原住民在國有林採集除罪化：紅檜、牛樟等貴重木有條件開放

農委會會同原民會昨（4）日頒布《原住民族依生活慣俗採取森林產物規則》，即日起原住民基於傳統文化、祭儀及非營利自用等生活慣俗，可在國、公有林合法採取野生植物、菌類等森林產物，條文最大的特色是「採取副產物自用免申請」原則，可採集森林野菜、野果、野草，採集時只要帶著原住民身分證明文件備查即可，這也象徵未來「原住民族利用森林資源除罪化」邁出關鍵一步。

《公視》報導，原住民族數千年來，會在部落周邊森林，採摘野菜、菇菌與果實等各種森林副產物，不過在國有林地採集，若沒申請就會受罰，《ETtoday》報導，因為依據《森林法》，國有森林內的一草一木都屬國家所有，在國有或公有森林內採集林產物，要不是難以獲管理機關全數同意，就是申請程序冗長繁瑣，實務上窒礙重重，歷經數千年淬鍊的山林智慧，因此已逐漸流失。

現在頒布新的採取規則，以後進入森林採野菜野果野草，只要自用、而非買賣交易，皆免申請。過去原住民因採集受罰的人不少，部落頭目認為，規則正式上路，代表踏出互相理解的第一步。

森林副產物免申請，主產物有條件開放

根據林務局新聞稿，除了主產物（林木、竹子）與少數受保護的草本、木本、蘭科植物與蕈類以外的森林野菜、野果、野草均可自由採取，《中央社》報導，可採取的副產物有3類：

而規則中對於採取主產物的規範，則有「部落會議、資訊公開、公益為先、自主管理、主動協助」等5大特色：

部落會議：原住民個人、部落，以及依法立案的原住民團體，都可依本規則提出採取森林主產物的提案，包括採取種類與期程等，提案需經部落會議審核通過。 資訊公開：國、公有林土地管理機關於受理採取提案後，應同步將提案書內容先公告一定期間，使鄰近部落、原住民團體等利害關係人知悉。如有異議，透過召開協調會取得共識後，始報請主管機關核准採取，以尊重當地不同民族、部落對該森林資源使用的意見。 公益為先：部落、原住民團體基於生命禮俗、祭儀或其他傳統文化活動的共同使用或公共目的而有採取森林主產物的需求時，向國、公有林的土地管理機關提案，轉送主管機關核准後即可無償採取；若是個人自用，則須有償。 自主管理：部落、原住民團體提案時，須同時提出採取森林產物之自主管理機制或公約，未來原住民族部落成為公法人後，主管機關或國、公有林土地管理機關可依據本規則委託部落公法人，辦理

採取林產物查驗工作，落實部落自主管理。 主動協助：為使原住民部落、團體能確實受本規則保障其權益，受理機關應協助提案人辦理本規則相關提案事項。

《聯合報》報導，台東縣東魯凱族達魯瑪克部落頭目古昌弘（Danaro Lavalius）表示，以前原住民傳統祭儀的需要採集，「會避開他們（執法單位）」，現在是原住民可以合法採集，執法單位也願意在這方面大家談，現在很多事情逐漸浮上檯面，彼此尊重，彼此認識比較重要。

原民採集權益指標案件：司馬庫斯櫸木事件

關於原住民森林採集的指標性案例，是在2005年在新竹縣尖石鄉的司馬庫斯部落的「櫸木事件」，《苦勞網》報導，2005年馬庫斯部落3位年輕人，執行部落會議集體的決議，將位於傳統領域內，已經被風吹倒的櫸木樹根殘枝運回部落，作美化造景使用，卻遭林務局控告違反《森林法》竊取國家資產。

2007年4月18日，新竹地方法院一審判決3位族人各處有期徒刑6個月，併科罰金16萬元，緩刑兩年。司馬庫斯部落立即上訴，並將整件事情拉高為倡議原住民森林採集權的社會運動。

由於司馬庫斯搬運櫸木，是按照載有傳統領域概念的《原住民基本法》及修改後的《森林法》的行為，沒想到卻被國家起訴，理由之一是行政機關沒有訂出細則。當時部落即質疑：「國家憑什麼把行政機關的怠惰，讓原住民部落承擔？」

《中央社》報導，幸而此案最後依《原住民基本法》認定傳統領域自然資源使用原本就是原民傳統生活，判決無罪。《聯合報》報導，林務局局長林華慶在記者會上說，雖然十多年來，都沒有繼續抓原住民採集，但這法案對原住民來說像是緊箍咒，要用的時候拿來念一下，對原住民山上採集造成很大的心理壓力。

《農傳媒》報導，林華慶也以台東的達魯瑪克部落族人結婚時，男子要揹九芎當聘禮，這項木材要到森林裡採取為例，指林務局希望這些木材的利用管理，由部落或團體集體經營，未來取得公法人的身分後，可以採自主管理方式，部落如能制定採集公約，做為族人採集植物的指導方針，也有助於原住民族的文化傳承。

《ETtoday》報導，東華大學法律學系副教授蔡志偉則對此進展表示肯定，頒布的規則顯示出，重視原住民集體權展現，其中，對有條件採取物種的規範，已不再用「申請」字眼，而是使用「提案」，彰顯《原基法》政府與原住民共同管理自然資源精神，新制可讓原住民使用自然資源除罪化，進而透過落實原民利用自然資源的傳統生活達到森林永續發展目標。

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核稿編輯：羊正鈺