在，於終無求，緣起不忘，寵辱不覺，心不執於道，法不執於心，真人之功夫不 受四時輪替之干擾，值水不溺，入火不焚，登高不懼，辟榖化食。

八風不動 修心煉性

蘇東坡除了對於禪和道有極深的入處外，由於一生之中在宦途上始終都是在驚濤駭浪之中度過，因此養成了他珍惜鍾愛自己的生命和健康，他也經常勸解眷屬和門人，是非榮辱絕對不要和睡覺一起，遇事不要被事情捆鎖一塊，遭逢不如意事要如同嬉戲一般不要太認真，隨時隨處都要拔除胸中之荊棘，爽快麻利地斬斷世俗一切之苦惱。經常要觀待思惟色身之外無長物，一切如幻，何況內心如微塵般之妄念，處世總以熟思為安祥之本，行事總以緩處為要，不讓小人有機功，唯一之法便是不貪，得人情擁護之術便是涵容謙退，使心進退皆宜的妙方就是瀟灑……蘇東坡經常告訴他身邊的人，睡得好、吃得好、多勞動，心中無物便是世俗人修道無上之妙寶，碰到有緣的人，他也不吝把他自己從道家所學的養生導引之術傳授他人，例如道家的八段錦、十二長生沐浴導引術、五行運行周身法等等，都是蘇東坡日日自己在操做的養生法。

他經常講，雖然他常靜坐，但是他認為下座之外的心性之學更是重要。我們從蘇東坡某一次也是靜坐之後，心中突然起了詩興，於是寫了一首後人傳頌不已的詩：「稽首天中天，毫光照大千；八風吹不動，端坐紫金蓮」。稽首天中天，本來是用來讚嘆和頂禮對十方諸佛的供養之詞，以及佛的莊嚴瑞相，但中間用了一句世間法的八風吹不動，這便有一點志得意滿的矯情。

八地菩薩以上的境界早就杳無人我諸相，怎會在名利、榮衰、讚毀…… 苦樂這些世俗的八法中起作用呢？這根本就是未達悟境的。蘇東坡挺滿意當時雖然被貶，但因為不是初次遭逢仕途上的不順，也有些習以為常的麻木，難免有些自諷，並且也挺滿意自己在那些日子裡，由於禪法的薰陶，洗滌淨化不少心中的跌宕與煩憂，所以寫下了這首詩。但這也騙不了他的化外好友佛印禪師，所以最後以一句「八風吹不動，一屁打過江」來譏諷蘇東坡。

無論佛印禪師當時所回的詩句給了蘇東坡如何的反應，但也正說明許多人在偃蹇困窮、困頓失志之時，如果沒有明師和化解心中自僝自僽的良方，有時是會失去了人生的方向，甚至於無法走下去。遠的不說，我在道家師父府邸學習的時候，便聽聞我所熟悉的一位老道長，此人極有功底，是位溫煦和穆的長者，早年曾在雁蕩山和嶗山等福天聖地參訪學道，值遇無數高人，因此不及三十，二脈早已開通。我初見此長者時，也極羨慕他那股出塵翩然之風采，六十開許，長鬚髯髯，一襲藏青色長衫及身，非常之瀟灑，日後便 有所往來。

但後來他發生了一件令同道中皆為之惋惜的事情，那便是他的一位同鄉好意幫他介紹了一位新寡婦女，幫他料理家務，順便陪伴。結婚之後，未料不及一年，新娘把這位長者所有畢生之細軟全部席捲而去，音訊全無。此位長者受此打擊，從此以後一蹶不起，得了失心瘋。可見修道這件事情是指在修持心性的這條道路上，有著許許多多的關卡，並非那麼容易，所以師尊睿智，早有先見，不止一次地提醒我窮坐、枯坐如同草木，形同一灘死水，如同守尸，這是枉費白來人生一回，糟蹋了這一副臭皮囊。由於年少時期月恒日升般的運氣，能夠值遇良師給予一條正確的智慧之路，所以很多年在師尊的鞭策下，讀誦了不少的儒家典籍、道家的道藏精華，最重要的是立身處世、人情練達的教誨，受益甚巨。

書籍介紹

本文摘錄自《靜坐之後》，薄伽梵出版

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作者：王薀老師

「氣是萬年之藥，心是氣之使者」

你有多久沒有找到身心、動靜、工作與生活間的平衡了呢？

王薀老師以多年研究靜坐及養生的實修經驗，加上參訪眾多前輩高功的口傳心授，總結出最能平衡現代人身心靈的竅訣！用最簡單的動作，配合調整呼吸的方法，轉化現代人身處各種生活挑戰所帶來的負能量，擺脫憂鬱、煩躁、緊張、恍惚的影響，重新喚醒現代人失落的能量，拾回自我療癒的本能！

了解自己的心性，每一個當下都在靜坐的狀態

「關於靜坐如何入手，依現代人的現實環境來說，絕對無法在自宅中或其他空間像古人一般另闢靜室，因此如何讓現代人在日常動靜之中皆可以獲得靜坐之妙處，完全存乎於調息和呼吸之間。」

「我來台灣以後，根據當地人的生活習慣稍稍做了一些調整，現代人，你要叫他一天當中抽出一兩個鐘頭專心靜坐，這是很困難的事情……靜坐，我個人的看法重點並不是落在雙盤可以盤多久，脊椎可以撐多久，腰桿可以挺多久，這些都是身體方面的功夫，只要有耐力、有時間和意願都可以達到，但是，現在愈來愈少人去注意到打坐的功夫重要的還是在心性。」

千金也換不到，獨門養生密訣讓你知道

「你睡覺的時候，記住，不要緊閉所有的窗戶，要留著幾道窗，讓空氣進得來，睡前可以端坐在床沿，雙手不拘自然擺放在膝蓋上，舌抵上顎，如此調息，幾近舒服的狀態時，再用力從鼻子吸收新鮮的氣息，送入丹田，再從丹田處緩緩地由兩鼻孔出去……如此實行多次之後，對這個毛病是有幫助的。」

「師尊很懇切慈藹地邊講解邊實際操作給同道學習，師尊說這套功夫原是山上道人早晚課靜坐時輔助的體功，原本的動作更多，後來師尊把它改良為簡單的幾個動作，配合吐納調息，活動筋骨，不讓八脈淤滯。初階靜坐的同道可以於上座或下座配合動靜兩宜的功夫，對於養生、煉氣、調神、補精、化氣應該有它的助益。」

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「蘇東坡經常告訴他身邊的人，睡得好、吃得好、多勞動，心中無物便是世俗人修道無上之妙寶，碰到有緣的人，他也不吝把他自己從道家所學的養生導引之術傳授他人，例如道家的八段錦、十二長生沐浴導引術、五行運行周身法等等，都是蘇東坡日日自己在操做的養生法。」

「《傳習錄》裡邊大部分所收錄的都是王陽明藉由平日和門生或往來的同好所訴說的心語，極具有參考價值，特別是學習道家、靜坐若能夠熟讀此書，對於心性絕對會有莫大的助益。吾人靜坐之所以無法得靜，最重要是在於內心無法獲得平靜，對於外境又無法去除誘惑，因此性和命始終無法融一，尤其是前面我們有探討到的『慎獨』，王陽明更有其獨特的主張與傳述。」

Photo Credit: 薄伽梵

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航