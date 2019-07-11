《未來智造者》：化悲傷為抗癌，郭台銘的「新百年醫療工程」布局

文：張殿文

郭台銘的好友佳能集團董事長兼執行長（CEO）御手洗富士夫2016年擊敗了富士底片集團及柯尼卡美能達與英國投資公司Permira組成的企業聯盟，以近七千億日圓，買下了東芝醫療系統。

東芝醫療系統在全球超過一百個國家都有通路，也是日本最有競爭力的行業之一，最近十年許多日本老牌企業都開始往醫療產業轉型，像也參與東芝醫療競標的富士底片，就是日本轉型醫療健康產業最成功的企業之一。

「我這次才參觀完佳能的工廠，未來我們在高階機器上會有很多合作！」郭台銘說，東芝醫療系統最重要的部分，是數位斷層掃描裝置（CT）和核磁共振成像裝置（MRI）業務，和佳能原來的光學顯影系統強項形成互補，也是佳能順利買下東芝醫療的主要原因。

醫療系統器械的全球市場預計2018年將超過50兆日圓，是日本各家系統廠商競逐的大餅，而東芝醫療系統擁有強大穩固的客戶基礎，佳能接手之後，外界看好市場繼續擴大，特別是佳能從很好的影像設備切入，如果鴻海又能配合製造服務，會是雙贏的戰略。

從矽谷到台灣，到日本夏普，郭台銘的醫療布局正慢慢成形，以鴻海的成本和速度，未來基因檢測系統像iPhone一樣普遍非遙不可及，不過以「8K」為中心的醫療生活圈，是否可以像iPhone生態圈一樣出現蘋果創辦人賈伯斯一樣的人物，帶動真正的運用和流行，也是郭台銘布局醫療所期待的答案。

2018年的最後一週，歷經十年，郭台銘簽約捐贈的台大癌醫終於落成，2019 年7月4日正式開院服務，目前台大醫院癌症照護病床只有138床，未來正式營運時會提供550床，增加近四倍！

郭台銘同時成立永齡健康研究院，由前台大校長楊泮池擔任院長，未來永齡健康基金會及台大癌醫都將肩負「新百年醫療工程」的理想。

從郭台銘轉化悲傷為抗癌的大愛，像全球癌症新藥開發總花費為上千億美元，其中美國即佔了46%，如今歐美、日本癌症死亡率每一年下降約二％。其中「精準醫療」與「免疫治療」更加速了癌症（腫瘤）醫學的進展。

外界只看見鴻海布局美國威斯康辛州（State of Wisconsin）的製造業，事實上威州的癌症研究，從芝加哥到麥迪遜（Madison ）到密爾瓦基（Milwaukee）這一帶開車大約兩小時內車程，不管是治療方式、醫療設備，或是新創公司，已是全球的新重鎮，和加州聖地牙哥和波士頓分庭抗禮，也是郭台銘拼「新醫療」的底氣。



像2005年才從矽谷搬到威斯康辛州郊區、美國醫院最大的電子病歷軟體開發商Epic Systems，也是蘋果公司踏入醫療領域最重要的合作夥伴，包括克里夫蘭醫院、約翰霍普金斯醫學院都和Epic Systems合作，公司雖沒有上市，但卻是影響力俱增、備受尊敬的公司，也是台灣公司未來可以合作的對象。

「整家公司外部全是綠地，完全看不見有人在工作，」台大癌醫中心醫院院長鄭安理親自拜訪過Epic Systems，那次經驗讓他大開眼界，這家全球最先進的醫療軟體公司被森林花園所覆蓋包圍，裡面再蓋了一座城堡，大家從外觀都看不出來裡面在做什麼，但它卻是美國最賺錢的醫療公司之一，創辦人朱迪・福克納（Judy Faulkner）更是美國富比士白手起家女性排行榜的第二名。

Epic Systems公司佔地高達一千英畝，擁有超過8000名員工，儘管IBM、西門子都一直想搶進這個市場，卻已有54%的醫療人口的使用Epic Systems系統來儲存自己的醫療訊息，處於絕對領先地位，「我們去參觀，他們歡迎，但是投資，他們不需要，因為他們很會賺錢。」鄭安理笑說。

光是做全球一流醫院的病歷資料軟體及數位化，Epic Systems就發展不完，整個醫療程序用數位化完全串連，讓醫生精確的掌握資訊，才能開展醫療過程。每一位病患，或是為人子女，總擔心是否有好的治療方式，是問診過程中自己不知道的，因而延誤了病情。

「醫生看診第一件要事，就是要能夠解決病人的焦慮。」鄭安理強調。從問診到治療的數位化，到未來人工智慧AI的引入，傳統醫療程序有了更人性化的可能。

醫療影像是全球化的，鄭安理指出，各種病症所呈現的EKG（心電圖，Electrocardiogram），從肺的X光篩檢開始，到肺部低劑量電腦斷層（LDCT）資訊，全世界醫生都可以用，像台大醫材所所長陳中明長期研究影像處理，從學術到應用，台大醫院影像科由主任張允中帶領， 努力整合成同一個團隊。

未來醫學影像會有多大的革命性突破？光看人工智慧AlphaGO可以打敗西洋棋冠軍的運算就可以了解，西洋棋盤上的格子，一排是十九格，所以直和橫最多共有「十九格乘以十九格」的變化，所謂「高畫質」（HD）等於是1080P乘以1080P，變化更高，鄭安理樂觀的分析，畫面分析會自我比對，只是模擬過去系統機器看讀過的光點組合，其實運算系統就是去學這種模擬經驗。

從1080P到2K（1K代表1000），2K到4K，到8K，如果AI學習一千萬張X光片子，只要可以找到一張類似的案例，就馬上可以去模擬，如果這次模擬對了，就可以進一步複製成功經驗。

影像的記憶，每個人不同，但是畢竟看的愈多愈好，但AI的厲害在於可以看一千萬張、一億張都有可能。就看最高產能（capacity），現在雲端的最大產能，現在看來也可以不斷擴充下去，而且可以在零點幾秒就全部看完了，又是在零點幾秒的時間，模擬症狀也做出來了，直接比對到這一張病例，是和過去哪一張一樣，越來越接近問題的正確核心，像未來AI會是人類醫療的大助手。將來超級智慧機器，會幫醫生很多忙，甚至醫生可以先跟AI對話。

從郭台銘的眼中，未來全世界也不可能只有一家科技公司能夠獨佔醫療市場。

幾家全球科技巨頭都要向醫院賣AI系統，到時候，不管是微軟、亞馬遜、蘋果，還是Google，誰的效能最好，誰能判斷得更準、更快，那一家的系統和機器就會勝出。

更重要的是，台灣還有強大的半導體產業後盾。像全球基因檢測愈來愈成熟，全球最大的晶片公司illumina（醫明科技），百分之九十的產品由台積電代工，生物檢測晶片除了半導體，還結合光學、化學及材料各方面技術，技術門檻高，一經採用未來很難被取代，應用層面上，快速擴大臨床領域的滲入，特別是生殖健康和腫瘤醫學，「台灣絕對可以再打造一兆美元級產業！」郭台銘自信的說。

Illumina在2018年營收已經破千億台幣，未來十年兩位數成長可期，加上更多的基因晶片公司加入，在台灣廠商協助下，從電路設計、生產製程到光學模擬，已成功開發出一次性使用基因定序晶片，為客戶量身訂製，可信賴度高，也更強化台灣「試驗島鏈」的遠景。

醫療更準確、更快、更便宜，誠如台大癌醫感恩晚會中，郭台銘在致詞時感性的對在天堂的元配林淑如女士的喊話，「你的離開，讓我重新思考金錢的意義，唯有健康、圓滿家庭及愉快工作環境才是真正的幸福。」這也是「新醫療」啟動後的目標。

相關書摘 ►《未來智造者》：產業政策「雙輸」已然浮現，台灣科技業何去何從？

書籍介紹

本文摘錄自《未來智造者：郭台銘台灣優先策略》，臉譜出版

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作者：張殿文

站在影響台灣未來二十年及下一個世代的關鍵時刻

我們該如何思考、規劃哪些戰術與戰略？

征戰世界，策略與執行力一流的郭台銘，

為國家、企業，甚至老百姓找到真正的出路！

AI時代來勢洶洶、中美貿易即將颳起全球經濟颶、兩岸關係劍拔奴張……，台灣未來二十年如何發展經濟，「第三次數位革命」來臨時該如何應戰，貧富差距持續擴大造成社會問題，在台灣面臨全球競爭力的關鍵時刻，全球排名第二十五大企業CEO郭台銘，以過人的全球視野和經營策略，探索台灣何去何從，及科技產業的下一步，特別是人工智慧和大數據，在中美貿易大戰之下，將如何影響國家和國家之間的權力平衡，乃至於人類政經社會全面發展。

本書依郭台銘對台灣發展的四大主張「和平、安定、經濟、未來」分別探討：

〈第一部〉是描寫科技如何造成全球中產階級的衝擊和重建，中美兩強間，台灣要如何主動出擊，成為全球安全和平不可或缺的角色；

〈第二部〉描述政治如何服務經濟，可以成為安定的力量，進一步讓中小企業轉型發展，和AI結合；

〈第三部〉刻畫未來台灣從代工、狹小的市場，如何轉型成「智慧科技島」，成為下一經濟奇蹟的贏家；

〈第四部〉尋找台灣下一代的方向，在科技與生活全面的結合之下，AI和大數據為台灣創造全新的機會。

曾經撰寫《虎與狐：郭台銘的全球競爭策略》、《解碼郭台銘語錄：超越自我的預言》等多部暢銷書的資深記者張殿文，多次深入訪談郭台銘，親訪鴻海帝國全球基地，從美國到巴西，從日本到捷克，本書也是目前唯一深入剖析科技強人如何領導台灣渡過中美貿易大戰，並揭露亞洲科技強國全新發展藍圖。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九